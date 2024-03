TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Černý sprchový komplet GROHE Phantom Black se představil na Aquathermu 2024

Černý sprchový komplet GROHE Phantom Black se představil na Aquathermu 2024

Na veletrhu Aqutherm Praha 2024 naše redakce navštívila kamion GROHE X Motion Truck, který společnost GROHE používá pro prezentaci svých novinek i osvědčených produktů a samozřejmě nejen jich.

Na krátký rozhovor s panem Petrem Franclem, ředitelem GROHE Proffesional CZ/SK, jsme se zastavili právě u sprchového kompletu GROHE Phantom Black, který se skví prémiovou černou sametovou barvou, jež je součástí řady GROHE Black. Tato barva nemá žádné póry, protože je vyráběna pokročilou technologií lakování, což činí povrch baterií ideálním na čištění. Zároveň je u tohoto povrchu zvýšená odolnost proti korozi, vyblednutí a poškrábání.

