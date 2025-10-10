GROHE na Designbloku 2025: Návrat k prameni a odvaha změnit budoucnost vody
GROHE, přední světová značka kompletních koupelnových řešení a kuchyňských baterií, letos na designovém festivalu Designblok 2025 představí instalaci, která propojuje udržitelnost, inovace a silný vizuální zážitek. Expozice s názvem „Návrat k prameni“, vytvořená ve spolupráci s pražským architektonickým studiem COLLARCH, nabídne návštěvníkům jedinečnou cestu od minulosti zatížené plasty k udržitelnější budoucnosti.
Instalace tvořená ze 3 600 recyklovaných PET lahví symbolizuje minulost – právě tolik lahví se totiž v České republice spotřebuje každých pět minut. Tento obraz postupně přechází do současnosti, kterou představují sokly z recyklovaného plastu. Budoucnost pak ztělesňuje technologie GROHE Blue – inovativní kuchyňské systémy poskytující filtrovanou, chlazenou i sycenou vodu přímo z kohoutku. Nabízejí chytrý způsob, jak s jejich pomocí lze omezit spotřebu plastů: čtyřčlenná domácnost díky nim může ušetřit až 800 lahví ročně a zároveň tak snížit spotřebu vody i produkci CO2 spojenou s jejich výrobou. Systém GROHE Blue si mohou návštěvníci na místě vyzkoušet a natočit si z něj neperlivou, jemně perlivou nebo perlivou vodu – jednoduché, ale silné gesto udržitelné budoucnosti.
Autorem instalace je pražské architektonické studio COLLARCH, které propojuje architekturu, design, umění a řemeslo a stojí za řadou výrazných realizací v Česku i zahraničí. Součástí expozice bude také designérská soutěž, v níž účastníci mohou navrhnout vlastní kreativní využití recyklovaných plastových lahví použitých k instalaci. Vítězný návrh vyberou zástupci GROHE ve spolupráci s porotou Designbloku a společnost GROHE se následně postará o jeho realizaci.
Téma letošního Designbloku „Odvaha“ společnost GROHE naplňuje tím, že vystupuje ze své tradiční role spojené především s koupelnovým vybavením a zvýrazňuje svou roli v kuchyňském prostředí s důrazem na ekologická řešení. Zároveň ukazuje, že i zdánlivě obyčejná sklenice vody může být symbolem odvahy ke změně a začátkem cesty k udržitelnější budoucnosti. K odvaze vyzývá i návštěvníky ve vodním baru, který je součástí instalace. Budou mít možnost ochutnat mixované drinky neobvyklých chutí na bázi čisté pramenité vody právě ze systému GROHE Blue.
Designblok 2025 se uskuteční od 8. do 12. října v Praze. Expozici GROHE naleznete v areálu Výstaviště, Křižíkův pavilon B, stánek KB03.
GROHE je předním světovým výrobcem sanitárního vybavení a globální značkou zaměřenou na poskytování inovativních vodních řešení. Kvalita, technologie, design a udržitelný rozvoj. Čtyři klíčové hodnoty, které definují náš závazek poskytovat zákazníkům ...