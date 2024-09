TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Jak ušetřit tisíce korun za vodu?

Jak ušetřit tisíce korun za vodu?

Až 5 000 Kč ročně s úsporným splachováním s klozetem Mio značky JIKA, až 12 000 Kč ročně díky termostatické baterii Deep by JIKA a umyvadlové baterii Mio Style. Ale cesta k úspoře vody začíná u každého z nás.

Šetrné zacházení se zdroji a úspora. Téma, které se z ekonomických, ale i ekologických důvodů dostává do popředí v mnoha českých domácnostech. Celá řada z nich tak přistoupila ke změně svých každodenních návyků tak, aby zamezila zbytečnému plýtvání vodou. K úspoře ale může ve značné míře přispět i vhodně zvolené koupelnové vybavení. Moderní technologie a promyšlené inovace umožňují snížit spotřebu vody v domácnosti, aniž by to znamenalo kompromis v oblasti komfortu.

Náklady na vodné a stočné se v současné době v České republice pohybují v průměru kolem 120 Kč za m3. V roce 2023 přitom byla průměrná výše 112 Kč a již v roce 2023 došlo ke zvýšení oproti předchozímu roku o 22 %. Dá se navíc očekávat, že cena vody dále poroste. Šetrné zacházení s vodou se tak stává jedním z klíčových témat, která mohou domácnostem pomoci značně snížit náklady, a to v řádu tisíců korun ročně. Na síle ale nabírají i ekologické aspekty. Touha po ohleduplnějším a udržitelnějším přístupu k životnímu prostředí proniká do stále většího množství českých domácností. „Ochota změnit své návyky nebo volit úspornější řešení narůstá a je to jednoznačně správná cesta. Drobné změny a volba vhodného koupelnového vybavení mohou značně přispět ke snížení zbytečného plýtvání. Až 70 % denní spotřeby vody v domácnosti totiž připadne na osobní hygienu a splachování. Současně je potřeba si připomenout, že se ve všech případech jedná o používání pitné vody,“ uvádí Petr Čech, manažer pro výrobní platformy společnosti Laufen CZ, pod níž spadá i tradiční česká značka JIKA.

Jakou úsporu přinese změna návyků?

Cesta k úspoře vody začíná u každého z nás. Ani nejlepší vybavení nedokáže zajistit ty nejlepší výsledky, pokud budeme nechávat vodu zbytečně puštěnou. „Jen pro představu, pokud si čistíme zuby tři minuty, jak je doporučováno, a nevypínáme během toho vodu, může zcela zbytečně protéct až 15 litrů vody,“ přibližuje Petr Čech. Obdobným příkladem by mohlo být ponechání puštěné vody při sprchování během mytí vlasů nebo mydlení těla, kdy může zbytečně protéct ještě vyšší množství vody. Petr Čech ale upozorňuje i na další oblast, které je třeba věnovat pozornost. „Stěžejní je i pravidelná kontrola koupelnového vybavení a péče o něj. Pokud totiž nevěnujeme pozornost malým poruchám, jako je například kapání kohoutku, může docházet k drobným únikům vody, které ale z dlouhodobého hlediska mohou znamenat větší ztrátu a zbytečné plýtvání,“ doplňuje.

Až 5 000 Kč ročně s úsporným splachováním

Na splachování v domácnosti připadne až čtvrtina denní spotřeby vody. I proto stojí za pozornost a tento fakt vedl výrobce koupelnového vybavení k hledání úsporných řešení. Zatímco v minulosti byly běžné klozety se splachováním 9 litrů, dnes už jsou k dostání úsporné varianty s duálním splachováním 4,5/3 l. „V celé řadě domácností se i dnes ještě stále setkáváme s toaletami, které splachují 9 nebo 6 litry. Úsporné řešení je přitom ale možné instalovat téměř všude a je třeba říci, že investice do takové toalety se poměrně rychle vrátí,“ vysvětluje Petr Čech.

