TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Koupelna budoucnosti. LAUFEN posouvá hranice v designu, inovacích i udržitelnosti

Koupelna budoucnosti. LAUFEN posouvá hranice v designu, inovacích i udržitelnosti

Maximální funkčnost, perfektní hygiena, ale také udržitelnější technologie šetřící vodu, energie a životní prostředí. Renomovaná švýcarská značka LAUFEN na světovém veletrhu ISH ve Frankfurtu představila, kudy se bude ubírat vývoj koupelnového designu. Tradiční prvky jako sprchy nebo toalety inovovala a propojila s nejmodernějšími technologiemi, které myslí na naše pohodlí, zdraví a přírodu. Na co se můžeme těšit?

Silent Flush

Nová technologie Silent Flush fascinuje extrémně tichým splachováním. Důmyslný systém funguje na principu usměrňování vody v míse, kterou vede z okraje do dokonalé spirály. Minimalizován je nejenom zvuk šířící se prostorem, ale taktéž uvnitř mísy. Splachování je díky tomu extrémně tiché a máte jistotu, že uprostřed noci nevzbudí osobu spící ve vedlejší místnosti. „Design toalety přináší ale i další výhody. Vodní vír toaletu důkladně a efektivně pročistí, přičemž spotřebuje pouze 4,5 litru vody. Kvůli absenci záhybů uvnitř mísy navíc nedochází k usazování nečistot, toaleta vyžaduje jen minimální manuální čistění a hygiena v koupelně je výrazně vyšší,“ přibližuje Iva Šedivá, vedoucí marketingové komunikace ze společnosti Laufen CZ.









Toaleta s technologií Silent Flush potěší maximálně tichým splachováním. Nejenom, že se důkladně pročistí, ale také spotřebuje méně vody a zvyšuje úroveň hygieny v koupelně. Toaleta s technologií Silent Flush potěší maximálně tichým splachováním. Nejenom, že se důkladně pročistí, ale také spotřebuje méně vody a zvyšuje úroveň hygieny v koupelně.

Toaleta Save!

Vypadá a funguje jako běžná toaleta, uvnitř ale ukrývá sofistikovanou technologii na separaci moči. Toaleta Save! představuje revoluci v oblasti nakládání s odpadní vodou. Chytrý systém pracuje na principu povrchového napětí, které odvádí moč do speciálního odtoku. Zdá se to jako maličkost, ale separace ihned po vyprodukování je klíčová. Pouze 1,5 litru lidské moči totiž dokáže znečistit až 180 litrů odpadních vod. Inovovaná toaleta díky tomu snižuje zátěž na straně čističek odpadních vod a zabraňuje odtoku do celého systému „Toaleta Save! je revoluční technologií chránící životní prostředí a je ideálním řešením zejména pro rozrůstající se metropole. Potvrzuje to i fakt, že produkt získal významné ceny v oblasti udržitelnosti a designu. V praxi ji využívá například vídeňský obytný komplex Stadtregal. Aby byla její implementace co nejsnadnější, vyvinuli jsme nyní nové instalační řešení INEO, které má systém, jímž odvádí zvlášť klasický odpad a moč. Pro implementaci toalety je ale také důležité, aby se v daném projektu nebo stavbě počítalo s tím, že je potřeba moč sbírat a dále s ní zacházet,“ říká Iva Šedivá ze společnosti Laufen CZ.









Krásná na pohled, chytrá uvnitř. Toaleta Save! je významným krokem k udržitelnějšímu nakládání s odpadní vodou. Přesto, že se konstrukčně od běžných toalet liší, díky instalačnímu systému INEO není její implementace do projektu, který počítá se separací moči, náročná. Krásná na pohled, chytrá uvnitř. Toaleta Save! je významným krokem k udržitelnějšímu nakládání s odpadní vodou. Přesto, že se konstrukčně od běžných toalet liší, díky instalačnímu systému INEO není její implementace do projektu, který počítá se separací moči, náročná.

Smart Bathroom

Digitální řešení Smart Bathroom pro veřejné budovy a bytové komplexy umožňuje snadnou správu a maximální kontrolu nad chodem sociálních zařízení. Prostřednictvím aplikace může správce budovy monitorovat a ovládat funkčnost celého systému. Získá přesný přehled o spotřebě vody a energií, což umožňuje snadnou optimalizaci a v důsledku nižší náklady i větší udržitelnost. Smart Bathroom zohledňuje ale také zdravotní aspekty. Poradí si s diagnostikou a vyhodnocením zdravotního stavu z moči a stolice.









Smart Bathroom je praktickým pomocníkem pro správu sociálních zařízení v bytových komplexech nebo veřejných budovách. Poskytuje komplexní přehled o funkčnosti, spotřebě vody a energií nebo zdravotním stavu. Smart Bathroom je praktickým pomocníkem pro správu sociálních zařízení v bytových komplexech nebo veřejných budovách. Poskytuje komplexní přehled o funkčnosti, spotřebě vody a energií nebo zdravotním stavu.

Smart Shower

Milovníky sprchy potěší Smart Shower. Jedinečný modulární systém sestává z hlavního panelu, který lze postupně doplnit o další prvky, od nejrůznějších sprchových hlavic až po podsvícený úložný box. Zákazník si vytvoří sprchu přesně podle vlastních představ, ať už v základní verzi nebo v nejluxusnější variantě. Středobodem nadčasového sprchového koutu je 12palcový displej, na němž si uživatel volí preferované osvětlení, obrazovou a zvukovou kulisu a nechybí ani propojení s hudebními aplikacemi. Zážitek v koupelně tak bude naprosto dokonalý.

LCC active

Novinkou je i LCC Active, vysoce účinná antimikrobiální povrchová úprava, která zajišťuje maximální hygieničnost bez bakterií, virů a choroboplodných zárodků. Vrstva LCC Active se na keramiku nanáší sofistikovaným procesem, při kterém je neoddělitelně spojena s vypalovanou glazurou tepelnou stabilizací. Povrch glazury je pokryt silikátovou vrstvou obohacenou o antimikrobiální složku, která má schopnost aktivně zničit nebo inhibovat růst 99,9 % bakterií a virů během 24 hodin. Díky tomu vnáší LCC Active do koupelny vysokou úroveň hygieny. Hydrofilní povrch keramiky je navíc třikrát hladší než standardní glazura, díky čemuž usnadňuje údržbu a napomáhá odplavení nečistot během používání a čištění výrobku.







Povrchová úprava LCC Active ochrání koupelnovou keramiku před bakteriemi, viry, špínou, ale i vodním kamenem. Umyvadla, klozety a bidety si zároveň uchovávají perfektní vzhled po dlouhá léta. Povrchová úprava LCC Active ochrání koupelnovou keramiku před bakteriemi, viry, špínou, ale i vodním kamenem. Umyvadla, klozety a bidety si zároveň uchovávají perfektní vzhled po dlouhá léta.

Novinky značky Laufen CZ si již brzy bude možné prohlédnout osobně v LAUFEN space Prague v blízkosti pražského náměstí I. P. Pavlova.

www.laufen.cz