TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Na trh přichází kolekce GROHE SPA, která přináší koupelnový design na míru a „zdraví skrze vodu“

Na trh přichází kolekce GROHE SPA, která přináší koupelnový design na míru a „zdraví skrze vodu“

Díky rozmanitým možnostem přizpůsobení umožňuje GROHE SPA architektům, designérům a projektantům vytvářet exkluzivní koupelnové koncepty šité na míru požadavkům svých klientů. Portfolio zahrnuje prémiové výrobky GROHE, které se vyznačují nejvyšší kvalitou, špičkovými technologiemi, bezkonkurenčně precizním zpracováním a atraktivním designem.

Opravdová síla vody: Kolekce GROHE SPA zve uživatele k luxusním vodním rituálům, které využívají pozitivních účinků vody na tělo i duši

Pro jedinečné wellness prostory: Díky rozmanitým možnostem přizpůsobení umožňuje GROHE SPA architektům, designérům a projektantům vytvářet exkluzivní koupelnové koncepty šité na míru požadavkům svých klientů

Mistrovská díla do koupelny: Portfolio zahrnuje prémiové výrobky GROHE, které se vyznačují nejvyšší kvalitou, špičkovými technologiemi, bezkonkurenčně precizním zpracováním a atraktivním designem

Nic se nevyrovná vodě, nedocenitelnému elixíru života. Ať už si vezmeme její uklidňující zvuk nebo pocit dopadajících kapek na kůži, díky vodě můžeme vypnout hluk okolního světa a najít klid pro tělo i duši. Ať už se jedná o domácnost nebo hotelový pokoj, koupelna obvykle slouží jako osobní útočiště. Je to místo pro vzácné chvíle naprostého uvolnění, kde nacházíme skrytou sílu a novou energii. Rostoucí význam koupelen pro osobní regeneraci s sebou nese zvýšená očekávání v oblasti projektování a designu koupelnového interiéru – v domácnostech i ubytovacích zařízeních.

Od produktů k zážitkům

Společnost GROHE, přední světová značka kompletních koupelnových řešení a kuchyňských baterií, se řídí přesvědčením, že voda je zdrojem životní energie. Proto se rozhodla oživit svou kolekci GROHE SPA. Slovo SPA pochází z prvních písmen latinského výrazu „Salus Per Aquam“, který by se dal přeložit jako „voda zdrojem zdraví“. A to je základní stavební kámen kolekce GROHE SPA. Přeměna koupelny v domácí wellness není jen o používání jednotlivých produktů, ale o vytváření zážitků, které zahrnují pozitivní účinky vody na tělo a mysl. Kolekce GROHE SPA se skládá z exkluzivních produktů, které vytváří jedinečné koupelnové prostory umožňující svým uživatelům ponořit se do podmanivých vodních rituálů.

Rozsáhlé portfolio GROHE SPA sahá od propracovaných kolekcí vodovodních baterií přes přizpůsobitelné stropní sprchy a krásnou sanitární keramiku až po doplňky. GROHE SPA nově definuje možnosti v oblasti designu, technologií a precizního zpracování. Zákazníci, kteří chtějí do svých domácích wellness vnést nový, na míru šitý druh luxusu, pocítí vášeň GROHE pro vodu v každém detailu této jedinečné kolekce.

Exkluzivita: Mistrovská díla pro výjimečné projekty

S kolekcí GROHE SPA mají nyní architekti, designéři a projektanti možnost vybírat z pečlivě sestaveného portfolia koupelnových produktů, které se přizpůsobí potřebám zákazníků a jejich osobnímu vkusu. Zejména řady GROHE Atrio a Allure Brilliant Private Collections nabízejí zákazníkům výběr z různých barev, materiálů, povrchových úprav a rukojetí, díky kterým bude jejich koupelna skutečně jedinečná. Aby si zákazníci mohli vychutnat autentický vzhled mramoru s vysoce kvalitní povrchovou úpravou, spolupracuje společnost GROHE s Caesarstone, světovým průkopníkem prémiových povrchů pracovních desek vyrobených z křemene. Společnost Caesarstone má dlouholetou pověst výrobce špičkových povrchů, které se používají v nejexkluzivnějších obytných a komerčních budovách po celém světě. Rukojeti vyrobené ve spolupráci s Caesarstone jsou k dispozici u řady GROHE SPA Private Collections.

Díky stropním sprchovým modulům GROHE SPA Aqua Rainshower lze zážitek ze sprchování přizpůsobit osobním preferencím uživatele. Vznikají tak jedinečné prostory, které vynikají a nesou podpis designéra.

„Produkty z kolekce GROHE SPA jsou průsečíkem prvotřídní kvality, nejmodernějších technologií, bezkonkurenční preciznosti a špičkového designu. Jako vždy jsme se i u této řady snažili posouvat hranice možného. Využili jsme revolučních výrobních technologií, jako například 3D tisku z kovů, abychom vytvořili exkluzivní produkty. V reakci na rostoucí trend péče o fyzické a duševní zdraví je kolekce GROHE SPA navržena tak, aby umožnila architektům, designérům a projektantům doručit svým zákazníkům dokonalý zážitek z vody,“ vysvětluje Patrick Speck, Leader LIXIL Global Design, EMENA.

Další podrobnosti o GROHE SPA naleznete na webu grohespa.com

Zajímá vás, jak architektura ovlivňuje náš život? V seriálu „Drop of…“ na naší digitální zážitkové platformě GROHE X na vás čeká Alessandro Preda, renomovaný architekt, který se s vámi podělí o inspirativní zdroje a místa.

Sledujte nás na sociálních sítích: Facebooku, Twitteru, Instagramu, LinkedIn a YouTube.

Pro další příběhy našeho interního designérského týmu sledujte profil LIXIL Global Design na Instagramu.