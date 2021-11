TZB-info / Voda, kanalizace / Příprava teplé vody / Ekologicky a udržitelně v DZ Dražice: od fotovoltaického ohřevu vody po inteligentní vytápění

Společnost DZ Dražice (člen skupiny NIBE) zaujímá na českém trhu pozici největšího výrobce ohřívačů vody a výhradního dodavatele švédských tepelných čerpadel NIBE do České republiky a na Slovensko. Ve své firemní strategii klade silný důraz na vývoj ekologických řešení, která přispívají k ochraně životního prostředí a rozvoji udržitelné výstavby. Nezapomíná ale ani na další principy, které definují tzv. cirkulární ekonomiku, a na trendy tzv. chytré domácnosti. Tím vším jsou inspirované nejen její stávající výrobky (např. inteligentní ohřívač vody OKHE Smart a ohřívače vody TO 10.1/E a PTO), ale také nové produkty pro nadcházející sezónu: patří k nim chytré příslušenství řady NIBE „S“ a revoluční fotovoltaický ohřívač vody Slunečnice. Tyto unikátní novinky uvedly DZ Dražice na trh při příležitosti mezinárodního veletrhu FOR Arch v Praze.

Unikátní fotovoltaický ohřívač vody Slunečnice (model S1)

Fotovoltaický ohřívač vody Slunečnice (modely S1 a S2) o objemu 250 litrů funguje na střídavý proud z fotovoltaických panelů upravený měničem, nebo na elektřinu ze sítě. „Při využití energie z obnovitelného zdroje (např. z domácí fotovoltaické elektrárny) může nový ohřívač vody dosáhnout až energetické třídy A, a sloužit tak k úspornému ohřevu vody. Jeho statická tepelná ztráta je navíc menší, než bývala u klasické 100wattové žárovky, protože technologie tepelných izolací prodělala v posledních letech opravdu radikální vývoj. To ale není vše. V budoucnu totiž plánujeme do Slunečnice zabudovat více chytrých a hybridních funkcí pro akumulaci přebytků elektrické energie k dalšímu využití. Jsme totiž přesvědčeni, že bojler, pracující na tomto principu, může být velmi efektivní baterií. Vyvíjíme tak skutečně jedinečný koncept (a to v celoevropském měřítku), u kterého navíc promýšlíme i možnost spolupráce s tepelnými čerpadly NIBE „S“,“ představuje aktuální plány na vývoj nových modelů Slunečnice Lukáš Formánek, technický ředitel DZ Dražice.

Chytré příslušenství řady NIBE „S“

Revoluční příslušenství pro tzv. chytrou domácnost slouží k bezdrátové komunikaci s vnitřní systémovou jednotkou nebo tepelným čerpadlem řady NIBE „S“. Všechny jednotky a senzory jsou primárně určené k zefektivnění provozu tepelného čerpadla, snížení spotřeby energie a zajištění zdravého a komfortního vnitřního prostředí: lze s nimi totiž velmi účinně regulovat teplotu, vlhkost a hladinu CO 2 , a to jak manuálně, tak prostřednictvím aplikace myUplink v chytrém mobilním telefonu nebo tabletu. „Uživatel tak má celkový přehled o vnitřním prostředí ve svém domě a může velmi snadno měnit jeho parametry. V blízké budoucnosti navíc plánujeme rozšířit možnosti příslušenství o prvky tzv. autonomní zónové regulace: ty umožní upravovat mikroklima po jednotlivých zónách či místnostech dle potřeb uživatelů,“ doplňuje Radek Červín, vedoucí prodeje divize NIBE Energy Systems CZ. Hlavní součástí chytrého příslušenství je pokojová jednotka NIBE RMU S40 s dotykovou obrazovkou a zabudovanými snímači teploty a vlhkosti, jež je určená k ovládání a monitorování tepelného čerpadla a ke zlepšení komunikace mezi jednotkami. Dále sem patří například senzor teploty a vlhkosti THS 10, senzor CO 2 , teploty a vlhkosti CDS 10, pokojový termostat NIBE ROT 10 nebo zesilovač a chytrá zásuvka RPP 10.

