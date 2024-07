TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Kontrast v koupelně jako designový i funkční prvek

Kontrast v koupelně jako designový i funkční prvek

Moderní technologie v koupelně ve stylu retro, přírodní materiály v kombinaci s industriálními prvky, nebesky bílá keramika spolu s černými bateriemi a mnohé další. Na první pohled zdánlivě nesourodé prvky mohou v koupelně vytvářet příjemný kontrast, který dodá koupelně jedinečný charakter. Jak je vhodně kombinovat, abyste v koupelně nevytvořili chaos, ale esteticky přitažlivý a současně funkční prostor?

Ať už přemýšlíte nad koupelnou, kuchyní, obývacím pokojem nebo jakoukoliv další místností ve vašem domě nebo bytě, myslete na to, že by měl být interiér nejen funkční, ale také esteticky příjemný a měl by odrážet vás a váš životní styl. „Interiérový design má svá pravidla, na které je dobré myslet, aby vznikl vizuálně ucelený prostor. Je ale také o kreativitě, hravosti a posouvání hranic. Občas je dobré narušit zažité konvence a udělat krok nečekaným směrem. Sázka na drobné kontrasty je toho dobrým příkladem. Pokud zvolíte správně, může malý nesoulad v konečném výsledku přinést perfektní designovou i funkční harmonii,“ vysvětluje Iva Šedivá, vedoucí komunikace společnosti Laufen CZ, pod níž spadá i česká značka JIKA.

Barevné kontrasty

S barvami se v koupelně dá pracovat mnoha způsoby a umožňují popustit uzdu fantazii. Správné použití barevných kontrastů přitom může prostor oživit a dodat mu dynamiku. „S barvami se dá opravdu vyhrát a kontrast můžete vytvořit mnoha různými způsoby, ať už se rozhodnete zkombinovat dvě výrazné barvy, nebo naopak zvolit monochromatický základ, který oživíte barevnými detaily v podobě doplňků, nebo třeba kombinováním studených a teplých barev,“ vysvětluje Iva Šedivá. Je ale důležité dát pozor, abyste svou volbu nepřekombinovali a místo sofistikovaného kontrastu nevzniknul nechtěný barevný kýč. Vždy zvažte také prostor, s jakým pracujete, a celkový styl koupelny a vybraného vybavení.



Kombinace světlých a tmavých barev je nadčasovou klasikou. Umyvadlová skříňka Pure značky JIKA se stane nepřehlédnutelnou dominantou každé koupelny. Současně přináší praktické řešení. Kombinace světlých a tmavých barev je nadčasovou klasikou. Umyvadlová skříňka Pure značky JIKA se stane nepřehlédnutelnou dominantou každé koupelny. Současně přináší praktické řešení.

Barevné doplňky v kontrastních barvách perfektně oživí každý interiér a dodají mu patřičný šmrnc. Minimalistickou sérii Cubito Pure značky JIKA lze sladit s různorodými doplňky a jednoduše tak můžete proměňovat svůj interiér. Barevné doplňky v kontrastních barvách perfektně oživí každý interiér a dodají mu patřičný šmrnc. Minimalistickou sérii Cubito Pure značky JIKA lze sladit s různorodými doplňky a jednoduše tak můžete proměňovat svůj interiér.



Kombinace lesklých a matných povrchů

Při navrhování interiéru si pozornost zaslouží i struktura a povrch koupelnového vybavení od obkladů a dlažby, přes sanitární keramiku, nábytek, baterie, až po drobné doplňky. Na první pohled možná méně patrný, ale o to více promyšlený kontrast totiž může vytvářet i kombinace lesklých a matných povrchů. Zatímco lesklé povrchy působí svěže a odráží světlo, což u větších ploch může přispívat k optickému zvětšení a projasnění interiéru, matné dodávají hloubku, působí hebce a přispívají tak k uklidňující a harmonické atmosféře. „Matné povrchy se dnes navíc využívají i na vybavení, kde to dříve nebylo zvykem. K dostání jsou tak i baterie v matném provedení nebo třeba umyvadla či klozety, a to navíc v různých barevných variantách,“ doplňuje Iva Šedivá.



Doplňky Mio Style značky JIKA ohromí sametově hladkým matným povrchem. Kombinace hebkého skla s černou barvou zaujme na první pohled. Doplňky Mio Style značky JIKA ohromí sametově hladkým matným povrchem. Kombinace hebkého skla s černou barvou zaujme na první pohled.

Novinka letošního roku, umyvadlová mísa Lyra Plus, je k dostání v několika barevných variantách, mezi nimiž najdete i matnou černou a matnou bílou. Novinka letošního roku, umyvadlová mísa Lyra Plus, je k dostání v několika barevných variantách, mezi nimiž najdete i matnou černou a matnou bílou.

Baterie Mio Style v černém matném provedení disponují moderními technologiemi na úsporu vody. Baterie Mio Style v černém matném provedení disponují moderními technologiemi na úsporu vody.



Přírodní materiály ve spojení s moderními prvky



Přírodní materiály vhodně doplňují i moderně laděné interiéry a obklady s dekorem betonové stěrky. Koupelnová série Mio-N značky JIKA vyniká elegantním designem a variabilitou. Koupelnový nábytek je k dostání nejen v bílé variantě, ale také v příjemném dřevodekoru. Přírodní materiály vhodně doplňují i moderně laděné interiéry a obklady s dekorem betonové stěrky. Koupelnová série Mio-N značky JIKA vyniká elegantním designem a variabilitou. Koupelnový nábytek je k dostání nejen v bílé variantě, ale také v příjemném dřevodekoru.

Využijte přírodních materiálů i v prostorách, kde byste je zcela nečekali – například v interiérech zařízených v industriálním stylu. Vyhrát si ale můžete i naopak, doplňky z futuristických materiálů či moderní prvky můžete umístit do koupelen, které jsou navrženy primárně v souladu s přírodou. Kouzlo je v detailech a nečekaný kontrast v podobě přírodních a umělých materiálů upoutá na první pohled.

Tradice ruku v ruce s inovativními technologiemi

Moderní technologie pronikají i do koupelnového světa, kde přispívají k vyššímu komfortu, ale i udržitelnosti a šetrnosti v zacházení s vodou a energiemi. Chytrá zrcadla, baterie s úspornými technologiemi nebo pokročilé toalety ulehčí každodenní fungování celé rodině. Inovací se ve své koupelně nemusíte vzdávat ani v momentě, kdy jste se rozhodli pro koupelnu v tradičním nebo vintage stylu. „Koupelnové produkty s inovativními řešeními jsou v nabídce v celé řadě designů a mohou tak vhodně doplnit různorodé prostory. Jejich obrovským benefitem je funkčnost, ať už jde o pohodlí nebo šetrnost,“ uvádí Iva Šedivá.