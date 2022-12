TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Podomítkový modul JIKA nabízí širokou škálu řešení

Použití podomítkových modulů je velmi častou variantou při výstavbě nebo rekonstrukci koupelny. Moduly JIKA WC SYSTEM nabízejí uživatelský komfort, snadný úklid, několik variant montáže, výběr splachovacích tlačítek a v neposlední řadě možnost kombinace s jakýmkoli typem závěsného keramického klozetu.



JIKA rámový modul H8956520000001 JIKA rámový modul H8956520000001

JIKA rámový modul je nejčastěji používaným typem. Je určený pro předezdění ideálně suchou výstavbou. Tento modul nám umožňuje provést velmi rychlou stavbu díky pouze čtyřem kotvicím bodům a samonosnému rámu, který má nosnost 400 kg. Stejnou nosnost pak mají i JIKA závěsné toalety. Předezdění je následně možno provést 2x sádrokartonovou deskou nebo WEDI deskou s následným obložením obklady.



PANEL SET H8936500000001 PANEL SET H8936500000001

Rámový modul JIKA je ve své podstatě modulární záležitostí, jelikož nám umožňuje kromě standardní montáže umístění modulu i do panelákové záchodové místnosti, a to díky PANEL SETU. Jedná se o rozpěrné tyče, které se po nasunutí do běžného modulu v místnosti rozepřou o boční zdi a ukotví se do nich. Následné předezdění je shodné s popisem výše.

Obzvláště při výstavbě toalet ve veřejných prostorách je nutné vždy vybudovat i toalety pro handicapované osoby. Tato realizace má své specifické požadavky, zejména na rozměr a nezbytné další komponenty kolem klozetu, například opěrná madla pro usnadnění pohybu. V tomto případě se madla kotví do zdi, kde musí být zajištěna jejich pevnost a nosnost. K tomu je určen SYSTEM HANDICAP JIKA. Jedná se o boční rozšíření modulu o rám s překližkou, pevnou deskou pro ukotvení madla.



SYSTEM HANDICAP JIKA H8936420000001 SYSTEM HANDICAP JIKA H8936420000001

Po předezdění a obložení modulu následuje finální montáž tlačítka, kde si kromě designu zákazník vybírá i mezi dvěmi funkcemi, a to jednočinným nebo duálním splachem pro malé a velké množství vody. Samozřejmostí je, že k JIKA modulům máme velkou nabídku JIKA tlačítek. Nicméně, díky kompatibillitě mezi našimi koncernovými výrobky, může zákazník vybírat i z tlačítek značek LAUFEN a ROCA, což mu nabízí skutečně pestrou volbu.

Nehledě na to, že v tomto případě může volit také mezi elektronickými tlačítky LAUFEN a ROCA. Mezi jejich hlavní přednosti, kromě bezdotykové obsluhy, patří i možnost nastavení automatického splachu podle doby strávené na toaletě a proplach po 24 hodinách, vhodný pro místa s menší frekvencí používání. Dá se u nich také jednoduše nastavit splach 6 a 3 nebo 4,5 a 3 litry.

Ostatně nastavení množství vody umožňuje i vypouštěcí ventil JIKA pro kombinaci s mechanickými tlačítky. Nastavení spotřeby splachovací vody je parametr, který zajímá investora i uživatele. I proto, že na trhu již máme hodně klozetů se splachovacím množstvím 4 a 2 litry vody.



Modul Duplo WC L ROCA A890121010 Modul Duplo WC L ROCA A890121010

V sortimentu máme i speciální výrobky typu modul pro montáž bidetovacího klozetu, kde je myšleno na přívod vody do klozetu a připojen toalety do elektrické sítě.

Dalším specifickým produktem v tomto segmentu je snížený modul Duplo WC L ROCA, který umožňuje montáž pod okno nebo do podkroví. Tlačítko je možné namontovat z vrchní části klozetu, tak aby nebylo následně zakryto poklopem záchodu, případně je možná i montáž zepředu, pokud by to dispozice koupelny vyžadovala.

Málo uváděnou výhodou podomítkových modulů JIKA je to, že umožňují při montáži nastavit různou výšku klozetu pro konkrétního uživatele, tj. nejen standardních 400 mm nad podlahou, ale i čím dál častěji používanou výšku 430 mm nebo handicap výšku 480 mm. Pokud někdo z důvodu tělesné výšky či komfortu chce klozet ve výšce 500 mm, stačí na to myslet při hrubé montáži a modul nastavit na požadovanou výšku.