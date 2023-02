TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / JIKA: Tři praktické tipy, jak šetrně zacházet s vodou

Téma úspory vody je stále aktuálnější a pozornost mu věnuje čím dál více z nás, ať už je důvodem ohleduplnost k přírodě, udržitelný životní styl nebo také šetrnost k domácímu rozpočtu. Průměrná denní spotřeba vody na osobu činí 130 litrů a značná část připadne na osobní hygienu. Vyplatí se proto hledat cesty, jak v koupelně a na toaletě nakládat s vodou šetrněji a efektivněji. Řešením jsou přitom nejen moderní technologie, ale uspořit můžete i bez velkých investic. Jak na to radí česká značka koupelnového vybavení JIKA.

Šetrné splachování

V průměru 30–40 % denní spotřeby vody připadne jen na splachování. Cesta k úspoře přitom nemusí být vůbec složitá. „Velká spousta lidí už ve svých domácnostech vyměnila starší kombiklozety za modernější samostatně stojící nebo závěsné toalety. K jejich instalaci jsou využívány podomítkové moduly, které umožňují úsporné splachování 3/4,5 l. Prvním krokem, který byste proto měli udělat, je zkontrolovat, jak je vypouštěcí ventil nastavený,“ doporučuje Iva Šedivá, vedoucí marketingové komunikace společnosti Laufen CZ, pod níž spadá i česká značka JIKA. Během instalace, kdy kolem probíhá i řada dalších prací a může se tříštit pozornost, může dojít k tomu, že ventil zůstane ve výchozím nastavení a nevyužíváte tak možnost úsporného splachování. Kvůli tomu pak dochází ke zbytečnému plýtvání. Pro představu při používání úsporného splachování 3/4,5 l oproti starším toaletám s 9 litry může domácnost uspořit až 7 tisíc korun za rok a oproti toaletám splachujícím 6 litry pak úsporné klozety ušetří 3 tisíce korun za rok. Pokud disponujete starším typem toalety, stojí do budoucna za zvážení nová toaleta. Pořizovací náklady se vám díky možné úspoře mohou vrátit poměrně rychle.

Úsporné splachování ale není jediná věc, kterou u toalety sledovat, pokud chcete šetřit. Důležitý je také její technický stav. Pokud bude toaleta například protékat, roční ztráta vody může být opravdu vysoká. Proto je důležité věnovat pozornost drobným závadám a opravit je co nejdříve. V případě protékající toalety je navíc na vině mnohdy opotřebované těsnění, které zvládnete jednoduše vyměnit sami během krátké chvíle a nejedná se o nákladnou investici.

Kromě nastavení úsporného splachování a údržby vybavení pak můžeme i my sami udělat ještě jeden krok, a sice nezapomínat využívat možnosti malého splachování v případě systému dual flush. „Podle průzkumů často dochází k tomu, že i když toaleta umožňuje malé a velké spláchnutí, není vždy tato možnost plně využívána. Řada lidí splachuje pouze velkým tlačítkem, čímž naplno nevyužívá úsporných technologií a dochází ke zbytečné spotřebě vody,“ upozorňuje Iva Šedivá.

Tip značky JIKA:

Podomítkové moduly JIKA umožňují snadnou instalaci klozetů a současně možnost úsporného splachování 2/4 l, 3/4,5 l a 3/6 l. WC SYSTEM pro závěsné klozety se samonosným ocelovým rámem je vhodný i pro instalaci do sádrokartonových profilů. Jeho benefitem je navíc nosnost konstrukce 400 kg, tichý chod napouštěcího ventilu a nádržka a koleno izolované proti rosení. Moduly JIKA současně disponují plastovými a silikonovými těsněními proti zatékání.

Tlačítko PL3 značky JIKA lze samostatně doobjednat k podomítkovým modulům značky JIKA. Tlačítko umožňuje malé a velké spláchnutí a díky svému jednoduchému designu vhodně doplní každou koupelnu. K dostání je jak v bílé variantě, tak v úpravě chrom.



