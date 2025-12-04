Jak vrátit vodu do přírody? Rodinná firma ASIO to umí!
Jak vrátit vodu do přírody? Rodinná firma ASIO to umí!
Společnost ASIO působí na českém trhu více než třicet let a dlouhodobě patří mezi přední firmy zaměřené na hospodaření s vodou. Vyvíjí a dodává řešení, která pomáhají vracet dešťovou vodu zpět do krajiny a posilovat přirozený vodní režim v obcích i městech.
Jedním z klíčových produktů jsou zasakovací rošty. Tyto konstrukce vytvářejí plně propustné povrchy a fungují stejně dobře zatravněné i dlážděné. Dešťová voda se díky nim vsakuje přímo do podloží, neodtéká do kanalizace a přispívá k doplňování podzemních vod.
Dalším prvkem jsou ozeleněné ploty. ASIO dodává hotové plotové konstrukce s předpěstovaným břečťanem, který vytvoří během několika let hustý zelený porost. Takové ploty dokáží zakrýt nevzhledná zákoutí v obcích, kolem nádob na odpad i na soukromých zahradách a zároveň přinášejí do prostoru více zeleně. Jejich instalace je rychlá a efekt je okamžitý.
Unikátním řešením firmy je chytrý pouliční strom. Jde o nerezovou konstrukci, po které se pne popínavá rostlina. Konstrukci lze doplnit nabíjecími body, vodní mlhou nebo veřejným osvětlením. Vzniká tak multifunkční prvek, který přispívá k ochlazování okolí a umožňuje jednoduše přivést zeleň do městských ulic.
V nabídce jsou také vegetační pytle určené ke zpevňování svahů. Představují ekologickou alternativu ke gabionovým nebo betonovým stěnám. Do pytlů je možné vysadit různé druhy rostlin, díky čemuž vzniká estetická, zelená a zároveň propustná stěna, která zlepšuje mikroklima okolí.
Součástí areálu firmy jsou i ukázkové plochy s několika typy travních směsí a rozsáhlé instalace rozchodníků. Ty se běžně využívají na zelené střechy, ale zde jsou aplikovány i na parkovišti. Rozchodníky nevyžadují zálivku ani sečení, jejich údržba je minimální a během roku mění barvy.
Velkým benefitem roštů je jejich chování podobné sněžnicím. Nevytvářejí tlak na kořeny stromů, díky čemuž jsou ideální pro výsadbu. Konstrukce zůstává vzdušná a zemina se nepřehutňuje, což poskytuje stromům optimální podmínky pro zdravý růst.
Areál společnosti ASIO je otevřený návštěvníkům a slouží jako ukázkové centrum. Firma pravidelně pořádá exkurze pro projektanty, zástupce obcí i širokou veřejnost. Zájemci se mohou seznámit s praktickými ukázkami produktů a s moderními postupy hospodaření s dešťovou a odpadní vodou. ASIO tak dlouhodobě ukazuje, jak mohou inovace podporovat udržitelný rozvoj a vracet vodu zpět tam, kde je nejvíce potřeba.