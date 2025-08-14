Hedvábný dotek luxusu: GROHE rozšiřuje paletu povrchových úprav o Satin Steel a Satin Graphite
Povrch Satin Steel a Satin Graphite nejen zaujme na první pohled svou elegantní sametovou texturou, zároveň je však mimořádně odolný vůči korozi.
- Ještě větší prostor pro individualitu v koupelně: dvě nové povrchové úpravy – Satin Steel a Satin Graphite – rozšiřují nabídku GROHE Colors Collection
- Harmonický koupelnový koncept: Elegantní saténové provedení baterií GROHE Allure a GROHE Atrio ladí s odpovídajícími sprchami i doplňky
- Jemné jako satén – a stejně příjemné na dotek
Koupelna jako osobní útočiště. Místo, kde se design snoubí s klidem a každý detail podtrhuje osobitý styl. Moderní domácnosti dnes kladou důraz na individualitu – interiéry mají odrážet osobní vkus a působit dojmem pečlivě navrženého celku.
Přesně to přináší nové povrchové úpravy Satin Steel a Satin Graphite od značky GROHE SPA – luxusní řešení pro ty, kteří chtějí ze své koupelny vytvořit harmonické a jedinečné prostředí. Dvě nové saténové úpravy navazují na ikonické řady baterií GROHE Allure a GROHE Atrio a jsou dostupné také u odpovídajících sprch a koupelnových doplňků.
Rozšířená kolekce GROHE Colors Collection tak nyní nabízí ještě více možností, jak sladit vybavení koupelny do nejmenšího detailu. Povrch Satin Steel a Satin Graphite nejen zaujme na první pohled svou elegantní sametovou texturou, ale především potěší při každodenním používání – hebký na dotek, zároveň však mimořádně odolný vůči korozi.
Sjednocený design podle principu Perfect Match
Nové saténové povrchy perfektně zapadají do konceptu jednotného designu koupelny, na kterém GROHE dlouhodobě staví. Baterie z řad Atrio a Allure tak lze jednoduše sladit s podomítkovými sprchami GROHE Rainshower Aqua, ručními a hlavovými sprchami, termostatickými moduly i tělovými sprškami – vše v identickém provedení. Nechybí ani stylové doplňky, například držáky na ručníky či háčky, které dotvářejí celkový dojem z koupelny jako dokonale sladěného prostoru.
Nové povrchy Satin Steel a Satin Graphite se stávají také součástí prémiové řady GROHE Atrio Private Collection, která posouvá možnosti personalizace na zcela novou úroveň. Kombinace čistých linií a nadčasové elegance zde vytváří prostor pro maximální seberealizaci – díky různým variantám rukojetí, mramorovým vložkám a nyní už sedmi barevným provedením. Značka GROHE tímto krokem opět potvrzuje svou roli lídra v oblasti designu a inovací. GROHE SPA inspiruje k vytváření výjimečných koupelen, které jsou nejen funkční, ale především hluboce osobní.
