Podomítkový modul pro snadnou práci a dlouhodobou životnost

Podomítkové moduly se staly již běžnou součástí koupelen a poskytují nám možnost montáže všech základních typů zařizovacích předmětů. Nejčastěji jde o montáž závěsných klozetů.

V minulosti měly běžné moduly pro tyto klozety nádržky o objemu 9 litrů vody. V dnešní době jsou prakticky všechny šestilitrové s možností nastavení velkého splachu na splachování 4,5 nebo dokonce 4 litry. Nosnost modulu je tetována na 400 kg, stejně jako nosnost všech klozetů značek Laufen, Jika a Roca. Pokud se tedy výrobky těchto tří značek kombinují, je zaručeno, že jsou pro používání zcela bezpečné.

Pro klasické zděné stavby se stále velmi často používají moduly pro obezdění. Správné podezdění a předezdění je zde zcela zásadní, jelikož zajišťují nosnou funkci modulu.



JIKA H8956510000001 BASIC WC SYSTEM (nádrž 13 cm)

JIKA H8946510000001 BASIC WC SYSTEM COMPACT (nádrž 8 cm)

WC JIKA Lyra plus



Oproti tomu rámové moduly jsou pro instalaci jednodušší, odpadá zde nutnost podezdění. Stačí tedy pohlídat správné předezdění modulu.

Rámové moduly JIKA







JIKA H8956520000001 WC SYSTEM (nádrž 13 cm)

JIKA H8946520000001 WC SYSTEM COMPACT (nádrž 8 cm)

WC JIKA Mio rimless



V sortimentu všech značek Jika, Laufen a Roca je na výběr i široká paleta samostatně stojících klozetů. Právě pro ně jsou určeny podomítkové nádrže pro zazdění bez nosné konstrukce.



JIKA H8956510000001 BASIC WC SYSTEM (nádrž 13 cm)

JIKA H8946510000001 BASIC WC SYSTEM COMPACT (nádrž 8 cm)

WC JIKA Deep by Jika



U všech výše uvedených výrobků je přednastaveno splachovací množství 6 litrů pro velký splach a 3 litry pro splachování malé potřeby. Pokud si ale zákazník koupí úsporný klozet (téměř všechny klozety jsou již schopny splachovat velkou potřebu pouze 4,5 litry vody), je vždy potřeba vyjmout z modulu ventil a přenastavit jej na nižší splachovací množství. Všechny podomítkové nádrže zmíněných značek vyhovují normě Breeam, kdy v případě ideálně „splavné“ odpadní potrubní sítě dovedou splachovat i množstvím 4 litry velkou a 2 litry malou potřebu.

Je možné koupit modul, který má velký splach nastavený na 4,5 litru vody již z výroby. To se hodí hlavně u velkých projektů, kde chcete ušetřit čas při uvedení do provozu. Takovým výrobkem je modul CW2 značky Laufen, který má navíc i přívodní chráničku pro pozdější připojení hadice bidetovací toalety, nebo sedátka. Pokud se do budoucna s bidetovacím řešením pro klozet počítá, je dobré myslet i na přívod elektřiny.



Nastavení splachovacího množství

LAUFEN H8946660000001 Rámový podomítkový modul CW2 se zabudovanou hadičkou pro přívod vody, s přednastaveným splachováním 4,5/3 l



Ovládací tlačítka pro moduly jsou na výběr v několika designech a povrchových úpravách a pasují jak na nádrže se standardní montážní hloubkou, tak i na kompaktní moduly.







Tlačítko PL8







Tlačítko PL9

















Tlačítko PL3



Automatické talčítko PL3

infračervený senzor

A pro skutečně náročné zákazníky jsou v sortimentu Laufen i designové skleněné panely s bezdotykovým ovládáním. Přičemž černá varianta nabízí i funkci automatického splachování.







Laufen H8956630200001 Elektronické splachovací tlačítko, bezdotykové

V objektech, ve kterých se klade důraz na rychlou realizaci, se často používají lehké příčky, a proto v těchto případech není možná klasická instalace ostatního sanitárního vybavení. V sortimentu Jika najdete kompletní program pro instalaci umyvadel, urinálů a také bidetů.



JIKA H8936560000001 WASHBASIN SYSTEM

JIKA H8936010000001 URINAL SYSTEM

H8966550000001 BIDET SYSTEM

H8936430000001 BASIC BIDET SYSTEM



A na závěr zmiňme jeden speciální výrobek, a to modul pro výlevku. Tento modul obsahuje vše pro montáž a zapojení výlevky včetně nádrže pro splachování a prostoru na montáž vodovodní baterie k napouštění kýble.



JIKA H8936070000001 WASTE SINK SYSTEM