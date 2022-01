TZB-info / Voda, kanalizace / Příprava teplé vody / Obáváte se rostoucích cen? Zkuste omezit zbytečné plýtvání vodou a elektrickou energií

Nevyhazujete potraviny, nepřetápíte, pořídili jste si úspornější ledničku, ale stále vám to nepřijde dostatečné? Pak se zkuste zamyslet nad tím, jak byste mohli omezit plýtvání vodou a energií. DZ Dražice, největší český výrobce ohřívačů vody, přináší několik tipů, jak na to.

Zvolte si kvalitní a energeticky úsporný ohřívač vody



Elektrický závěsný ohřívač vody OKHE SMART 3. generace (DZD) Elektrický závěsný ohřívač vody OKHE SMART 3. generace (DZD)

V první řadě byste měli věnovat čas správnému výběru a umístění kvalitního ohřívače vody, který bude šitý na míru potřebám vaší domácnosti. Instalujte ho co nejblíže k místu odběru v zateplené části domu, aby se voda nadměrně neochlazovala v nedostatečně zaizolovaných rozvodech. Zbytečným tepelným ztrátám v potrubí rovněž zamezíte, pokud si opatříte bojler, který lze díky vysokému elektrickému krytí namontovat do blízkosti sprchového koutu nebo nad vanu, či dodatečnou izolací rozvodů. Při dlouhých rozvodech je pak efektivnější instalovat na další odběrné místo vzdálené několik metrů od hlavního bojleru maloobjemový ohřívač vody.

„Ale to předbíháme. Samotné instalaci bojleru vždy předchází poměrně složitý výběr z nepřeberného množství modelů. Pokud chcete ušetřit, nesmíte se řídit pouze jejich cenou, značkou nebo designem. Zaměřte se především na parametry, které mají na spotřebu vody a energie největší vliv: objem a typ, jež musí odpovídat velikosti vaší domácnosti, kvalitu provedení a co nejnižší energetickou náročnost. Za příklad může sloužit dražický ohřívač vody OKHE SMART třetí generace, který dokáže předvídat spotřebu vody a efektivně ji ohřívat. Proto s ním lze ušetřit až 15 % ročních nákladů na ohřev vody,“ vysvětluje Lukáš Formánek, technický ředitel DZ Dražice, a dodává: „Pokud nechcete zbytečně zatížit rodinný rozpočet, dbejte rovněž na optimální nastavení teploty vody do 60 °C a správnou funkci pojistného ventilu, jenž slouží k odpouštění vody během ohřevu, kdy přirozeně narůstá její objem. Jejím únikům lze zabránit instalací expanzní nádoby mezi ohřívač a pojistný ventil.“



Stacionární nepřímotopný zásobník OKC 125.1 NTR/HV v nadstandardní energetické třídě A Stacionární nepřímotopný zásobník OKC 125.1 NTR/HV v nadstandardní energetické třídě A

Úspora vody často závisí na detailech

Kromě pořízení nového bojleru byste neměli zapomínat ani na pravidelnou kontrolu vybavení vaší domácnosti a drobné změny každodenních návyků.



Lukáš Formánek radí: „Víte například, že netěsnícím kohoutkem proteče více než 160 litrů vody za měsíc, ale pokud jej dáte opravit a doplníte termostatickou baterií, uspoříte až 50 % vody potřebné k mytí rukou nebo sprchování? A že další úspory s sebou přináší použití úsporné myčky nádobí nebo zalévání pomocí dešťové vody? Právě na její využití navíc můžete získat příspěvek v rámci programu Nová zelená úsporám, poskytovaném Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí.“

9 snadných tipů, jak šetřit vodou

Zvolte si úsporný a ekologický ohřívač vody, který nainstalujte blízko odběrného místa. Nezapomínejte na pravidelný servis bojleru, pojistného ventilu a instalaci expanzní nádoby. Nahraďte pravidelnou koupel krátkým sprchováním, při kterém dosáhnete až 3x menší spotřeby teplé vody než při koupání ve vaně. Prádlo perte, až když se vám podaří zcela naplnit pračku, a dbejte na nastavení správné teploty – jejím snížením z 90 °C na 60 °C ušetříte více než 30 % energie. Používejte záchod s duálním splachováním, díky němuž ušetříte až 8 litrů vody na jedno spláchnutí. Nenechte kapat kohoutky ani protékat záchod – zbytečně se tak připravujete o tisíce litrů vody ročně. Omezte průtok vody baterií – běžným vodovodním kohoutkem proteče 12 až 20 litrů vody za minutu, pořiďte si proto perlátor, který proud vody redukuje a usměrňuje. Myjte nádobí v úsporné myčce – oproti mytí pod tekoucí vodou tak ušetříte až 60 % vody a stejně tolik energie. Zahradu nebo květiny zalévejte dešťovou vodou.