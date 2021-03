TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Jika: Nový koupelnový nábytek rozšiřuje možnosti řešení úložných prostor

Dostatek úložného prostoru v koupelně zajistí, aby byla koupelna vždy uklizená a všechny potřebné nezbytnosti měli uživatelé po ruce. Česká značka Jika představuje pro rok 2021 dvě velmi zajímavé novinky v segmentu koupelnového nábytku. V sérii Mio se jedná o skříňky pro umyvadlové mísy a v sérii Deep by Jika o nábytková umyvadla se skříňkami.

Skříňky s deskami Mio pod umyvadlové mísy

Koupelnová kolekce Mio se rozrostla o nová nábytková řešení, která se skvěle hodí pro umyvadlové mísy a zároveň nabízejí velkorysý úložný prostor. Skříňky pod mísy je možné vybírat ve dvou rozměrech (61 a 76 cm) vždy se dvěma zásuvkami. Ty mají praktické otevírání push to open. Nábytek je možné vybírat v bílém provedení s lesklými čílky nebo v dřevodekoru jasan se strukturou a hloubkou skutečného masivu.

Skříňky je třeba kombinovat s vrchní deskou s otvorem pro umyvadlovou mísu případně bez otvoru. Desky bez otvoru jsou ideální jako odkládací plocha. Desky mají HPL povrch zaručující maximální odolnost proti vodě a poškrábání. Tento povrch by se dal popsat jako tvrzená laminátová deska a její vlastnosti jsou dokonale vhodné pro koupelnu. Zajišťují maximální vlhkuodolnost, díky tloušťce HPL 0,8 mm vytvářejí s ABS hranou silný a kompaktní spoj. ABS hrana, lepená PUR lepidlem, rovněž zajišťuje vysokou mechanickou odolnost nábytku a zároveň je velmi estetická na pohled. Mimořádnou odolnost dokládá provedený test, při kterém byla deska nepřetržitě namočená ve vodě po dobu 30 dní. I po této době byl zkušební vzorek a spoje hran bez známek narušení působením vody. Nespornou výhodou výše popsaného řešení je, že se dá bez problému použít pro všechny běžné umyvadlové mísy.

Opravdu příjemně velký odkládací a úložný prostor vznikne, když se dvě skříňky umístí vedle sebe. Dobře pak poslouží vzniklá plocha vedle umyvadlové mísy a do čtyř zásuvek se vejde mnoho nezbytností včetně ručníků a například fénu.

Nový nábytek skvěle doplňují stávající vysoké skříňky a střední skříňky Mio ve dvou hloubkách.

Sada umyvadla s nábytkem Deep by Jika

Série Deep by Jika nově nabízí kromě solitérního zaobleného nábytku také moderní pojetí koupelnového setu umyvadla s nábytkem. Sety jsou v nabídce ve třech šířkách: 55, 65 a 80 cm. Nábytek je vyráběn ve dvou barevných variantách, v klasické bílé barvě s pololeskem na čílkách a korpusem LTD a také v dřevodekoru jasan. Trendy umyvadlo se velmi snadno instaluje, protože se jednoduše lepí silikonem na nábytek a není nutné ho vrtat do zdi. Skříňka pak disponuje závěsným 3D kováním, které zaručuje ideální nastavení pozice na zdi. Zásuvky jsou vybaveny pojezdy Hettich s tlumeným dojezdem a samodovíráním. Vrchní zásuvka má výřez na běžný sifon. Kromě umyvadel s nábytkem nabízí nová varianta setu také vysokou skříňku.