Chytrá pomoc v kuchyni: GROHE Eurosmart a GROHE SmartControl
Nová hybridní baterie GROHE Eurosmart umožňuje bezdotykové i manuální ovládání. Přesné nastavení – GROHE SmartControl přináší intuitivní a hygienické ovládání vody stiskem tlačítka.
- Pro každou situaci: Nová hybridní baterie GROHE Eurosmart umožňuje bezdotykové i manuální ovládání
- Přesné nastavení: GROHE SmartControl přináší intuitivní a hygienické ovládání vody stiskem tlačítka
- Z koupelny do kuchyně: Osvědčené technologie GROHE zvyšují komfort každodenní práce u dřezu
Moderní kuchyně se mění v multifunkční centra domácnosti, kde se potkává vaření, stolování, práce i čas strávený s rodinou a přáteli. S rostoucí rolí tohoto prostoru roste i poptávka po funkčních a všestranných řešeních. Právě u dřezu, kde se odehrává velká část kuchyňského provozu, je promyšlené vybavení klíčové. GROHE, přední světová značka kompletních koupelnových řešení a kuchyňských baterií, proto využívá své zkušenosti z koupelen a přináší inovativní technologie přímo do srdce domova.
Nová baterie GROHE Eurosmart s bezdotykovým infračerveným senzorem přenáší do kuchyně výhody technologie, která si už získala oblibu v koupelnách – vyšší hygienu a pohodlí. Umožňuje spouštění a zastavení vody bez dotyku, což oceníte zejména s plnýma nebo ušpiněnýma rukama. Pro napouštění dřezu či velkých nádob je k dispozici klasická páka. Hybridní konstrukce tak spojuje to nejlepší z obou světů, což z ní dělá ideální volbu i pro vícegenerační domácnosti, kde jsou jednoduchost a hygiena na prvním místě. V provedeních chrom, Supersteel nebo Matte Black se baterie snadno sladí s jakýmkoli kuchyňským stylem a nabízí každodenní komfort za dostupnou cenu.
Tlačítkové ovládání u baterie GROHE SmartControl je dalším příkladem přenosu osvědčených koupelnových technologií do kuchyně a zároveň odrazem moderního pojetí tohoto prostoru. Představuje revoluci v ovládání vody u dřezu. Neobsahuje žádné páčky – proud vody obsluhujete otočnými tlačítky. Ty lze bez problémů ovládat i loktem či zápěstím, když máte plné nebo špinavé ruce. Stisknutím tlačítka na konci výpusti se spustí nebo zastaví proud vody, otočením se plynule reguluje tlak od jemného proudu po intenzivní sprchu. Teplota vody se ovládá ventilem na těle baterie. Pro dokonalý komfort při vaření nabízí GROHE SmartControl dva režimy proudu. Modely SmartControl Dual Spray umožňují jediným stiskem tlačítka přepínat mezi sprchovou hlavicí a nastavitelným laminárním proudem či výtokem z perlátoru. Baterie jsou dostupné ve všech odstínech kolekce GROHE Colors a třech designových variantách – cylindrické GROHE Minta, organicky tvarované GROHE Essence a GROHE Zedra v charakteristickém tvaru písmene A.
Tyto a další kuchyňské inovace GROHE jsou navrženy tak, aby vyhověly požadavkům moderního života – ať už jde o každodenní vaření, společné stolování s přáteli nebo chvíle strávené s rodinou.
Prohlédněte si blíže kuchyňské portfolio značky GROHE.
