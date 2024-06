TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Koupelna s charakterem. Jaká je ta vaše?

Koupelna s charakterem. Jaká je ta vaše?

Interiér a vybavení našich domovů by měly plně odrážet naše potřeby a životní styl. Výjimkou v tomto ohledu není ani koupelna, v níž každý den strávíme množství času. Její design a funkční prvky by neměly stát samy o sobě, ale měly by být navrženy tak, aby perfektně doplňovaly zbývající prostor, vytvořily harmonický celek a reflektovaly vaši osobnost, ať už hledáte klidné útočiště pro relaxaci, nebo dynamický prostor pro rychlé osvěžení.