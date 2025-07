TZB-info / Voda, kanalizace / Dešťová voda / Wavin představuje vsakovací nádrže nové generace s nízkou uhlíkovou stopou

Wavin představuje vsakovací nádrže nové generace s nízkou uhlíkovou stopou

Zadržet, vsakovat, udržet v místě. V době klimatických výzev se hospodaření s dešťovou vodou stává prioritou měst i investorů. Společnost Wavin na tuto potřebu reaguje inovativním retenčním systémem Q-Bic Plus Low Carbon. Ten disponuje špičkovými technickými parametry, ale zároveň přináší i výrazně nižší dopad na životní prostředí.

Srážková voda bývala po staletí vnímána jako samozřejmý a vítaný přírodní zdroj. Dnes se však kvůli rozsáhlé urbanizaci, zpevněným plochám a opakovaným extrémním výkyvům počasí stává výzvou. Přetížené kanalizační sítě, lokální záplavy nebo naopak rychlý odtok vody bez možnosti jejího zachycení – to jsou reálné dopady, kterým města čelí stále častěji. Řešením je efektivní retence a vsakování dešťové vody přímo v místě dopadu.

„Produkty pro hospodaření s dešťovou vodou by neměly být jen technicky dokonalé. Musí být zároveň součástí řešení, které je dlouhodobě udržitelné a reflektuje potřeby měst i přírody. Právě tímto směrem jsme uvažovali při vývoji našich nádrží Q-Bic Plus Low Carbon,“ vysvětluje Zdeněk Stránský, projektový manažer ze společnosti Wavin Czechia.





Inovace s důrazem na udržitelnost

Podzemní modulární systém Q-Bic Plus Low Carbon lze s ohledem na dané podmínky použít jak pro retenci s řízeným odtokem vody, tak pro vsakování do podloží či akumulaci vody pro její další využití. Nové řešení navazuje na osvědčený systém Q-Bic Plus, ale posouvá jej výrazně dál v oblasti udržitelnosti. Boxy jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného polypropylenu a jejich uhlíková stopa je až o 80 % nižší než u standardního provedení. To znamená, že investoři a stavebníci nyní mohou šetřit nejenom místo a náklady, ale i životní prostředí.

Q-Bic Plus Low Carbon si přitom zachovává všechny výhody původního systému – vysokou únosnost, snadný přístup pro inspekci a čištění, možnost modulární výstavby i rychlou instalaci. Díky své variabilitě se hodí pro široké spektrum projektů, od malých soukromých staveb až po velké infrastrukturní celky.

Když Q-Bic Plus Low Carbon pomáhá v praxi

V praxi se nové retenční nádrže Q-Bic Plus Low Carbon osvědčují zejména v hustě zastavěných městských oblastech, kde je třeba řešit zadržování dešťové vody bez navýšení zátěže kanalizační sítě. „Typickým příkladem jsou nově budované rezidenční čtvrti, kde lze systém efektivně integrovat pod zelené pásy mezi domy nebo pod parkovací místa. Umožňuje tak vsakování srážek přímo na pozemku, bez nutnosti složitých připojení na kanalizaci,“ konstatuje Zdeněk Stránský z Wavinu.

Významnou roli hraje Q-Bic Plus Low Carbon také v rámci komerčních a průmyslových areálů. Například v logistických centrech slouží jako podzemní retenční nádrž, která sbírá dešťovou vodu ze střech a zpevněných ploch a zajišťuje její postupné vsakování či řízený odtok. Systém nachází uplatnění i ve veřejných stavbách – například ve školních a sportovních areálech, kde bývá instalován pod hřištěm a umožňuje využití dešťové vody pro závlahu. Důležitou roli plní rovněž v rámci městské infrastruktury, kde je často součástí širších modrozelených opatření. Typickým případem je kombinace s retenčními střechami nebo vsakovacími plochami v parcích, pod parkovacími místy či pod komunikacemi.

Součást moderní modrozelené infrastruktury

Systémy jako Q-Bic Plus Low Carbon dnes tvoří páteř takzvané modrozelené infrastruktury, která kombinuje technická řešení s přírodními prvky – zelení, půdou a vodními plochami. „Věříme, že řešení jako Q-Bic Plus Low Carbon budou čím dál běžnější součástí nových projektů. Dnes už nestačí vodu pouze odvést – musíme ji udržet, zpracovat a využít. Ideálně na lokální úrovni a způsobem, který zároveň nezatěžuje planetu dalšími emisemi,“ doplňuje Zdeněk Stránský.

Společnost Wavin se dlouhodobě zaměřuje na vývoj inovací, které spojují funkčnost s environmentální odpovědností. Kromě samotných produktů nabízí také odbornou podporu projektantům, konzultace návrhů, digitální návrhové nástroje a školení. Pomáhá tak městům, obcím, ale i soukromým investorům stavět chytřeji a zodpovědněji, aby byli lépe připraveni na klimatické výzvy budoucnosti.

Novinka Q-Bic Plus Low Carbon je aktuálně dostupná i pro český trh a může být zařazena do projektů využívajících dotační podporu v rámci adaptačních strategií na změnu klimatu.

Více informací naleznete na: www.wavin.com.