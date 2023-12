TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Všestranná, nadčasová klasika: společnost GROHE rozšiřuje svou řadu kuchyňských baterií Eurosmart

Všestranná, nadčasová klasika: společnost GROHE rozšiřuje svou řadu kuchyňských baterií Eurosmart

Díky třem novým modelům obsahuje nyní řada GROHE Eurosmart 13 produktových řešení, která splňují všechny požadavky zákazníků. Součástí řady Eurosmart je nyní model určený k instalaci před okno. GROHE nabízí sladěné nerezové a kompozitní dřezy pro ucelený design z hlediska tvaru i funkce.

S tím, jak se kuchyně stále vyvíjí ve víceúčelový prostor, zákazníci hledají kvalitní a esteticky atraktivní výrobky, které se bez problémů začlení do jejich každodenního života. Oblíbená řada GROHE Eurosmart nabízí instalatérům a projektantům rozsáhlé portfolio, které splňuje vysoká očekávání jejich zákazníků. A nyní nabízí ještě mnohem více. Světová značka sanitární techniky do své řady Eurosmart přidala další tři modely, takže nyní obsahuje 13 produktů ve třech různých výškách, s výpustí ve tvaru U nebo C a nástěnný model. Všechny modely jsou k dispozici v chromovém provedení. Vybrané baterie jsou pak k dostání v barvách Supersteel a Matte Black, což je nejnovější přírůstek do kolekce GROHE Colors.

Správná volba pro každou kuchyň

Společnost GROHE se zavázala nabízet kuchyňská řešení, která umožňují instalatérům a projektantům plnit měnící se požadavky zákazníků. S rozšířenou řadou Eurosmart poskytuje GROHE svým profesionálním partnerům dokonalé řešení, které vylepší každou moderní kuchyni.

Široký výběr: Tato řada kuchyňských baterií je dostupná s nízkou, střední nebo vysokou výpustí ve tvaru U a C, a to v chromovém provedení, elegantní Supersteel nebo sofistikované Matte Black. Baterie GROHE Eurosmart je nyní k dispozici i jako nástěnná. A dva nové modely umožňují montáž přímo před okno otevírané dovnitř. Baterii lze totiž vytáhnout z držáku a položit na kuchyňskou linku, když je okno nutné otevřít.

Úplná flexibilita: Otočná výpusť a dva režimy proudu (laminární a sprchový) umožňují snadné provádění každodenních kuchyňských prací, jako je mytí nebo plnění hrnců.

Úspora vody a elektrické energie: Baterie GROHE Eurosmart jsou vybaveny mnoha technologiemi, které šetří životní prostředí. Například GROHE SilkMove ES šetří energii tím, že ve střední poloze páky teče pouze studená voda. Úsporná technologie GROHE EcoJoy je pak založena na perlátoru, který snižuje průtok vody bez snížení výkonu, a pomáhá tak šetřit cenné zdroje při mytí nádobí.

Snadná instalace: Aby bylo možné pokrýt všechny typy instalací a umyvadel, zajišťuje kovová upevňovací sada s přiloženou stabilizační deskou správnou montáž v jakémkoli prostředí. Díky dvěma šroubům, které baterii upevňují na místě, nepředstavují nerovnosti dřezů a kuchyňských linek žádný problém.

Sladěný koncept kuchyně podle GROHE: GROHE nabízí celou řadu kuchyňských dřezů, které se vejdou do každé kuchyně stejně dokonale jako baterie GROHE Eurosmart. Ideálním společníkem pro baterii Eurosmart je například nerezový dřez K200 nebo K400 s různými variantami odkapávačů. Pro zákazníky, kteří preferují stylové tmavé dřezy, jsou obě řady dřezů dostupné také jako kompozitní dřezy v žulově šedé a žulově černé. Všechny dřezy jsou k dispozici v různých velikostech, abyste zaručeně našli ten správný model do vaší kuchyně.

Ať už se jedná o rozsáhlý projekt nebo soukromou renovaci kuchyně, řada baterií GROHE Eurosmart nabízí široký výběr variant a funkcí za přijatelnou cenu, čímž vychází vstříc zákazníkům, kteří mají vysoké nároky na kvalitu a styl.

Pro vytvoření sladěného obytného prostoru jsou baterie GROHE Eurosmart k dispozici také pro koupelnu. Více informací naleznete na naší zážitkové platformě GROHE X.

Sledujte nás na sociálních sítích Facebooku, Instagramu, LinkedIn a YouTube.