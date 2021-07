TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Jika: S bílou barvou v koupelně nikdy neuděláte chybu

Jika: S bílou barvou v koupelně nikdy neuděláte chybu

Důležitým aspektem při zařizování koupelny jsou barvy, které mohou ovlivnit to, jak se v místnosti cítíme. Nestárnoucí stálicí v koupelnovém interiéru je bílá. Proč se těší oblibě a jak ji kombinovat?

Bílá barva, která na první pohled symbolizuje čistotu, svěžest a lehkost, je stále oblíbená mezi designéry i širokou veřejností. Důvodů je přitom hned několik, například její univerzálnost a nadčasovost. Použít ji lze prakticky v jakémkoliv stylu a typu koupelny, a navíc se nemusíte bát, že by se vám rychle okoukala nebo vyšla z módy. Díky univerzálnosti se také dobře a jednoduše kombinuje s dalším vybavením. „Bílá je v koupelnovém interiéru stálicí a není divu. Právě její všestrannost a snadná kombinovatelnost z ní dělají perfektní volbu do každé koupelny. Pokud sáhnete například po bílém nábytku a sanitě, můžete je zkombinovat s výraznějšími prvky na obkladech a dlažbě a nemusíte se bát, že by prostor působil přeplácaně,“ uvádí Iva Šedivá, vedoucí marketingové komunikace společnosti LAUFEN CZ, pod níž spadá i česká značka Jika. Pokud jste majiteli spíše menší koupelny, dozajista vás také potěší, že bílá barva prostor opticky projasní a zvětší.



Tip značky Jika: Bílá barva koupelnu opticky zvětší a prozáří a je tak vhodná i pro malé prostory. Pokud chcete podtrhnout styl koupelny, vsaďte na jeden výjimečný kus, který se stane dominantou místnosti. Příkladem je designové umyvadlo na desku Džber, které je produktem projektu JIKA ART.

Jak bílou kombinovat?

Bílá barva nabízí širokou škálu variací pro malé i velké koupelny, minimalisty i milovníky dalších barev. V případě menších prostor se obecně doporučuje držet se spíše světlejších barev. Nabízí se tak možnost barevného ladění interiéru tón v tónu, nebo můžete bílou zkombinovat s dalšími světlými barvami od béžové až po šedou. Pokud byste měli obavy, aby prostor nepůsobil příliš studeným dojmem, můžete obklady a dlažbu volit v teplejších odstínech. Zároveň vždy záleží na celkovém pojetí koupelny a designu vybavení. Například oblé hrany nebo tenké stěny v případě umyvadel dokážou prostor příjemně zútulnit.

Bílý nábytek a sanita ale skvěle vyniknou také v kombinaci s tmavšími obklady a dlažbou. „Velmi oblíbené jsou obklady s dekorem betonové stěrky, které se těší popularitě především v moderních minimalistických interiérech, ale trendy je i majolika nebo mozaika,“ uvádí Iva Šedivá. Zároveň doplňuje, že v případě výraznějších vzorů a barev je vždy třeba střídmost u dalších koupelnových prvků, abyste se vyhnuli riziku, že bude prostor působit kýčovitým dojmem.



Tip značky Jika: Nový nábytek Deep by Jika vyniká jednoduchým nadčasovým designem díky čistým liniím a stylovým hliníkovým úchytkám. Perfektně jej lze zkombinovat i s výraznějšími barvami v koupelně.





Tip značky Jika: Praktická skříňka pod umyvadlo Mio-N v bílé barvě s leskem na čílkách perfektně vynikne v neotřelé kombinaci s výraznou bordó mozaikou.



Pokud nechcete experimentovat s obklady a dlažbou nebo máte koupelnu už zařízenou a neplánujete větší úpravy, vždy ji můžete oživit nebo zútulnit i vhodně zvolenými doplňky. Držáky na ručníky, mýdlenky, ale i koupelnový textil nebo květiny jsou prvky, které koupelně dodají nový nádech. Navíc si s nimi můžete perfektně vyhrát a měnit je i dle sezóny.



Tip značky Jika: Nábytek Cubito v bílé barvě je ideální volbou pro milovníky minimalismu a čistého designu. K dispozici je široká nabídka skříněk, které umožňují velkou variabilitu. Pokud chcete koupelnu oživit, můžete přidat barevné doplňky.