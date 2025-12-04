Vodoměry versus SVJ, díl 4.
Nastává den „D“, akce z pohledu předsedy SVJ
Přehrát audio verzi
Vodoměry versus SVJ, díl 4.
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Výměna a povinná verifikace vodoměrů je součástí pětiletého cyklu. Přes 150 vodoměrů v 80 bytech se stává vcelku logistickou hříčkou. Nelze to podcenit. Provedeme vás anabází od pečlivého naplánování, až po finální realizaci. Ta končí osazením ověřených vodoměrů.
Nick Vujicic: „Nemůžete mít kontrolu nad tím, co se vám stane, ale můžete mít kontrolu nad tím, jak na to budete reagovat.“
Voda je komodita s cenou zlata a její spotřebu je třeba měřit
Předesílám, že vůbec nemám na mysli onen „Den D“, 6. červen 1944, který byl klíčovým momentem druhé světové války, a který otevřel západní frontu, což vedlo k osvobození západní Evropy. Tehdy se spojenecké síly vylodily v Normandii při operaci Overlord, což byl jeden z nejvýznamnějších milníků doby.
Ovšem srovnatelným milníkem v „mikroživotě“ SVJ je akce, která vyžaduje obdobnou logistiku, pečlivou přípravu, chvíli utajení a chvíli odtajnění a následný výstřel ze startovací pistole. Proto den s velkým D. Pokud na pásce na závěr budete mít vše v pohodě, můžete hovořit o vítězství. Nejde zde o život jako tehdy, pokud nepočítáme pocuchané nervy a ego statutárních orgánů, kteří jsou po akci zralí na JIP. Myslíte si, že je to nadsazené? Ano, válka se opravdu nekoná, všichni zdrávi, nicméně znáte okřídlené věty typu: „Vyšlo to, jenom o fous.“ Nebo: „Utrpěli jsme vítězství“. Vysvětlím vám svoje pochybnosti a proč zrovna nehýřím nadšením.
Kroky nezbytné pro měření spotřeby vody od patního měřiče po vodovodní kohoutek. Zdroj: Petr Brandejský
Vodoměry už jsme tady měli a hned ve třech dílech
V roce 2020 jsem psal trojdílné povídání o vodoměrech pro SVJ z pohledu předsedy. Pokud se domníváte, že zde prezentuji nějakou legrácku čtyř nebo šesti bytů, kde si povídáme v prádelně podle filmu Vlastníci, jste na omylu. Mluvím o SVJ o 85 jednotkách (z toho 80 bytů), kdy směle plním od roku 2014 při cyklické povinné schůzi menší auly na Mendelově univerzitě v Brně. Když se zadaří a vyjde nám kvórum, pak se v aule sejde klidně 120 až 150 lidí. Pokud se podržíte zlatého pravidla, že asi 6 % kverulantů vám průběžně komplikuje práci, pak asi 5 až 10 lidí dělá vše tak, abyste neusnuli na vavřínech, což vás ale otužuje a jste stále ve střehu. Je to takový ten pošetilý vzdor, kdy celý život od školní lavice nás někdo někam manipuluje, někdo je naším šéfem, někdo nám dává nepopulární úkoly a my musíme většinově mlčet. Teď mám svůj byt, svůj hrad a nehodlám o svém majetku nechat rozhodovat nikoho jiného, byť je to moje zákonná povinnost, a žiju v nějakém celku, který se prostě řídí pravidly. Nota bene pravidly, které si každý z těchto vymahačů svého domnělého práva svého času odsouhlasil. Prostě tady jsou vidle a já je do toho hodím, děj se, co děj. Pak máte za úkol moderovat schůzi, kde část nespokojenců promítá svůj marasmus do vaší osoby. Říká se tomu personifikace problému. Jednoduše, on či oni mají problém, za který, jak jinak, můžete vždycky vy. Nicméně se dá s tímto toxickým přístupem naučit žít a tihle mistři potíží mají poměrně krátký poločas rozpadu a chabou výdrž. Pak už je to snesitelné a udržitelné.
Za takového stavu věcí se dáte do akce, kterou je výměna nebo lépe výměna a ověření vodoměrů. Hovoříme o 152 kusech, tři v garážích, zbytek v domácnostech, přibližně půl napůl teplá a studená voda, vše dle zákona s radiomodulem.
Pojďme oddělit zrno od plev
Jedna věc je podrobný itinerář postupu odsouhlasený instalatérskou firmou s oprávněním takové práce vykonávat, tedy vyměňovat vodoměry a plombovat šroubení, a druhá věc je nastavit časy, tedy dny, hodiny a minuty, kdy se vše odehraje. Pokud se domluvíte se společností, která se instalace zhostí, je třeba vše převést na jednotlivé vlastníky. Byť je to zákonná povinnost, tedy jednou za 5 let provést ověření vodoměrů dle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb., kde naleznete kapitolu o ověřování a kalibraci měřidel, nemáte stále vyhráno. Právě těch zmíněných 6 % kverulantů vám sdělí, že nebude doma, že nemá čas nebo podobnou hloupost. Pak je třeba vyrukovat s informací, že pokud dotyčný vodoměr nemá platné ověření, nelze naměřené hodnoty použít pro vyúčtování spotřeby, což může vést k pokutě až 1 milion Kč pro dotyčného a dalším vleklým sporům mezi obyvateli SVJ. To už většinou zabere a ocitáte se na lepší cestě k výsledku. Pozor, nezpychněte, ještě tam nejste! Pochopíte, že to není ironie, ale hluboká pravda.