Inteligentní ohřívač vody OKHE Smart třetí generace

Elektrický ohřívač vody OKHE Smart je jedním z mála bojlerů, které se řadí do energeticky úsporné třídy B: dokáže totiž předvídat spotřebu vody a efektivně ji ohřívat, což může majitelům ušetřit až 15 % nákladů na její ohřev. OKHE Smart disponuje několika manuálními a automatickými funkcemi, včetně režimu SMART, jenž pracuje na principu umělé inteligence a umí tak regulovat teplotu a množství teplé vody podle chování a aktuálních potřeb konkrétního uživatele. Jednotlivé funkce je možné ovládat prostřednictvím chytrého mobilního telefonu nebo tabletu: přes tato zařízení lze nejen sledovat aktuální stav bojleru a nastavovat ho přes Bluetooth rozhraní, ale také kontrolovat statistiky a přehledy spotřebované vody. „OKHE Smart, vyrobený z ekologických materiálů, disponuje také (díky vestavěnému detektoru signálu HDO se signalizací) vylepšeným režimem připojení k odběru elektrické energie a ochranou před zamrznutím vody. Mezi jeho další funkce patří tzv. Antilegionella, jež slouží k odstranění bakterií rodu legionella, často se vyskytujících v systémech s teplou užitkovou vodou. Procesor tohoto chytrého bojleru navíc umí provést autodiagnostiku chyb a nahlásit je uživateli: případný servisní zásah je tak cílený a efektivní,“ popisuje Lukáš Formánek výhody bojleru OKHE Smart, jehož atraktivní design navrhl renomovaný český návrhář Zdeněk Veverka.

Ohřívače vody pro malé prostory TO (5.1) 10.1/E a PTO

Elektrické ohřívače vody TO 5.1 a TO 10.1 o objemu 5 a 10 litrů jsou nově k dispozici ve dvou variantách: s termostatem s pevně nastavenou teplotou 55 °C a s dotykovým ovládacím panelem pro nastavení požadované teploty. Obě varianty jsou tlakové, tedy s možností využití pro více odběrných míst, a určené k instalaci nad i pod odběrné místo. Skládají se z několika prvků, jejichž kombinace výrazně zvyšuje jejich životnost a zaručuje rychlý ohřev vody a nízké tepelné ztráty: z ocelové nádoby ze silného plechu opatřené kvalitním smaltem, polyuretanové izolační pěny s nadouvadly 4. generace, hořčíkové ochranné anody a topného tělesa o příkonu 1,5 kW. Tato zařízení dosahují třídy energetické účinnosti A. „Pro ohřívače vody TO jsme společně s dodavatelem Smurtfit Kappa vyvinuli zcela recyklovatelné monomateriálové řešení obalu, za které jsme získali ocenění Obal roku 2020. Nový ekologický obal z vlnité lepenky (zcela bez polystyrenu) s chytrou jednodílnou vložkou chrání produkt, přináší výraznou úsporu nákladů a snižuje emise oxidu uhličitého do ovzduší. Také design ohřívače vody TO, který získal ocenění BIG SEE Product Design Awards 2021, navrhl český návrhář Zdeněk Veverka,“ vysvětluje Lukáš Formánek.

Elektrický průtokový ohřívač vody PTO s odolnými topnými tělesy o výkonu 3,5 kW, 5 kW, 6,5 kW a 8 kW lze velmi snadno instalovat nad nebo pod dřez či umyvadlo, protože jej chrání vysoké elektrické krytí IP25 a výborně tak odolává vlhkosti. Je beztlakový, a tudíž slouží k lokálnímu ohřevu a odběru vody z jednoho místa. Vždy se proto používá se speciální baterií, která zabezpečí vypouštění, zastavení a směšování vody. Dále jej charakterizuje světelná signalizace provozu, vysoká životnost a bezpečnost i elektronická ochrana pro případ zavzdušnění potrubí. Ohřívač vody s novým designem spadá do třídy energetické účinnosti A.