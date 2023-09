TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Nábytek pro harmonický design koupelny

Nábytek pro harmonický design koupelny

Koupelnový nábytek není jen funkčním kouskem, ale může být také designovým prvkem, který napomáhá k vytvoření uceleného harmonického prostoru. Vhodně zvolené skříňky, desky pod umyvadlo nebo police mohou doplnit a podtrhnout zbývající koupelnové vybavení a díky praktickým řešením pro uložení všech potřebných věcí umožňují, aby koupelna zůstala esteticky čistým místem, kde budete moci nerušeně relaxovat.

Kvalitní materiál je základ

Jedním z klíčových parametrů pro výběr koupelnového nábytku je vedle designu materiál, z kterého je vyrobený. Ten by měl plně reflektovat specifika koupelny a splňovat ty nejvyšší nároky na kvalitu provedení, vlhkuodolnost i odolnost proti mechanickému poškození. „Je potřeba počítat s tím, že v koupelně dochází k vyšším výkyvům teplot, kterým je nábytek vystavován, a především je zde podstatně vyšší vzdušná vlhkost, proti níž by použité materiály měly být odolné. Samozřejmě také není neobvyklé, že je nábytek postříkán vodou. Tady je třeba upozornit, že ani nábytek splňující nejpřísnější kritéria by neměl být vystaven dlouhodobému působení většího množství vody. Je třeba jej vždy ihned utřít, aby vám vydržel dlouho ve skvělém stavu,“ uvádí Iva Šedivá, vedoucí marketingové komunikace společnosti Laufen CZ, pod níž spadá i česká značka JIKA, a dodává, že starost o nábytek je velmi důležitá. Při správné péči můžete značně prodloužit jeho životnost. Jedná se přitom o dodržování několika jednoduchých zásad: při úklidu byste nikdy neměli používat agresivní čisticí prostředky, vhodnou volbou je jemný hadřík a mýdlová voda a po očištění nábytku byste jej vždy měli utřít do sucha.

Design na míru vaší koupelně

Koupelna je místem klidu a odpočinku, které máme na chvilku jen sami pro sebe, a tak byste se v něm také měli cítit příjemně. Proto byste měli vybrat i design a celkový styl vybavení tak, aby byly v souladu s vaším nastavením. Někteří raději sáhnou po výrazných designérských solitérech nebo experimentují s barvami, jiní zase sází na eleganci, přirozenost nebo minimalismus, který je trendem několik posledních let. „Pokud se podíváme na preference našich zákazníků, vidíme, že se oblibě stále těší nestárnoucí bílá barva, která je v koupelnovém designu nadčasovou osvědčenou klasikou. V aktuálních trendech se často prosazuje s výraznými prvky, jako jsou černé baterie, tmavé sprchové kouty nebo doplňky. Vzniká tak příjemný kontrast, který prostor oživí, ale zároveň stále splňuje požadavky na nadčasové zařízení koupelny,“ uvádí dále Iva Šedivá. Pozornosti se ale těší i přírodní materiály, kdy je vyhledáván nábytek v rozličných dřevodekorech, a stále více se prosazují také odvážné tmavé barvy, které mohou být velmi působivé.

Důraz na praktičnost

Zásadním požadavkem na nábytek pak zůstávají úložné prostory. Málokdo chce mít na očích velké množství drobných předmětů denní potřeby, které mohou působit rušivě a na které pak navíc sedá prach, je třeba je neustále čistit a stěžují tak úklid celé koupelny. Praktické skříňky pomohou všechny tyto nezbytnosti ukrýt, a měli byste proto myslet i na to, abyste úložných prostor měli dostatek. Vždy byste měli zohlednit i velikost koupelny. Majitelé velkorysých prostor mají obdobně jako u dalšího vybavení větší výhodu, ale díky široké nabídce a velké variabilitě mohou i majitelé malých koupelen najít optimální řešení. Vhodnou volbou do menších interiérů mohou být například vysoké úzké skříňky, které šetří místo, ale zároveň poskytují dostatek prostoru pro skladování kosmetiky a dalších potřeb.

Tipy značky JIKA:

Nábytek Petit značky JIKA nadchne všechny, kteří mají rádi jednoduchý nadčasový styl. Skříňka pod umyvadlo je k dostání hned ve třech provedeních – nestárnoucí bílé, příjemném dřevodekoru a netradiční a stále populárnější šedé.

Nábytek Cube značky JIKA je inspirován současnými trendy, jako jsou jednoduché čisté linie, minimalistický design a geometrické tvary. Umyvadlové skříňky poskytnou velkorysý prostor pro uložení všech nezbytností a jsou k dostání v několika šířkách. Novinkou letošního roku je provedení v dřevodekoru jasan a v nabídce je také bílá nebo antracitová varianta.

Novinka letošního roku, umyvadlová skříňka Pure, potěší všechny, kteří mají rádi nadčasovou eleganci a do své koupelny hledají působivé, a přitom praktické řešení. Součástí zásuvky je i šikovný organizér, díky kterému bude snadné udržovat věci lépe uspořádané. Skříňka je k dostání v nepřehlédnutelné černé nebo nadčasové bílé variantě.

Nábytek Mio-N sází na jednoduchý a elegantní design a současně praktičnost a velkou variabilitu. Nábytek je vyráběn ve dvou provedeních, v nestárnoucí bílé barvě s leskem na čílkách a matnými boky, nebo v decentním dřevodekoru jasan. Zajímavým prvkem je absence úchytek díky systému otevírání push to open.

Nábytek JIKA, společně s dalšími produkty JIKA, si můžete prohlédnout v pražském showroomu LAUFEN space Prague v blízkosti náměstí I. P. Pavlova.