Podomítkový modul JIKA Podomítkový modul JIKA

Tlačítko PL3 JIKA Tlačítko PL3 JIKA



I baterie mohou uspořit množství vody

Nemalá spotřeba vody pak každý den připadne na koupání, sprchování nebo mytí rukou. Proto je dobré zaměřit se také na baterie. „V současné době už jsou v nabídce baterie, které disponují technologiemi na úsporu vody, ale kroky k úspoře můžete udělat i v případě, že vlastníte starší baterii a neplánujete prozatím investici do nové. Jedná se přitom o drobné výdaje, které se vám rychle vrátí,“ uvádí Iva Šedivá. Příkladem je perlátor, který snižuje průtok vody a tím i její spotřebu a současně vodu provzdušňuje, takže toto omezení nikterak nepocítíte. Pokud nevlastníte baterie, které v sobě již perlátor mají, můžete jej jednoduše pořídit a sami na baterii nainstalovat. Tímto krokem můžete s vodou zacházet o poznání šetrněji. Běžné baterie mohou mít průtok až 9 l za minutu a vy jej touto cestou můžete snížit až na 5 l za minutu nebo i méně, a to bez omezení komfortu. Pokud průtok snížíte z 9 l na 5 litrů za minutu, můžete na teplé vodě ročně ušetřit přibližně 4 500 korun za rok a téměř 2 tisíce korun na studené vodě.

Další takovou investicí může být omezovač průtoku vody, který lze nainstalovat do sprchové hadice v případě, že nechcete investovat do úsporné. Staré sprchové hadice mají často průtok až 20 l za minutu a díky omezovači tento průtok výrazně snížíte. Omezovač přitom jednoduše nainstalujete mezi hadici a ruční sprchu. Pokud omezíte průtok vody při sprchování na 12 l za minutu, může domácnost ročně ušetřit více než 17 tisíc korun.

Pokud se rozhodnete pro větší investici a budete pořizovat nové baterie, vybírejte z těch, které už úspornými technologiemi disponují. Baterie by měly mít již zmiňovaný perlátor, kvalitní kartuše, u nichž nedochází k brzkému opotřebení a tím i protékání vody, nebo omezovače průtoku vody. „Možná je to překvapivé, ale velkého rozdílu v zacházení s vodou můžete dosáhnout už samotným používáním pákových baterií místo kohoutkových. Důvodem je rychlost, s kterou nastavíte požadovanou teplotu vody. U pákových je to o poznání rychlejší a neproteče vám zbytečně tolik vody,“ vysvětluje Iva Šedivá. Zároveň doplňuje, že prakticky okamžitého nastavení teploty vody pak dosáhnete s termostatickými bateriemi.

Stejně jako v případě toalet je pak i u baterií důležité věnovat jim dostatečnou pozornost a sledovat případné závady. Protékající baterie může způsobit citelnou ztrátu vody, i když se na první pohled zdá, že dochází jen k malému úniku vody, v celkovém souhrnu už to není zanedbatelné množství.

Tip značky JIKA:

Ultratenká hlavová sprcha Cubito-N značky JIKA s dešťovým efektem vylepší váš zážitek ze sprchování a zároveň šetří vodu. Disponuje totiž omezovačem průtoku vody, který lze nastavit na 12 l za minutu. Zároveň je vybavena také funkcí Clean Touch pro snadné čištění trysek.

Baterie Mio-N značky JIKA nadchnou nejen elegantním nadčasovým designem, ale také použitými technologiemi. Disponují kvalitními keramickými kartušemi a perlátory, které jsou vyrobeny ze speciálního materiálu proti usazování vodního kamene, a pomáhají tak šetřit vodu. Umyvadlové baterie umožňují navíc jednoduše prsty nastavit směr proudu vody a současně si můžete zvolit perlátor s různým průtokem.



Ultratenká hlavová sprcha Cubito-N JIKA Ultratenká hlavová sprcha Cubito-N JIKA

Baterie Mio-N JIKA Baterie Mio-N JIKA



I drobné změny v návycích mohou přinést velké výsledky

Vybavení koupelny a moderní technologie nám mohou pomoci v šetrném přístupu k nakládání s vodou. Je ale celá řada věcí, které můžeme udělat i my sami a nevyžadují žádné finanční investice, ale pouze drobné změny našich návyků.

Dejte přednost sprchování před pravidelnou koupelí. Pokud upustíte od pravidelného napouštění vany, značně snížíte spotřebu vody. Při plné vaně totiž můžete spotřebovat až 100 litrů vody.

Zkraťte dobu sprchování. Pokud z času stráveného pod teplým proudem vody uberete jednu až dvě minuty, můžete měsíčně ušetřit až 600 litrů vody.

Nenechávejte vodu téct zbytečně. Ať už si čistíte zuby, myjete vlasy, aplikujete mýdlo nebo při jakýchkoli dalších momentech během sprchování či mytí, kdy nepotřebujete vodu. I když se to může zdát jako krátká chvíle, proteče jí zbytečně velké množství. Pokud byste si například čistili zuby při puštěné vodě, spotřebujete až 25 litrů.

Kontrolujte pravidelně své vybavení, ať už jsou to baterie, toaleta nebo také domácí spotřebiče.

Využívejte naplno technologie, které máte k dispozici.