Modelový příklad:

Čtyřčlenná rodina, která má doma toaletu pouze se splachováním 9 litrů, ročně využije na splachování přibližně 65 tisíc litrů vody. To při současných cenách vodného a stočného znamená 7 800 Kč za rok. V případě úsporné toalety se splachováním 4,5/3 l pak stejná rodina ušetří 3 900 Kč za rok v případě, že používá pouze velké spláchnutí 4,5 l. Pokud bude využívat i možnost malého spláchnutí, činí úspora až 5 000 Kč ročně.

Až 12 000 Kč ročně díky bateriím

Baterie jsou sice drobnou součástí koupelny, ale mohou zajistit velkou úsporu. Dnes už jsou téměř samozřejmostí baterie s perlátory s omezovačem průtoku vody, které vodu provzdušňují, čímž zajišťují dostatečný komfort i při nižším průtoku. Zatímco staré baterie mají průtok 12 litrů za minutu, u nových je to jen 5 litrů.

Modelový příklad:

Čtyřčlenná domácnost, kde každý člen pustí vodu na přibližně 10 minut denně, se starou baterií s průtokem 12 l za minutu spotřebuje 175 000 litrů vody za rok. To je při ceně vodného a stočného 120 Kč celkem 21 000 Kč za rok. V případě baterie s 5l průtokem je spotřeba ve stejné domácnosti 73 000 litrů za rok a finanční úspora tak činí 12 000 Kč ročně.

Vývoj na poli baterií jde ještě dále, a tak bude možné uspořit ještě více. „Dnes už jsou na trhu perlátory s průtokem 3,7 l nebo 1,4 l, což už je opravdu malý průtok. Mohlo by se proto i zdát, že dojde ke značnému snížení komfortu nebo že není možné se pod takovým množstvím vody umýt. Perlátor ale nejen omezuje průtok vody, ale také vodu provzdušňuje, takže máte pocit, že je proud stejně bohatý jako při vyšším průtoku,“ vysvětluje Petr Čech.

Úsporné koupelnové vybavení ale nepracuje jen s technologiemi, ale také s psychologickým efektem. Příkladem jsou umyvadlové baterie s funkcí cold start. Díky ní při otevření baterie ve středové poloze, v níž většina z nás baterii standardně nechává, teče pouze studená voda. Při rychlém oplachování rukou tak nedochází ke zbytečnému ohřevu vody, která by za tak krátký okamžik nedokázala ani dotéct. Díky tomu dochází k úspoře energií nutných na ohřev vody.

S psychologickým efektem pak pracují i termostatické baterie, jejichž součástí je tlačítko úspory. „Tlačítko úspory ovlivňuje průtok. Pokud uživatel dosáhne určitého průtoku, musí pro jeho další zvýšení zmáčknout právě zmiňované tlačítko. Ukázalo se ale, že funguje jako určitá psychologická bariéra a málo kdo jej zmáčkne. Termostatické baterie ale přispívají k úspoře vody i dalším způsobem. Díky tomu, že s nimi nastavíte prakticky okamžitě požadovanou teplotu vody, není nutné dlouho čekat na optimální teplotu a nedochází tak ke zbytečnému plýtvání,“ zakončuje Petr Čech.

Tipy značky JIKA:

Umyvadlové baterie Mio Style značky JIKA vynikají kvalitním zpracováním, které zajišťuje dlouhou životnost. Současně disponují perlátorem s omezovačem průtoku vody 5 l za minutu a funkcí cold start, která přispívá k šetrnému zacházení s energiemi.

Termostatická baterie Deep by JIKA maximálně zvýší komfort během sprchování. Baterie umožňuje prakticky okamžité nastavení požadované teploty vody. Díky tlačítku EcoStop navíc dokáže regulovat průtok vody a snížit tak spotřebu až o 50 %.

Klozet Mio značky JIKA disponuje úsporným splachováním 4,5/3 litry. Kromě šetrného zacházení s vodou ale nadchne i dalšími funkcemi. Klozet disponuje technologií rimless, která vnáší do koupelny maximální hygienický standard a zjednodušuje údržbu toalety.