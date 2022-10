TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Novinka značky JIKA pro letošní rok – baterie Pure

Novinka značky JIKA pro letošní rok – baterie Pure

Vodovodní baterie sice jsou co do rozměru malé, ale zároveň velmi důležité součásti každé koupelny. Při správné volbě mohou zvýšit váš komfort, umocnit prožitek ze sprchování či koupání, pomoci šetřit vodu a chovat se udržitelně. Správně zvolené baterie vám zároveň budou dlouho sloužit. Česká značka koupelnového vybavení JIKA v letošním roce představuje novinku, baterie Pure, se kterými nešlápnete vedle.

To, co je patrné již na první pohled, je promyšlený design propracovaný do nejmenších detailů, který v sobě umě kombinuje nadčasový vzhled s praktickými prvky. Pozornost okamžitě upoutá speciální tvar páčky, který je nejen hravým stylovým prvkem, ale současně je páčka také praktická a umožňuje lepší uchopení a jednodušší ovládání. K dostání je navíc široký výběr baterií pro všechny vaše potřeby – umyvadlové baterie, sprchové, vanové, dřezové i bidetové. Umyvadlové baterie jsou pak k dispozici hned ve třech výškách – 105 mm, 123 mm a 268 mm, takže se přizpůsobí každé koupelně a velikosti vašeho umyvadla.

Jejich předností ale není jen samotný design. Pod povrchem baterie Pure ukrývají technologie, s nimiž můžete snížit spotřebu vody v domácnosti. Baterie disponují kvalitními perlátory německé značky Neoperl, které regulují průtok vody na 5 l za minutu, modifikují proud vody, takže nedochází ke zbytečnému cákání okolo a zároveň vodu provzdušňují, čímž dochází k další úspoře. V bateriích dále najdete kvalitní keramické kartuše se zárukou dlouhé životnosti, takže se nemusíte obávat, že by došlo k brzkému opotřebení a nežádoucímu úniku vody.

Všechny baterie JIKA jsou montovány v závodě ve Znojmě. Každá baterie zde prochází tlakovou zkouškou a náhodné vzorky pak ještě vodním testem, aby byla zaručena jejich odolnost a dlouhá životnost.



Umyvadlová baterie Pure

Dřezová baterie Pure

Sprchová baterie Pure