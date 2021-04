TZB-info / Voda, kanalizace / Příprava teplé vody / Jaký typ ohřívače vody je ideální pro instalaci do rekreačních objektů?

DZ Dražice, největší český výrobce ohřívačů vody, radí, jaké typy bojlerů je vhodné instalovat na chatu a chalupu. Stejné modely navíc nacházejí své uplatnění i v malých prostorách bytů.

Chcete si pořídit chatu nebo chalupu, ale obáváte se, že byste si tam museli odepřít některé základní výdobytky moderní doby, jako je třeba energeticky úsporný ohřev vody? Obavy nejsou na místě: i v rekreačních objektech to totiž jde.

Do malých prostor a rekreačních objektů s malou spotřebou vody jsou svým tvarovým řešením i rozměry určené průtokové ohřívače vody a maloobjemové zásobníkové bojlery. Rozdíl mezi nimi je ten, že průtokové ohřívače vody vodu ohřívají pouze v okamžiku její spotřeby, např. při mytí rukou či nádobí, a neukládají ji do zásobníku k průběžnému dohřívání. Mívají ale poměrně vysoké nároky na okamžitý příkon. Pro dosažení optimálního a energeticky úsporného provozu je proto nesmíte využívat jako náhradu hlavního bojleru.

„Průtokové ohřívače vody jsou nejefektivnější v rekreačních objektech s nepravidelným provozem, v nichž nedochází k velké a pravidelné spotřebě vody, případně jako dodatečný ohřívač vody v domácnosti vzdálený několik metrů od hlavního bojleru. Dále je využijete také v garážích, dílnách nebo v samostatných kuchyních, kde potřebujete okamžitý a nárazový odběr vody. Právě k tomuto účelu slouží také inovovaný průtokový ohřívač PTO. Jeho nový vzhled nyní více koresponduje s moderní podobou dalších dražických ohřívačů vody, na jejichž designu často spolupracujeme s českými odborníky v oblasti průmyslového designu. Jedná se především o maloobjemové zásobníkové bojlery TO 5.1 a TO 10.1, které jsou rovněž určené k instalaci do malých prostor,“ vysvětluje Lukáš Formánek, technický ředitel DZ Dražice.

PTO: energeticky úsporný průtokový ohřívač vody s novým designem

Elektrický průtokový ohřívač vody PTO s odolnými topnými tělesy o výkonu 3,5, 5, 6,5 a 8 lze velmi snadno instalovat nad nebo pod dřez či umyvadlo, protože jej chrání vysoké elektrické krytí IP25 a výborně tak odolává vlhkosti. Je beztlakový, a tudíž slouží k lokálnímu ohřevu a odběru vody z jednoho místa. Vždy se proto používá se speciální baterií, která zabezpečí vypouštění, zastavení a směšování vody. Dále jej charakterizuje světelná signalizace provozu, vysoká životnost a bezpečnost i elektronická ochrana pro případ zavzdušnění potrubí. Ohřívač vody s novým designem spadá do třídy energetické účinnosti A.

TO 5.1 a TO 10.1: zásobníkové ohřívače vody do malých prostor



Elektrické ohřívače vody TO 5.1 a TO 10.1 o objemu 5 a 10 litrů budou již od léta na trhu ve dvou variantách: k modelu s termostatem s pevně nastavenou teplotou 55 °C přibude verze s dotykovým ovládacím panelem pro nastavení požadované teploty. Obě varianty jsou tlakové, tedy s možností využití pro více odběrných míst, a určené k instalaci nad i pod odběrné místo.

Skládají se z několika prvků, jejichž kombinace výrazně zvyšuje jejich životnost a zaručuje rychlý ohřev vody a nízké tepelné ztráty: z ocelové nádoby ze silného plechu opatřené kvalitním smaltem, polyuretanové izolační pěny s nadouvadly 4. generace, hořčíkové ochranné anody a topného tělesa o příkonu 1,5 kW.

Tato zařízení dosahují třídy energetické účinnosti A. Lukáš Formánek dodává: „Pro ohřívače vody TO jsme vyvinuli společně s dodavatelem Smurtfit Kappa nové, zcela recyklovatelné monomateriálové řešení obalu, za které jsme získali ocenění Obal roku 2020. Nový ekologický obal z vlnité lepenky (zcela bez polystyrenu) s chytrou jednodílnou vložkou chrání produkt, přináší výraznou úsporu nákladů a snižuje emise oxidu uhličitého do ovzduší.“