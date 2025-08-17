Rekonstrukce vodního díla Harcov
Předpokládá se dokončení rekonstrukce liberecké přehrady v závěru letošního roku. Novou tvář dostane i okolí přehrady. Po rekonstrukci si přehrada při záplavách poradí s mnohem většími průtoky vody než nyní. Stavba je spolufinancovaná z prostředků EU.
Zdroj: TZ Povodí Labe
Vodní nádrž Harcov, nazývaná také Harcovská přehrada či Liberecká přehrada, leží nedaleko centra města v údolí libereckého Harcovského potoka, obklopená z jedné strany lesem a z druhé klidnou vilovou čtvrtí. Po dobu rekonstrukce bude vodní nádrž vypuštěna. Revitalizace samotného vodního díla probíhá pod taktovkou státního podniku Povodí Labe, úpravy jeho okolí má v režii město Liberec.
Hráz této nádrže má výšku 20,5 metru, je 157 metrů dlouhá a její koruna se nachází 13 metrů nad okolním terénem. Je schopná zadržet maximálně 630 000 m3 vody. Přehrada zadržuje vodu z povodí 14, 78 km2. Tato vodní nádrž dnes slouží zejména jako rekreační místo obyvatel Liberce, původně však byla navržena na ochranu města před povodněmi a jako zásobárna vody pro potřebu průmyslu.
Po rekonstrukci si přehrada při záplavách poradí s mnohem většími průtoky vody než nyní. Jako ochrana před povodněmi slouží již od roku 1904 a dosud se obešla bez jakékoliv rozsáhlejší opravy. V případě extrémních záplav bude možné odvést z přehrady Harcov kontrolovaně mnohem více vody než v současné době a zabránit tak jejímu neřízenému přetékání přes korunu hráze. Tato opatření dále zajistí i bezpečné převedení 10 000leté povodňové vlny přes korunu hráze bez ohrožení stability vodního díla, což je nezbytné z hlediska dnešní legislativy v rámci technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly.
Rekonstrukce – práce a termíny
Opravuje se prosakující zděná hráz, ze dna nádrže je třeba odtěžit 26 000 m3 nánosů bahna, zmizí nefunkční železobetonové konstrukce. Zároveň dělníci opraví 743 metrů pravobřežní zdi vedoucí od hlavní hráze k penzionu Bílý Mlýn.
- Vypouštění začalo v září 2022.
- Zima 2025: podařilo se dokončit vytěžení nánosů, pravobřežní zeď vyjma pobytového schodiště v místě městské pláže, čištění a spárování vzdušného líce hráze a stavbu provozního objektu.
S ohledem na ročnéí období bylo třeba zajistit protimrazová a zimní opatření. „Dělníci instalovali vyhřívanou buňku pro objekt injektáží podloží hráze, nádrž s vodou je zateplena odpovídajícími foliemi, tkaninami a zaplachtována, přičemž technický dozor stavby provádí pravidelná měření teploty. Část koruny hráze mezi věžemi spodních výpustí a dále část vývaru jsou rovněž zaplachtovány a vytápěny,“ přiblížila opatření mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.
Na koruně tak pokračovaly práce na dorovnání spádové betonové vrstvy, vysoušení betonové desky jako podkladu pro budoucí hydroizolaci, spárování obrubníkových kamenů i za nízkých teplot. Ve vývaru pod hrází probíhalo dláždění dna vývaru a spárování. S postupem prací na hrázi a vývaru se postupně posouvalo i samotné zaplachtování.
- Jaro, léto 2025: práce na elektrorozvodech, monitoringu a řídicím systému. „S postupem prací na hrázi a vývaru se bude postupně posouvat i samotné zaplachtování na finálních pracích koruny a vývaru. Další práce se provádějí v krytém prostoru pravé spodní výpusti a v obou věžích,“ informoval mluvčí Povodí Labe Petr Náhlovský.
