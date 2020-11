TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Laufen: Koupelna bez bariér

Laufen: Koupelna bez bariér

Nejen díky demografickým změnám se v poslední době dostávají do popředí potřeby staršího obyvatelstva. U koupelny platí obzvlášť, že by měla být praktická, bezpečná a měli bychom se v ní cítit dobře. Praktická řešení ocení nejen invalidé, ale i starší lidé. Překvapením může být moderní design koupelen Laufen, které jsou důkazem toho, že funkční může být současně krásné.

Bezbariérová koupelna zajišťuje větší bezpečnost, pohodlí a je investicí do budoucnosti

Koupelna pro uživatele se speciálními potřebami musí zajistit kromě specifických pomůcek hlavně dostatek místa k bezpečnému pohybu. Atypické koupelny by měly být řešeny vždy individuálně a s ohledem na budoucího uživatele. V těchto případech je vždy lepší obrátit se na odborníka a nechat si s návrhem poradit.

Pro starší či hendikepované osoby je velmi důležitý bezbariérový vstup do místnosti. Dveře by tak měly být široké minimálně 90 cm proti běžným 60 cm, aby měl člověk o berlích, případně na vozíku pohodlný vstup. Manévrovací prostor pro vozíček uvnitř koupelny, tak aby se mohl otočit o 360°, potřebuje minimální průměr 150 cm. Zároveň je zásadní myslet také na podlahu, která by měla být opatřena protiskluzovou úpravou. V neposlední řadě pak také na konstrukci stěn, jež by měly unést ukotvení pomocných madel s nosností 150 kg. Pokud stěny dostatečnou nosnost nemají, využijte pro instalaci podomítkové systémy.

Konkrétní produkty významně ulehčující užívání koupelny pro hendikepované osoby. Jedná se hlavně o prodlouženou toaletu, vhodně řešený sprchový kout, tvar umyvadla a vodovodní baterie a zároveň pomocná madla ve všech částech koupelny. Tyto produkty mohou být nápomocné v domácnostech, ale i ve veřejných prostorech.

Výběr umyvadla a baterie

Správně zvolené umyvadlo umožňující snadný přístup z kolečkového křesla a ergonomická baterie jsou základem pro každou bezbariérovou koupelnu. Skříňka pod umyvadlo či klasický sifon se nedoporučují. Nejen pro tento případ je ideálním řešením sifon, který je možné zabudovat do zdi, což umožní podjezd vozíku a příjemné užívání. Speciálním produktem značky Laufen je zdravotní umyvadlo Pro Liberty s integrovaným madlem. Co se pak baterie týče, platí čím delší je páka baterie, tím menší síla je zapotřebí k jejímu ovládání. Dodatečnou montáž delší páky umožňuje hned několik řad baterií Laufen. Vhodné jsou i bezkontaktní armatury nevyžadující k ovládání žádnou sílu.

Sprchový kout

Sprchový kout s bezbariérovým přístupem představuje nejjednodušší variantu. Je možné jej přizpůsobit na míru individuálním požadavkům. Legislativně stanovený minimální rozměr sprchového koutu pro hendikepované je 90 × 90 centimetrů s bezbariérovou šířkou vstupu alespoň 90 centimetrů. Ve sprše se doporučuje podomítková termostatická baterie zajišťující snadné ovládání i míchání teplé vody.

Bezpečná koupelna pro každého

Doslova oporou jsou také různé varianty madel a mnoho dalších důležitých drobností. Vybavte koupelnu madly a držadly tam, kde je potřebujete. Šikovné sklopné sedátko do sprchy je dnes běžnou součástí koupelny nejen pro hendikepované. V invalidním programu najdete také elegantní výklopná zrcadla. Nicméně zrcadlo lze vybrat i z klasické nabídky, podstatné je ho nainstalovat níže než je standard, aby se v něm dobře viděl i člověk na vozíčku.

Veřejné prostory pro hendikepované

Při navrhování veřejných toalet, např. pro restaurace, kancelářské budovy a nákupní či sportovní centra nastavuje pravidla pro bezbariérové přístupy včetně koupelny vyhláška č. 398/2009 Sb. Ta definuje přesné požadavky na způsob instalace a umístění veškerého vybavení.

Pro snadnější výběr produktů a orientaci v problematice nabízí Laufen speciální brožuru Bezbariérové koupelny a veřejné hygienické prostory. Najdete ji na webu laufen.cz.

Na závěr nabízíme pohled do reálné koupelny pro hendikepované ve veřejném prostoru, která vznikla ve společném prostoru budovy a splňuje požadavky zmíněné vyhlášky. Zajímavostí je, že je v ní nainstalovaný klozet s bidetovou sprškou Cleanet Riva. Jeho integrovaná bidetovací funkce může také usnadnit používání koupelny osobám s omezenou pohyblivostí. V tomto případě se jednalo o rekonstrukci, kde je požadavek na rozměry kabiny 1 600 × 1 600 mm. Bylo zde nutné vybudovat za toaletou přizdívku, aby byla dodržena vzdálenost toalety od stěny.