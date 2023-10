TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Černá je nový chrom – elegantní povrchová úprava proniká do koupelny

Černá je nový chrom – elegantní povrchová úprava proniká do koupelny

V současné době převládá v designu koupelen jeden trend – černá barva. Proč je ale tak populární? Patrick Speck, který pracuje na pozici Leader, LIXIL Global Design, EMENA, se s vámi podělí o svůj názor na tento trend a poskytne vám tipy, jak černou barvu do koupelny zakomponovat.

1. Černá je jednou z trendových barev v interiérovém designu a pronikla i do koupelny. Proč je tato barva tak oblíbená a co vyjadřuje?

Černá je barva, která vždy hrála velkou roli ve světě designu, ať už jde o módu, umění nebo interiérový design. Navzdory své odvážnosti je to neutrální odstín, který je univerzální a snadno se kombinuje s výraznějšími barvami, aby je vyvážil. Černá barva je vždy spojena s určitou sofistikovaností a luxusem a zároveň nikdy nepůsobí zastarale. Proto je mezi lidmi tak populární – je elegantní a moderní zároveň. V kontextu koupelny pomáhá pozvednout prostor tím, že mu dodává jedinečný, elegantní vzhled.

2. Někteří lidé si myslí, že černá barva působí temně a ponuře, a proto je použití v koupelně ošemetné. Jakým způsobem dosáhnout toho, aby černá barva v této specifické oblasti fungovala?

Klíčem k tomu, aby černá barva v koupelně fungovala, je rovnováha. Černou lze kombinovat se světlými barvami nebo přírodními materiály, abyste vytvořili kontrast a zabránili přílišné tmavosti. Souhra přirozeného a umělého osvětlení zajistí, že prostor zůstane světlý a příjemný. V tmavších koupelnách doporučuji použít drobné akcenty, jako jsou černé skříňky, doplňky a baterie. Lidé mohou vyzkoušet různé povrchové úpravy a materiály, aby vytvořili zajímavější vzhled nebo začlenili jiné barvy. A konečně, lesklé nebo reflexní povrchy dodávají hloubku a vytvářejí vizuální zajímavost.

3. Kritici černých baterií tvrdí, že jsou náchylné k usazování nečistot, jako jsou otisky prstů, vodní kámen apod. Na co by měli zákazníci při výběru černých produktů myslet?

V prvé řadě je zapotřebí věnovat pozornost materiálu, ze kterého je černá povrchová úprava vyrobena, a to zejména v koupelně. Umyvadlové a sprchové baterie musí mít určitou kvalitu, aby odolaly času a vodnímu kameni. Například naše GROHE Phantom Black se vyrábí pomocí speciální techniky lakování, díky které na těchto bateriích nezůstávají otisky prstů. Baterie jsou také trvanlivější a odolnější proti korozi, vyblednutí a poškrábání než černé varianty ošetřené práškovou barvou. Vyžadují tedy méně čištění a snadno se udržují. Jsou proto ideální i pro pohostinství.

4. Co byste poradil lidem, kteří chtějí tento trend zařadit do své koupelny? Kde by měli začít?

Někteří lidé tento trend vnímají příliš megalomansky a jsou přesvědčeni, že musí celou koupelnu vymalovat na černo. Ale tak to vůbec není. Velké změny můžeme dosáhnout drobnými detaily, jako jsou černé doplňky, baterie nebo sprchová řešení. Jakmile se lidé začnou cítit jistěji a pohodlněji v černém stylu, mohou postupně zavádět další prvky, jako jsou strukturované dlaždice a různé povrchové úpravy. Například matné povrchy baterií jsou dobrou volbou, protože jsou decentnější a snadněji se začlení do interiéru. Tyto různé prvky pomohou vytvořit vizuálně dynamický vzhled.

5. Potenciální nadčasová klasika, nebo krátkodobý trend – jak vnímáte životnost povrchové úpravy Phantom Black?

Phantom Black je rozhodně nadčasová klasika, protože černá je barva, která nikdy nevyjde z módy. Abychom zajistili dlouhou životnost, musíme nejprve zvážit širší kontext designu koupelny. A proto má Phantom Black dvě velmi důležité vlastnosti. Za prvé, všestrannost v kombinaci s materiály a jinými barvami. I když černá již není středem pozornosti, lze ji snadno kombinovat s jinými barvami, které mohou být v daném období módnější. Za druhé je to možnost přizpůsobení různým designům a stylům koupelen. Phantom Black má všechny předpoklady k tomu, aby překonala krátkodobé trendy a stala se nadčasovou klasikou.