- Mělo by se začít napouštět na konci roku 2025 nebo nejpozději začátkem jara příštího roku.
Pokud nenastanou nepředvídatelné situace jako povodňové stavy loni v září či geologické poruchy pod tělesem hráze, předpokládá se dokončení rekonstrukce liberecké přehrady v závěru letošního roku.
Rekonstrukce – cena
Došlo k navýšení ceny stavby z původních 387,9 milionů korun na současných 444,2 milionu korun. Dodatečné náklady ve výši 25 milionů korun si vyžádaly změny při injektování podloží, kdy musí být použitá složitější technologie vrtání a injektování, a dále odstranění nánosů z nádrže nad rámec projektové dokumentace.
„V průběhu výstavby byla v souladu se smlouvou o dílo v letech 2022 a 2023 na veškeré práce a materiály též uplatněna inflační doložka, jejíž výše byla pro dané roky stanovena Českým statistickým úřadem,“ osvětlil Náhlovský.
Stavba je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie „Národního plánu obnovy“ a bude realizovaná v rámci programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi IV“.
Revitalizace okolí
Rekonstrukce se dočká také pravobřežní zeď. Kameny, ze kterých je zeď postavena, budou přetříděny a uloženy pro následné použití. Nová zeď dostane podobu monolitické železobetonové konstrukce s obkladem z kamene – zejména původního a případně doplněného. Nově přibude korunní kámen, který vytvoří hlavu této opěrné zdi. Veškerý nový kámen použitý ať už na zmíněnou zeď, nebo na zbytek vodního díla, koresponduje s původním kamenem; jedná se tedy o libereckou žulu.
- Přístupy k vodě – přirozený terén po celé délce pláže nahradí velké žulové pobytové schodiště.
- Alej platanů.
- Plovoucí molo, které umožní přístup od hráze.
- Snížená úroveň opěrné zdi a náplavky za pláží směrem k náhonu. Současné nahradí.
- Nové zábradlí se světelnými prvky.
- Nové lavičky, odpadkové koše, osvětlení či stoly pro piknik. Počítá se i s opravou beachvolejbalového hřiště.
Z historie přehrady
Přehrada Harcov je součástí soustavy retenčních nádrží, které byly v podhůří Jizerských hor postaveny v letech 1902 až 1911 podle projektu německého architekta Otto Intzeho. Důvodem jejich výstavby byla ochrana před povodněmi, které oblast na konci 19. století pravidelně postihovaly. Přehrada je kulturní památkou, proto musí být zachován stávající ráz přehrady a celá rekonstrukce byla průběžně konzultována s pracovištěm Národního památkového úřadu v Liberci. Po dohodě s památkovým ústavem bude po dokončení stavby ve volně přístupném prostoru přehrady instalována část technického zařízení, které bylo součástí historické technologie.
Přehrada vznikla jako reakce na ničivou povodeň v létě 1897. Na ochranu Liberce bylo založeno Vodní družstvo k regulování říčních toků a ke stavbě přehrad v povodí Zhořelecké Nisy. Kromě přehrady na Harcovském potoce mělo být postaveno dalších 5 hrází, jako první z nich právě Harcovská s nejstarší tížnou zděnou přehradní hrází ve střední Evropě.
Základní kámen byl položen 27. června 1903 a výstavba samotné hráze trvala zhruba 6 měsíců. První zkoušce nová přehrada čelila už 7 měsíců od kolaudace při ničivé povodni v listopadu 1904, kdy zastavila povodeň o objemu 230 000 m3. Podél pravého břehu vybudována promenádní cesta a v roce 1954 přibyla opěrná zeď chránící pravý břeh před erozí. Přehrada fungovala téměř 120 let bez jakéhokoli technického zásahu. Pouze v roce 1986 bylo po částečném vypuštění nádrže ze dna vytěženo přes 12 000 m3 sedimentu. V témže roce byla v levém úbočí vystavěna kanalizační štola odvádějící splašky.
