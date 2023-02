TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Trendy tenkostěnná keramika: Okouzlí designem i funkčností

Koupelny už dávno nefungují pouze jako praktický a chladný prostor bez duše. V posledních desetiletích se výrazně proměnily a dnes jsou oázou očisty, relaxace a vizuálním potěšením. O pokrok v koupelnovém designu se přitom nestarají pouze nové nápady a neotřelé návrhy. Rozhodují o něm také inovace, ať už v podobě vylepšených výrobních procesů nebo zcela nových materiálů. Takovým je i revoluční tenkostěnná keramika Saphirkeramik společnosti LAUFEN. Designérům otevřela zcela nevídané možnosti a postupně mění vzhled koupelen.

Neotřelý design a precizní detaily

Jak název napovídá, tenkostěnná keramika Saphirkeramik zaujme v první řadě tenkými stěnami s hranami širokými pouhé 2–3 mm. Umožňuje výrobu koupelnové keramiky s elegantnějšími, ostřejšími a komplexnějšími záhyby. Často je poznáte podle přesných geometrických tvarů nebo nevšedního propojení s odkládacími plochami. Materiál přináší ale i další velkou výhodou – lepší tvárnost. Designéři mohou nyní dát plný prostor fantazii a realizovat své nejodvážnější představy. Výsledkem jsou koupelnové produkty dříve nevídaných tvarů, velikostí a s celou škálou precizně provedených detailů. Zvlášť zaujmou například precizně provedené reliéfy z vnější strany umyvadel.

„Tenkostěnná keramika Saphirkeramik je jednou z největších inovací společnosti LAUFEN v posledních letech. Produkty z tohoto materiálu najdete napříč našimi kolekcemi, ať už je to minimalistický Kartell ● LAUFEN, hravý Sonar, elegantní kolekce VAL a INO nebo The New Classic s romantickým nádechem. Revoluční materiál vnáší na trh dynamičtější designové možnosti, které potěší smysly a na které je radost se dívat,“ říká Iva Šedivá, vedoucí marketingové komunikace společnosti LAUFEN CZ.

Milovníky neotřelých interiérových kombinací potěší Saphirkeramik také barvami, například v kolekci Kartell ● LAUFEN. Ukazuje, že umyvadlo nemusí být vždy jen bílé. Více možností dává prostor ke kreativitě a realizaci vlastních představ o dokonalé koupelně. Šedá, černá nebo grafit v matu působí ve správné kombinaci s koupelnovým nábytkem nadčasově, elegantně a čistě. Černé lesklé umyvadlo doplněné o zlatou baterii pak vytváří honosný vzhled. Tenkostěnná keramika ale není jen krásná na pohled, pyšní se taktéž vysokou funkčností, bytelností a pevností. Revoluční materiál ji činí odolnou vůči mechanickému poškození, ať už v podobě prasknutí, nalomení nebo odštípnutí části keramiky. Navzdory subtilnímu designu jsou produkty připraveny zvládnout náročnou zátěž koupelen a každodenní zacházení na nich nezanechá žádné stopy. Skvěle si poradí také s abrazivními prostředky a keramika si zachová perfektní vzhled po dlouhé roky.

Inspirace přírodou

Tajemství revolučního materiálu je ukryto v jeho složení. Základem je přírodní směs minerálů, která je obohacená o nevšední prvek – korund, bezbarvý minerál přirozeně se vyskytující v safírech. Právě kvůli němu je materiál extrémně odolný a pevností v ohybu srovnatelný s ocelí. Keramice současně dodává zářivě bílou barvu, která v koupelně vyvolává ještě větší pocit čistoty. „Materiál Saphirkeramik potěší také z hlediska ekologie. Spotřeba materiálu i energie jsou v průběhu výroby nižší a šetří životní prostředí. Přírodní složení pak zajišťuje recyklovatelnost všech produktů. Jelikož je k výrobě potřeba méně materiálu, jsou lehčí a jakákoliv manipulace s nimi je snadnější,“ doplňuje Šedivá z LAUFEN CZ.

Speciální povrch pro lepší vzhled i hygienu

I přes to, že je tenkostěnná keramika sama o sobě bytelná a odolná, pro zachování stále nového vzhledu po dekády je praktické ji opatřit speciálním povrchem Laufen Clean Coat Active. Naprostá novinka na trhu je tvořena neviditelnou vrstvou, vypaluje se přímo na glazuru sanitární keramiky a stává se její trvalou součástí. „Keramické produkty ošetřené inovativní vrstvou Laufen Clean Coat Active jsou dokonale hladké, uchovávají si lesk, ale přinášejí i praktické benefity. Díky svému speciálnímu složení efektivně ničí nebo inhibují většinu bakterií a virů, a to během 24 hodin. Povrch keramiky je tak garancí maximální možné hygieny v koupelně a snadno se udržuje čistý. Současně je odolný vůči nejagresivnějším čistícím prostředkům,“ vysvětluje Iva Šedivá další možnosti úpravy tenkostěnné keramiky.

Umyvadlo z kolekce INO je vizuálním skvostem kombinujícím špičkový design a vysokou praktičnost. Zaujme netradičním spojením umyvadla a prostorné odkládací plochy na pravé nebo levé straně, která poskytuje dostatek místa pro hygienické potřeby. Ač tak na první pohled nemusí vypadat, obě části tvoří celek. Vznik umyvadla umožnila inovativní tenkostěnná keramika Saphirkeramik, které zároveň zajišťuje vysokou pevnost a odolnost vůči poškození.

Umyvadlová mísa řady VAL je skvělou volbou pro malé prostory. Umisťuje se na desku a skvěle vypadá jak samostatně, tak v případě usazení dvou mís vedle sebe. Vyznačuje se atypickým tvarem, tenkými hranami a malou odkládací plochou. Díky elegantnímu a subtilnímu designu ji snadno zkombinujete s celou řadou interiérových stylů.

Moderní umyvadlo s romantickým nádechem z řady The New Classic vnese do prostoru atmosféru dávných dob. Umyvadlo je vyrobeno z materiálu Saphirkeramik, který se postaral o jeho jemné linie, tenké hrany a precizní záhyby. Směs s příměsí korundu mu zároveň propůjčuje odolnost proti poškození a bytelnost, díky čemuž si uchovává netknutý vzhled po dlouhé roky. Umyvadlo je k zakoupení v pěti velikostech.

Samostatně stojící umyvadlo z kolekce SONAR zaujme minimalistickým a prostorově úsporným zpracováním. Cílem designérů bylo vytvořit koupelnový prvek, který bude vysoce praktický a zároveň v sobě ponese to nejlepší ze současného designu. Díky elegantními vzhledu vynikne na každém místě. Umyvadlo a stojan tvoří celek, součástí umyvadla je také netradičně navržená krytka odtoku. Umyvadlo je k dispozici v lesku s možností úpravy Laufen Clean Coat a matu.

Obdélníkové umyvadlo z kolekce Kartell • LAUFEN je inspirováno geometrickým tvarem, jehož hrany přesně kopíruje. Disponuje postranní odkládací plochou, která poskytuje dostatek místa pro nezbytné hygienické potřeby. Skvěle doplní zejména moderní koupelny s minimalistickým nebo industriálním nádechem.

Tenkostěnnou keramiku i další produkty značky LAUFEN si můžete prohlédnout v pražském showroomu LAUFEN space Prague v blízkosti I. P. Pavlova.

