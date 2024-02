TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / GROHE SPA se vrací na milánský Design Week

GROHE SPA se vrací na milánský Design Week

Na největší světové každoroční designerské akci od 16. do 21. dubna předvede GROHE vybraný sortiment své prémiové značky GROHE SPA. Expozice vytvořená v prostorech Palazzo Reale bude opět založená na principu „aquatecture“, tedy spojení vody a architektury.

Expozice GROHE SPA v Pinacoteca di Brera přilákala v minulém roce přes 30.000 návštěvníků, získala ocenění Red Dot „Best of the Best” a zanechala výrazný dojem na Milan Design Week 2023. V návaznosti na tento úspěch se společnost GROHE, přední světový prodejce kompletních koupelnových řešení a kuchyňského vybavení, letos vrací s novým propracovaným zážitkem do Palazzo Reale, jednoho z nejprestižnějších míst v Miláně. Tento bývalý královský palác poblíž Dómu slouží jako kulturní centrum a často hostí mezinárodní výstavy umění. Je tak ideální scénou pro GROHE SPA a jeho poctu oživující síle vody.

„Jsme hrdí, že můžeme opět být součástí Milan Design Week. Tato akce je pro nás ideální platformou pro smysluplný dialog, výměnu názorů a vzájemnou inspiraci s architekty a designéry. Naším cílem je víc než jen představit naše zboží. Snažíme se vytvořit holistický zážitek, který podtrhuje podstatu GROHE SPA, tedy přesvědčení, že voda je zdrojem životní energie,“ říká Karl Lennon, ředitel GROHE SPA, LIXIL EMENA.

Od 16. do 21. dubna se nádvoří Palazzo Reale promění na výstavní prostor: Instalace navržená interním týmem pro globální design a identitu značky LIXIL uctívá historii výstavního prostoru, připomíná jeho minulost a prolíná ji s moderním konceptem značky GROHE SPA, „salus per aquam“.

„Na základě inspirace bývalou nádvorní zahradou a v souladu s heslem Fuorisalone ‚Materia Natura‘1 se snažíme spojit přírodu a architekturu ve smyslovém zážitku zaměřeném na vodní živel. Návštěvníci uvidí prostory navržené podle našeho inovativního pojetí ‚aquatecture‘, kde mohou poznat podstatu naší značky a pečlivě sestavený výběr z našich koupelnových řešení. Chceme povýšit význam a důležitost vody v architektuře a podtrhnout zdravotní a wellness výhody, které toto spojení přináší. Každý prvek založený na principu ‚aquatecture‘ představuje jednu ze čtyř úrovní značky GROHE SPA. Na první úrovni to jsou vysoce exkluzivní a přizpůsobitelná řešení, která pomocí 3D tisku kovových částí vytváří jedinečné designové kousky na míru. Dále pak spolupracujeme s dodavateli luxusních materiálů a používáme neotřelé barvy, materiály a povrchy,“ vysvětluje Patrick Speck, vedoucí LIXIL Global Design EMENA.

Poznejte GROHE SPA

Architekti, designéři a návštěvníci si mohou expozici a produkty GROHE SPA osobně prohlédnout v Palazzo Reale od 16. do 21. dubna 2024.

Expozice bude přístupná veřejnosti v následující dny:

16. a 17. dubna od 10:30 do 19:30 hod. SEČ

18. dubna od 10:30 do 17:00 hod. SEČ

19. a 20. dubna od 10:30 do 22:00 hod. SEČ

21. dubna od 10:30 do 18:00 hod. SEČ

Dne 15. dubna bude expozice přístupná výhradně zástupcům médií od 12:00 do 18:00 hod. SEČ.

Více se dozvíte na našem webu GROHE SPA.

1 „Materia Natura“ vnímá přírodu jako zdroj inspirace a designu a vodítko na cestě k udržitelné budoucnosti.