Oznámení na všech možných platformách je nezbytný základ
S pomocí správcovské organizace dáte přesný harmonogram ve známost. Nejlépe dle stanov, tedy 14 dnů předem, stejně jako u informací a schůzí. Podle svých zkušeností mohu směle potvrdit, že pokud jdou věci, jak mají, lze na jednu domácnost počítat 15 až 20 minut. Tedy počítejte na jeden dům o 14 až 16 bytech jeden den. Instalatéři pracovali ve dvou až čtyřech lidech. V případě našich pěti domů byla akce i s dohledáním nepřítomných a následnou realizací v jejich bytech opravdu na pět dnů. Vzhledem k tomu, že každý den končila výměna okolo půl třetí odpoledne, je zcela reálné časy ještě zkrátit a zrealizovat tak více bytů.
Jak dávat harmonogram ve známost
Vypadá to nudně, ale pro jistotu využijte všechny kanály, stejně to na 100 % neklapne nikdy. V našem případě šel obecný přípis na nástěnku v domech, kde byl pouze den realizace, hodiny bez bližšího určení, spojení na realizační firmu, telefonní číslo, e-mail (kvůli domluvě a případným změnám před realizací) a telefon přímo na instalatéra (v době realizace), který se pohybuje v domě. Stejné oznámení dostali jednotliví majitelé jednotek do platformy zvané iDOMOVNIK, aby bylo zřejmé, že akci zaštiťuje SVJ. Navíc tam byla věta, že přesné časy obdrží do poštovních schránek. Oznámení s přesným datem pak dostali majitelé do schránek s poznámkou, že sdělení je třeba doručit i majiteli, v případě bytů s nájemníky. Tedy nástěnka, aplikace iDOMOVNIK, poštovní schránka. To už přece musí mít každý vlastník. Nebo ne?
To víte, že ne. Stejně vám zavolají, že jdou k doktorovi nebo na úřad a co vy na to? Máte tam spojení na realizační firmu, tam se domluvte. Aha?! Kdo by těch pár vět četl. To stále nezajistí někoho doma v daný den. Ale to se dozvíte až od instalatérů, kteří zvoní v daný den a přesný čas u dveří. Opět zkušenost, na jeden dům asi 2 až 3 domácnosti budete shánět. Proč? Protože další termín vám většinou udělá firma v ceně, ale další už SVJ zaplatí navíc. Je tedy dobré využít zmíněných 5 dnů a dokázat uhlídat všechny domácnosti. Některým opět musíte vysvětlit, že jejich nespolupráce je vystavuje pokutě až 1 milion Kč, pak se většinově umoudří.
Dostáváme se k samotnému výkonu realizační firmy
Podtrženo shrnuto, 5 dnů, 152 vodoměrů. Co za práci bude odvedeno? Zavřít vodu, odstranit staré plomby, povolit převlečné matky, vyjmout starý vodoměr. Vložit nový vodoměr, podložku, sítko, zpětnou klapku, převlečné matky, plombu se značkou nebo číslem, nebo plomby dvě s plastovými krytkami matek. Do protokolu pro danou jednotku zanesou montážníci číslo a stav vyjmutého vodoměru, číslo a stav nového vloženého vodoměru a označení zaplombování, popřípadě číslo plomby nebo dvou. Zpětná klapka je potřebná, aby se voda nemohla vracet zpět. Pozor na banalitu zvanou těsnění. U předešlých vodoměrů jsme dostali vadnou šarži, nevztahuje se na ně ale reklamace. Proč to říkám? Je to jenom těsnění. Těsnění ztvrdlo, matky se daly šroubovat rukou a v mnoha případech docházelo k prolínání vody a nechtěným únikům. Pořídíte si jako naše SVJ opravdu skvělé vodoměry Kamstrup, a pak vám teče šroubení? To nechcete. Pokud se tak stane v jednom případě, mávnete rukou. Ale když tušíte, že se to vše opakuje postupně ve všech domácnostech, nemáte radost a na nikom si nic nevezmete. Montážní materiál se do reklamace prostě nepočítá. Ono jedna věc je haléřová položka těsnění, jiná věc je opakovat výše popsanou akci znovu ve všech domácnostech. Opakuji, to fakt nechcete.
Po pěti dnech, kdy pracoval někdo jiný, ale vám telefon prakticky neumlknul, máte všeho tak akorát. A to si říkáte, že uděláte pěkně byt po bytě, harmonogram (taky vaše práce) jak pro start Apolla na mysu Canaveral na Floridě.
Použité zdroje:
- Fotografie, část textů s využitím materiálů společnosti SGE STAVEBNÍ s.r.o. a pana Jaroslava Gottwalda, www.vymenavodomeru.cz; www.merenionline.cz; www.sge.cz
- Grafika Petr Brandejský
- Fotografie s využitím www.pexels.com
- Citáty – www.citaty.net