Laufen: Oblíbená klasika nabízí řešení pro koupelnová úskalí

Když se řekne Laufen, mnoho lidí si vybaví nejen švýcarskou kvalitu a preciznost, ale také originálně řešenou koupelnu navrženou autorem známým v oblasti bytového designu. Značka Laufen je zároveň vepsaná do populární série Laufen Pro, která nabízí několik tvarových variant a zároveň různá důmyslná řešení pro novou koupelnu ale i pro velkou nebo částečnou rekonstrukci.

Laufen Pro S – nejnovější z rodiny Pro

Za návrhem kolekce Laufen Pro S stojí návrhář Peter Wirtz. Velmi citlivě dokázal navrhnout koupelnovou řadu určenou pro velkovýrobu a dal vzniknout dalším produktům z oblíbené řady Pro. Umyvadlo díky své štíhlé siluetě a jasně definovaným oblým hranám působí velmi lehce a elegantně. Svou hloubkou je i vysoce funkční. Není pochyb o tom, že svým estetickým ztvárněním se kolekce Laufen Pro S vydává směrem prémiových designových řad značky Laufen a zároveň zůstává cenově dostupnou pro všechny.

Kromě klasických a velmi oblíbených Laufen Pro klozetů nabízí série Pro S rovněž toaletu hranatého tvaru, která dokonale ladí s umyvadly z rodiny Pro. Geometrický tvar se promítá nejen do závěsné wc mísy ale také do bidetu. Díky instalačnímu systému Easy fit je keramika designově bezchybná a velmi jednoduše se čistí. Soulad panuje nejen v kombinaci s klasickými umyvadly, ale také s umyvadly nábytkovými.

Důmyslná řešení

Pokud je prostoru v koupelně málo, dobrých nápadů, jak prostor řešit, není nikdy dost. Zkrácené provedení umyvadla Laufen Pro S dává příležitost vymyslet komplexní a funkční možnost i v prostorech s velmi omezeným místem.

Klasická toaletní mísa Laufen Pro je velmi populární stálicí při výběru, a to již celou řadu let. Ti, kteří nemají problém s prostorem, volí klasickou délku 53 cm. Kdo s místem bojuje, přivítá zkrácené compact provedení, které do prostoru vystupuje do délky 49 cm. Přitom zůstává zachován sedací prostor, který nabízí příjemných 45 cm.

Série Laufen Pro umí pomoci také ve veřejných prostorách nebo při speciálních potřebách uživatelů koupelny. Zvýšená kombi mísa pro handicapované nebo starší lidi dokáže zjednodušit fungování při každodenních potřebách stejně, jako umyvadlo Liberty Line navržené pro snadné používání osobou na vozíčku.

Nábytek jako důležitá součást koupelny

Řada Laufen Pro S disponuje praktickým nábytkem vysoké kvality. Detaily jako jsou integrované rukojeti a zásuvky s pomalým a tichým dovřením bez výřezu na sifon skvěle doplňují ostatní produkty v sérii. Provedení je dostupné v lesklé bílé, matné bílé, v provedení wenge, světlý dub, matný grafit a v 39 speciálních barvách multicolour.

Čas strávený v koupelně je součástí dne každého z nás, a proto by koupelna měla být nejen krásná, ale i funkční. S kolekcí Base, která je kompatibilní také s umyvadly ze série Pro S, splňuje koupelna oba faktory. Moderní řada koupelnového nábytku vytváří esteticky příjemný zážitek. Technologie pro každodenní použití, rozmanitost povrchů a široká škála dekorů uspokojí i velmi ambiciózní návrhy koupelen bez kompromisů. Nábytek Base je k dostání ve variantě bílá mat, bílá lesk, světlý jilm, tmavý jilm, ústřicově bílá, šedá traffic a multicolour.

Laufen instalační systémy - LIS

Plány mohou být variabilní, podomítkové moduly Laufen jsou stabilní. S ocelovou rámovou konstrukcí jsou vhodné pro všechny stavební scénáře. Jsou dokonalým řešením pro snadnou a rychlou montáž umyvadel, klozetů, toalet se sprškou, bidetů nebo urinálů. Podomítkové moduly jsou klasikou již poměrně dlouhou dobu, úzce souvisejí s velkou oblibou závěsných variant keramiky. Největší užití modulů je pak u závěsných variant toalet. Většina klozetů je v současné době koncipována pro spláchnutí mísy pouhými 3 a 4,5 litry vody a zároveň disponují výše zmíněnou technologií rimless. Vzhledem k tomu, že nádržka je právě součástí podomítkového modulu, jsou nejnovější instalační systémy přednastaveny na výše uvedené množství. V případě modulů, kde toto množství přednastaveno není, je snadné množství vody pro spláchnutí upravit na potřebný objem. Proto je při montáži důležité, aby instalační firma sladila nastavení systému pro konkrétní toaletu.

V nabídce instalačních systémů Laufen pak najdete také speciální modul pro instalaci klozetu s integrovanou bidetovou sprškou. Součástí modulu je příslušenství, prostřednictvím kterého toaletu snadno napojíte na přívod vody pro bidetovou spršku.