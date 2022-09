TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Promyslete svou koupelnu do těch nejmenších detailů

Promyslete svou koupelnu do těch nejmenších detailů

Od podomítkových modulů schovaných za stěnou, přes vany, sprchové kouty a umyvadla, až po zdánlivě malý, ale velmi důležitý detail, jakým jsou baterie. Realizace nové koupelny nebo rekonstrukce té stávající s sebou přináší celou řadu důležitých rozhodnutí. Co vše je potřeba zvážit a jak vypadá kompletní řešení pro koupelnu poradí značka Jika.

Ukryté za stěnou

Jedno z prvních rozhodnutí, které musíte udělat, je zvolit typ toalety. Závěsné toalety už dlouho nejsou novinkou a jsou stále rozšířenějším a upřednostňovanějším řešením oproti klasickým kombiklozetům. Krom estetického hlediska totiž nabízí i další benefity, jako je snadná údržba nebo možnost nastavení výšky umístění. Zvolit můžete také kratší variantu, když potřebujete ušetřit prostor. K tomu, abyste si je mohli do koupelny pořídit a nainstalovat, je třeba zvolit ten správný podomítkový modul. „Při volbě podomítkového modulu je potřeba zohlednit, kam ho budete instalovat. V případě instalace do klasické stěny jsou vhodné podomítkové moduly pro obezdění. Pokud jej chcete instalovat do sádrokartonu, zvolte moduly s rámovou konstrukcí,“ vysvětluje Iva Šedivá, vedoucí komunikace společnosti Laufen CZ, pod níž spadá i česká značka Jika.

Podomítkový modul BASIC WC SYSTEM je vhodnou volbou pro závěsné klozety k instalaci na zeď s nutností obezdění a využít jej lze i pro panelákové koupelny. Modul disponuje napouštěcím ventilem s tichým chodem a splachováním Dual Flush. Umožňuje splachování 2/4 l, 3/4,5 l nebo 3/6 l.

WC SYSTEM pro závěsné klozety se samonosným ocelovým rámem má ukotvení na zem a do zadní zdi a je vhodný pro instalaci do sádrokartonu. Nosnost konstrukce je 400 kg, nádržka je izolovaná proti rosení a modul umožňuje splachování 2/4 l, 3/4,5 l a 3/6 l.

Podomítkový modul ale nevyužijete pouze pro instalaci klozetů, ale také pro upevnění umyvadel, bidetů a urinálů na stěnu.

Umyvadlový systém Jika je určen pro předstěnovou montáž nebo pro montáž do zdi suchým procesem. Benefitem je nastavitelná výška a nosnost konstrukce 150 kg.



Kombiklozet, samostatně stojící nebo závěsná toaleta?

Vedle závěsných klozetů můžete sáhnout také po samostatně stojících toaletách nebo kombiklozetech. Při výběru byste ale měli promyslet mnohem více. „Velký důraz se klade na design klozetů. Není nutné držet se jen oblých tvarů, ale sáhnout můžete také po těch méně tradičních. Současně se klade stále větší důraz na hygieničnost toalety a čím dál větší popularitě se těší rimless klozety,“ uvádí Iva Šedivá. Technologie rimless, tedy splachování bez oplachové kruhu, je stále rozšířenější. Díky chytrému řešení s minimem záhybů totiž dochází k efektivnímu opláchnutí mísy bez usazování bakterií.

Klozet Mio značky Jika s technologií rimless představuje nadčasové řešení pro každou koupelnu. Elegantní konstrukce bez zbytečných záhybů ale přináší i snazší údržbu. Technologie splachování bez oplachového kruhu pak zabraňuje usazování bakterií a dalších nečistot. Benefitem je úsporné splachování 3/4,5 l.

Klozet Cubito Pure značky Jika na první pohled zaujme netradičním designem, který perfektně ladí s dalším minimalistickým vybavením série Cubito Pure. Vedle vydařeného designu ale nadchne také maximální pohodlností a úsporným splachováním 3/4,5 l.



