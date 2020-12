TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Jika: Chytrá řešení pro sprchový kout

Na začátku většiny debat na téma nová koupelna se objevuje otázka: Vana nebo sprchový kout? Kombinace obojího je samozřejmě ideální. Pojďme se podívat, jaká řešení se nabízejí a jaké jsou jejich výhody, když zvolíte variantu sprchového koutu.

Sprchový kout, ať už v provedení se sprchovou vaničkou nebo instalovaný přímo na podlahu, má nespornou výhodu v tom, že je bezbariérově přístupný. Případně je pro vstup třeba překonat jen nízký schůdek. To ocení hlavně lidé, kteří si svou koupelnu staví v pozdějším věku a bude jim sloužit i ve stáří. Každopádně sprchování obecně bývá v současné době upřednostňováno a uzavřený sprchový kout představuje nejpohodlnější řešení i vzhledem k tomu, že díky němu nedochází ke stříkání vody po koupelně.

Walk-in je trendy

Skleněné zástěny bez dveří neboli walk-in jsou moderním pojetím sprchovacího prostoru. V místnosti vypadají naprosto minimalisticky nejen díky čisté, jednoduché skleněné ploše, ale celkově jsou tvořeny pouze několika málo komponenty a koupelnu tak nezatěžuje mnoho prvků. Jsou zároveň velice variabilní. Použít je můžete nejen v nice, ale i do prostoru nebo klasicky do rohu. Stejně jako standardní sprchové kouty jsou vyrobeny z kvalitního 8 mm silného bezpečnostního skla. Opatřeny jsou speciální povrchovou úpravou Jika Perla glass, která zabraňuje usazování vodního kamene, pomáhá snadnému čistění a údržbě skla a prodlužuje životnost produktu.

Klasický sprchový kout

Sprchový kout s dveřmi lze vybírat v mnoha variantách. První volba je mezi čtvrtkruhovým provedením a obdélníkovým, případně čtvercovým řešením. V koupelně, která disponuje menší velikostí, se lépe hodí čtvrtkruh, protože ušetří místo v prostoru. Opačná varianta pak může být vhodná při umístění vany právě vedle sprchového koutu. U hranatých možností lze vybírat mezi bezrámovým nebo rámovým provedením, stejně jako jsou na výběr posuvné, skládací nebo klasické kyvné dveře. V neposlední řadě stojí za představení také asymetrický kout Tigo, který dokáže vyřešit potíže s nedostatkem prostoru v koupelně. Varianta malého sprchového koutu sice existuje, a to v rozměru pouhých 80×80 cm. Nicméně pro sprchování už je to na hraně komfortu. Proto je rozměr 100×80 cm koutu Tigo skvělou možností pro malou koupelnu.

Elegantní řešení díky odtokovému žlabu

Minimalistický dojem pomůže v koupelně vytvořit již zmíněný walk-in sprchový prostor, zároveň ho může umocnit jeho instalace přímo na podlahu. A to v případě, že dlažbu položíme po celé ploše koupeny. Koupelně to dodá eleganci a opticky se zvětší.

Při použití dlažby ve sprchovém prostoru je nejdůležitější myslet na dvě hlavní věci. Dlažba musí být směrem k odtokovému žlabu mírně vyspádovaná. Zároveň je podstatné vybrat správný typ dlažby. Pro bezpečnost v koupelně, kde chodíme bosi, je vždy nutné zvolit protiskluzovou úpravou. Bezpečný pohyb zajišťuje buď dlažba se speciální protiskluzovou glazurou, nebo dlažba s reliéfem, zdrsněním.

Dlažba sama o sobě je velmi odolným materiálem. Poradí si i agresivnějšími čisticími prostředky, snese mechanickou zátěž například kolečkového křesla a bez problému na ní můžete pravidelně mýt svého domácího mazlíčka. Obecně je ideálním výběrem dlažba s bílého slinutého střepu, který je měně nasákavý. Větší nasákavostí je typický červený střep, který v okolí žlabu může více absorbovat vodu a časem vlivem toho pozměnit barvu. To se bílému slinutému střepu nestane. Menší nasákavost tím pádem zajišťuje delší životnost.

Sprchová vanička není out

Variantním řešením vedle vyspárované dlažby v kombinaci s odtokovým kanálkem je volba sprchové vaničky. Značka Jika nabízí několik typů vaniček, které je možné zapustit do podlahy. Technicky je nutno upozornit, že vanička zapuštěná do podlahy vyžaduje prostor pod úrovní podlahy pro odtokový sifon. U sifonu je podstatné při výběru dávat pozor na jeho průtok. Vybírat můžete ze čtyř druhů materiálů: litý mramor, ocel, keramika a akrylát. Pro zabudování do podlahy se dobře hodí vaničky Padana z litého mramoru, protože jejich výška je pouhých 3,5 cm. U ostatních druhů není vhodné vaničky zabudovávat vzhledem k jejich výšce, popřípadě proto že je nutné usadit vaničku na konstrukci.

Značky Laufen a Roca nabízejí krásné odolné produkty z umělého kamene, které se dají v ideálním případně zabudovat do podlahy, do jedné roviny s dlažbou. Což vytváří opět dojem souvislé plochy.

Stejně jako u ostatních zařizovacích předmětů i u sprchového koutu myslete na to, že vybírat je důležité hlavně podle toho, které produkty se vám líbí, budou dobře plnit funkci, jakou od nich očekáváte, a v neposlední řadě vám pomohou si při sprchování odpočinout a relaxovat.