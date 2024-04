TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Umyvadla JIKA: Když design potká praktičnost

Umyvadlo. To je nejen praktický pomocník pro vaše každodenní rituály v koupelně, ale při správném výběru může plnit také estetickou funkci a stát se nepřehlédnutelnou dominantou, která podtrhne design interiéru. Jak se zorientovat v široké nabídce a vybrat to pravé pro vaši koupelnu?

Reflektujte prostor a vaše potřeby

Základním krokem při volbě umyvadla je zohlednění vašich potřeb a životního stylu i velikosti koupelny. „Z hlediska velikosti můžeme rozlišovat několik typů umyvadel – malá umývátka, standardní umyvadla, která mohou disponovat menšími i většími rozměry a odkládací plochou, nebo dvojumyvadla,“ vysvětluje Iva Šedivá, vedoucí marketingové komunikace společnosti Laufen CZ, pod níž spadá i česká značka JIKA.

Výhodou malých umývátek jsou samozřejmě jejich rozměry, a proto mohou být vhodnou volbou do menších prostor, kde je třeba šetřit místo, nebo v případě, že máte oddělenou toaletu od koupelny. Naopak ve větších prostorách by umývátka, ale i menší klasická umyvadla, mohla působit příliš utopeně a z estetického hlediska by prostor nebudil příjemný dojem.

Dvojumyvadla na druhé straně najdou uplatnění tam, kde je koupelna hojně využívána a často více členy domácnosti současně. Poskytují totiž dostatek místa i osobní prostor pro každodenní hygienu i v momentě, kdy se o koupelnu musíte dělit. Komfort, který poskytují, jde ale ruku v ruce s vyššími nároky na prostor. Proto je třeba zvážit, zda máte dostatek místa a nebude vám dvojumyvadlo nakonec spíše překážet. Důležitý je i estetický vjem, kdy by na vás koupelna mohla působit přeplněně.

Klasická umyvadla stále zůstávají nejčastější volbou. V současné době můžete vybírat z celé řady designů, typů i rozměrů, a tak lze najít takové, které perfektně padne do vaší koupelny. Za zamyšlení stojí určitě i to, jak umyvadlo používáte – potřebujete odkládací plochu, kam budete dávat hygienické potřeby, nebo chcete, aby tyto věci zůstaly skryté a preferujete umyvadlo bez rušivých prvků?

Typově to pravé umyvadlo

Na výběr máte také různorodá provedení umyvadel – od nábytkových po umyvadlové mísy na desku. Při rozhodování, jaký typ zvolit, byste měli vzít do úvahy jejich design a styl vaší koupelny, abyste dosáhli souladu, ale i vaše požadavky na praktičnost.

Jednou z variant jsou závěsná umyvadla, která obvykle disponují odkládací plochou v zadní části umyvadla a k dostání jsou v různorodých tvarech – od tradičních půlkulatých až po hranatá. Jejich součástí obvykle bývá i sloup nebo jiný kryt určený na zakrytí sifonu.

Praktickou i trendy variantou jsou zapuštěná umyvadla shora i zdola. Umyvadla jsou vhodně kombinovaná s koupelnovým nábytkem a k dostání jsou v celé řadě rozměrů i designů. Díky velké variabilitě tak lze najít takové, které bude vyhovovat vašim potřebám a vhodně doplní další koupelnové vybavení. Další možností jsou umyvadlové mísy na desku, které se těší stále větší oblibě a jsou velmi moderní variantou. Jejich velkou předností je design. Vybírat můžete z širokého spektra tvarů, velikostí, stylů a barev.

Vysoce designovou záležitostí jsou volně stojící umyvadla, která se stanou v koupelně nepřehlédnutelným prvkem a upoutají pozornost na první pohled. Jejich nevýhodou může být náročnost na prostor, a jsou proto vhodnou volbou spíše do větších vzdušných interiérů, v nichž nejste limitováni místem.

Od bílé po černou

Díky neustálému vývoji na poli sanitární keramiky dnes navíc nemusíte zůstávat jen u tradiční bílé barvy v lesklém provedení, ale sáhnout můžete i po bílé matné nebo černé matné. „Matné provedení keramiky nebo například černá barva se těší narůstající popularitě a jsou oblíbené jak mezi architekty a designéry, tak u široké veřejnosti,“ vysvětluje Iva Šedivá.

Tipy značky JIKA:

Umyvadlové mísy Cubito Pure značky JIKA sází na čistý geometrický design, který je nadčasový a potěší příznivce minimalismu a jednoduchých linií. Umyvadlové mísy jsou k dostání v kulatém i hranatém provedení, a navíc hned v několika barevných variantách – tradiční bílé lesklé, trendy bílé mat i černé matné.

Umyvadlo Mio Style značky JIKA vnese do koupelny styl i praktičnost. Umyvadlo vyniká příjemným elegantním designem a benefitem jsou dostatečně velké odkládací plochy, které využijete pro všechny vaše hygienické nezbytnosti. Umyvadlo skvěle vynikne v kombinaci s černými doplňky, ale chybu neuděláte ani v tradičním pojetí s bateriemi ve variantě chrom. Skříňky pod umyvadlo jsou k dostání v bílé variantě i v příjemném dřevodekoru.

Umyvadlové mísy ze série Lyra Plus jsou novinkou letošního roku, která navazuje na soudobé trendy. Vybírat můžete hned z několika provedení – matná černá, matná bílá a klasická lesklá bílá.

Set umyvadla Pure se skříňkou značky JIKA přinese do vaší koupelny elegantní, nadčasové, a přitom praktické řešení. Skříňka vám poskytne dostatek úložného prostoru a k dostání je jak v bílé, tak černé variantě. Umyvadlo díky svým rozměrům zajistí dostatek místa a zároveň disponuje praktickou odkládací plochou.