Vše pro dokonalou očistu



Dalším krokem v rozhodování je volba umyvadla, vany a sprchového koutu. To s sebou často přináší obvyklé dilema, zda vanu, nebo sprchový kout? Při rozhodování byste měli zvážit, jaký prostor máte k dispozici, jaký je váš životní styl a zvolit takovou cestu, která bude reflektovat vaše potřeby. Myslet byste měli také na to, aby vám vybavení poskytlo funkční řešení a zároveň, aby spolu jednotlivé komponenty ladily. Možností v tomto ohledu mohou být koupelnové série jedné značky. Ty jsou navrhovány tak, aby nabídly dostatečnou variabilitu, ale zároveň s nimi máte jistotu, že neuděláte krok vedle a svou koupelnu nepřekombinujete.

Design umyvadla Cubito Pure vychází z nejmodernějších trendů. Na první pohled zaujme geometrickými liniemi a atraktivním minimalistickým designem. V nabídce je hned několik velikostí umyvadel včetně dvojumyvadla, takže se perfektně přizpůsobí vaší koupelně.

Sprchové stěny Pure značky Jika povznesou každodenní sprchování na výjimečný zážitek. Díky svému nadčasovému designu a především variabilitě, kterou nabízí, se perfektně přizpůsobí téměř každé koupelně. Skla mají tloušťku 8 mm, a navíc jsou opatřena povrchovou úpravou JIKA perla Glass, která značně zjednodušuje jejich údržbu.

Tu nejpohodlnější koupel si vychutnáte ve vaně Cubito Pure značky Jika. Ta upoutá pozornost nejen svým netradičním designem, ale také kvalitním zpracováním. Vyrobena je ze 100% akrylátu, což zajišťuje její stálobarevnost a také snadnou údržbu.



Aby vše mělo své místo



Nedílnou součástí každé koupelny je také nábytek, který by vám vždy měl poskytnout dostatek prostoru pro úklid všech věcí, které nemusí být na očích. Při jeho výběru se řiďte stylem své koupelny a sledujte také, zda je vhodný pro použití v koupelně. Koupelnový nábytek by totiž měl být odolnější proti opotřebení a proti vzdušné vlhkosti. Jen tak vám bude sloužit dlouhé roky.

Koupelnový nábytek Cubito s minimalistickým čistým designem perfektně doplňuje další sortiment ze série Cubito Pure značky Jika. K dostání je v příjemném dřevodekoru nebo nestárnoucí bílé barvě. Jeho benefitem je kvalitní provedení a velká variabilita. V nabídce jsou umyvadlové skříňky, desky pod umyvadla nebo závěsné skříňky.

Kouzlo v detailu

Co do rozměrů menším, ale velmi podstatným prvkem v koupelně jsou baterie. Při správném výběru totiž mohou perfektně doladit celkový styl koupelny a být pomyslnou třešničkou na dortu. Moderní kvalitní baterie vám navíc mohou pomoci i s úsporou vody. „Základem jsou kvalitní kartuše, u nichž máte jistotu, že nedojde k brzkému opotřebení a tím i protékání vody. Standardem jsou pak také perlátory, které vodu provzdušňují a také šetří,“ doplňuje Iva Šedivá.

Baterie Mio-N si oblíbíte pro jejich nevšední elegantní design. Jejich předností jsou kvalitní keramické kartuše a úsporný perlátor Neoperl s průtokem 5,7 l/min, díky čemuž šetři vodu, a s funkcí nastavitelnosti směru proudu vody. Baterie jsou kompletovány a testovány v továrně značky Jika ve Znojmě.

Baterie Cubito-N vynikají netradičním geometrickým designem. Díky kombinaci kulatého těla a hranaté ovládací páky navíc perfektně ladí se všemi tvary umyvadel. Umyvadlové baterie jsou pak k dispozici ve třech výškách. Baterie disponují kvalitním perlátorem s průtokem vody 5 l/min a keramickými kartušemi, které zajišťují plynulý a jemný chod.



