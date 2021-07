TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Matný trend: koupelna s hřejivým dotykem

Matný trend: koupelna s hřejivým dotykem

Nablýskané umyvadlo, vyleštěná baterie a lesknoucí se skříňky, tak si většina z nás představí ideální koupelnu. Nejnovější trendy však velí zapojit do interiéru matné povrchy, které neotřelým způsobem oživí jakoukoliv koupelnu a dodají jí osobitý a moderní nádech.

„Mat je obrovským trendem napříč koupelnovým vybavením – můžete volit jak ze sanitární keramiky, tak i skříněk nebo dokonce baterií,“ říká Iva Šedivá, vedoucí marketingové komunikace společnosti Laufen CZ s tím, že pokud chcete design vaší koupelny posunout ještě dál, nebojte se kombinovat matné povrchy s barvami: „Díky propojení matu a například krémové, nebo dokonce černé, bude koupelna chloubou vašeho domova.“

Matné povrchy v interiéru působí na první pohled elegantně, sametově a hebce. Na dotek jsou příjemně hřejivé a už pár vybraných kousků v matu může celou místnost zjemňovat a zútulňovat. Interiéry s matnými skříňkami se těší oblibě už několik let, matná keramika a baterie jsou však úplnou novinkou. V matu jsou tak nově k dostání celé koupelnové série – od umyvadel, toalet a doplňků až k vanám, které jsou ze speciálních materiálů a na první pohled od matné keramiky k nerozeznání. Stejně tak jsou úplnou novinkou i baterie, od kterých si světoví designéři slibují velký úspěch napříč celým světem. „Právě na doplňcích a bateriích si mohou lidé nejjednodušeji vyzkoušet, jak tento prvek působí v interiéru. A pak se rozhodnout pro obměnu dalšího koupelnového nábytku a keramiky,“ upozorňuje Iva Šedivá.

Častým argumentem, proč lidé nakonec sáhnou po klasice, i když je matné povrchy lákají, je představa nesnadného a častějšího úklidu. „Mnozí se domnívají, že matný povrch je příliš náročný na údržbu. Opak je ale pravdou. Matnou keramiku lze jednoduše ošetřit klasickými čistícími prostředky, s otisky na bateriích a skříňkách si pak jednoduše poradí navlhčený hadřík a voda, maximálně jemný saponát,“ vysvětluje Iva Šedivá z Laufen CZ.

Pokud se nemůžete rozhodnout, jestli je pro vás celomatná koupelna tou pravou, nebojte se sáhnout po kombinaci obou povrchů. „Jednou z variant je například komplet matná keramika, doplněná o klasické skříňky. Zajímavým osvěžením je ale i obrácený případ – zvolte klasickou lesklou keramiku, kterou doplňte o čistě matné skříňky. Získáte tak v interiéru zajímavý prvek,“ říká Iva Šedivá, vedoucí marketingové komunikace společnosti Laufen CZ a upozorňuje, že stejné pravidlo platí i u obkladů a dlažeb: „Některé série nabízejí totožný vzor dlaždic, jedny však s lesklou a druhé s matnou úpravou.“

Designérka Patricia Urquiola španělský temperament převedla do své série SONAR, která v sobě snoubí geometrické prvky tenkostěnné keramiky a dramatické textury. Tato série, která je impozantní i v klasickém provedení, díky matu získává zcela novou dimenzi. K dostání jsou jak klasická umyvadla, tak také umývátka, která můžete zasadit do samostatné malé koupelny či na toaletu. Ideální způsob, jak matnou keramiku poprvé přivést do interiéru. A uvidíte, že u jednoho kousku nakonec nezůstane.

Kolekce INO světoznámého designéra Toana Nguyena dovoluje svému majiteli expresivní vyjádření osobnosti pomocí tenkostěnné keramiky SaphirKeramik s oblými jemnými liniemi. Veškeré koupelnové prvky série jsou k dostání v matné úpravě, kterou doplňuje samostatně stojící vana z přírodního materiálu Sentec. Její hřejivý povrch zaručí dokonalou relaxaci při koupeli i příjemný pocit z ní. Oku lahodící kombinace materiálu Sentec a matné keramiky pak koupelně dodá příjemný nádech nevšedního luxusu.

U kolekce Kartell by Laufen jsme zvyklí na jásavé barvy v nejrůznějších odstínech, stejně jako na obdobné doplňky a extravagantní tvary. Překvapením proto může být novinka, matná sanitární keramika v černých tónech, která však dává o to více vyniknout transparentním doplňkům – zrcadlům, poličkám nebo držátkům na ručníky. K dispozici jsou jak matná umyvadla, tak toalety. Nebojte se s kolekcí experimentovat a míchejte textury i barvy!

Koupelnové skříňky jsou samostatnou kapitolou a jejich výběr je opravdu široký. V matném provedení jsou k dostání prakticky v každé sérii. Volte proto tak, aby se skvěle doplňovaly s koupelnovou keramikou – ať už ve stejné struktuře, nebo naopak plně kontrastní. Chybu neuděláte u série CASE, ve které najdete jak klasické umyvadlové skříňky, tak vysoké závěsné skříně, které šetří prostor a dovolí uložit velké množství věcí. K dostání jsou v mnoha barvách, takže vaše koupelna bude podle vašich představ.

Nejmodernější technologie skrytá do dokonalého matného designu – takové jsou baterie z kolekce VAL uznávaného designéra Konstantina Grcice dodá vaší koupelně poslední nezbytný detail, který jí chybí k naprosté dokonalosti. Hladké a oblé linie jsou skvělým doplňkem k sanitární keramice ze stejné kolekce, perfektně však doladí každý keramický kousek z dílny značky Laufen. Celá kolekce baterií totiž byla v roce 2018 oceněna prestižní cenou Red Dot design award.

Stále váháte, nebo si matné koupelnové vybavení představíte jen stěží? Navštivte Laufen Prague Gallery v blízkostí náměstí I. P. Pavlova. Můžete si prohlédnout nejnovější koupelnové trendy, ale i novinky značek Laufen, Jika a Roca. www.laufen.cz