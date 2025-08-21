Ostrava otevírá cestu k odolnějším městům. Pozvánka na exkurzi
Modrozelená infrastruktura není jen teorie, ale reálný způsob, jak měnit městský prostor k lepšímu. A Ostrava nabízí skvělé příklady.
Sucho, přehřívání měst a extrémní počasí jsou výzvou, které čelí obce po celé České republice. Ostrava na ně reaguje systematicky – už od roku 2017 naplňuje svou Adaptační strategii na změnu klimatu a díky investicím do modrozelené infrastruktury patří k městům, která udávají směr.
Projekt Počítáme s vodou proto zve odborníky z veřejné správy, projektanty i všechny, kdo se zajímají o hospodaření s dešťovou vodou, na dvoudenní exkurzi do Ostravy 10.–11. září 2025. Účastníci se seznámí s nejlepšími příklady adaptace veřejného prostoru na změnu klimatu přímo v terénu.
Co účastníky čeká?
- Prohlídka inspirativních projektů – například rozsáhlé rekonstrukce ulice Přemyslovců, oceněné zelené střechy na Velkém světě techniky (Zelená střecha roku 2016) či přírodě blízkého městského biotopu u polikliniky Hrabůvka.
- Odborný výklad realizátorů a projektantů, kteří stojí za těmito projekty.
- Večerní networkingové setkání s možností sdílet zkušenosti s dalšími účastníky z celé republiky.
„Naším cílem je ukázat, že modrozelená infrastruktura není jen teorie, ale reálný způsob, jak měnit městský prostor k lepšímu. Ostrava nabízí skvělé příklady, které mohou inspirovat i další města a obce,“ říká Monika Žitná, vedoucí projektu Počítáme s vodou.
Více informací a registrace
Kontaktní osoba: Monika Žitná, monika.zitna@ekocentrumkoniklec.cz