TZB-info / Voda, kanalizace / Udržitelná koupelna: šetrné zacházení s vodou i energiemi

Udržitelná koupelna: šetrné zacházení s vodou i energiemi

Nový rok se blíží a spolu s tím řada z nás přemýšlí nad předsevzetími, nad tím, co změnit a co dělat lépe. Stále více se přitom klade důraz na větší udržitelnost a šetrnost, a to ve všech ohledech – od nakupování, vlastních návyků, až po domácnost. Velmi úzce se přitom toto téma dotýká také koupelnového vybavení. Moderní technologie a kvalitní materiály mohou přispět k ohleduplnému přístupu a snížit plýtvání vodou i energiemi.