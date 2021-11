TZB-info / Voda, kanalizace / Příprava teplé vody / ČR není postavena na průtokových ohřívačích – na rozdíl třeba od Německa

ČR není postavena na průtokových ohřívačích – na rozdíl třeba od Německa

Letos má DZD nové malé ohřívače s dotykovým ovládáním, ohřívače ve třídě A, nový design topných jednotek TJ, nový ohřev k fotovoltaice a připravuje ohřívač TO 20 v novém designu, což bude novinka začátku příštího roku.

K mikrofonu ve studiu TZB-info zavítal Ing. Jaroslav Oliva, vedoucí tuzemského prodeje společnosti Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o. a tématem bylo novinky, možnosti úspor v přípravě teplé vody a samozřejmě aktuální situace ve výrobě.

TZB-info: Ze všech stran slyšíme, že rok 2021 je pro stavebnictví náročný, následky covid-19, enormní růst cen a nové ekologické cíle EU. Tedy postupně. Jak se vyvíjí rok 2021 pro DZD?

Ing. Jaroslav Oliva: „V letošním roce jsme na tom relativně dobře, prodeje rostou. Zájem je velký. S ohledem na konstrukci našich zásobníků nás ani ve velkém nezasáhl problém čipů, jako u jiných zařízení a konkurentů. Nicméně jako ostatní máme problémy s dodávkami materiálů pro výrobu, jednou není ocel, jednou nejsou plasty, pak nejsou izolace. Cena roste takovým způsobem, že musíme upravovat ceny. A zákazníci nakupují, protože se bojí, co bude dál. Ale zatím se nám problémy daří překonávat a z růstu prodeje máme radost.“

TZB-info: K těm ekologickým cílům – vnímáte současný tlak Green Dealu a udržitelnosti jako problém, výzvu nebo prostě realitu? K trendu patří jak snižování energetické náročnosti výrobku v provozu, tak snižování energetické náročnosti výroby a také tlak na ekologické materiály. Tak jakým způsobem reagují DZD? Patří k vaší reakci i ocenění Obal roku 2020?

Ing. Jaroslav Oliva: „Musíme reagovat na trendy a úspěch na Obal roku 2020 je výsledkem skutečnosti, že obal je plně recyklovatelný a tímto směrem chceme jít i nadále. Ale zejména chceme výrobky vyvíjet i z pohledu energetické náročnosti. A tak jsem v letošním roce na trh uvedli dva nové výrobky. Klasické ohřívače pro plynové kotle ve variantě 100 a 125 litrů ve třídě A. V objemu 125 litrů je zásobník o 50 % úspornější než ten, který se prodává ve třídě C. Pozitivní je i to, že cena vzrostla jen o nějakých 5–10 % oproti standardnímu zásobníku, což by se mělo zákazníkovi do roka vrátit a k tomu přidejme tradičně vysokou životnost našich zásobníků. Na základě toho jsme rozšířili sortiment i o výrobek kombinovaný, kde je topné těleso. Tam je ta úspora sice o něco nižší, ale z pohledu růstu energií, zejména enormního růstu ceny elektřiny, je to pořád dobrá varianta a zákazník si může vybrat, zda bude topit biomasou, plynem nebo elektřinou. Dlouhodobě vyvíjíme a zlepšujeme náš zásobník OKHE SMART, který reaguje na to, jak rodina funguje a jak spotřebovává teplou vodu. Učí se teplou vodu připravovat podle spotřeby. Ten je standardně ve třídě B a myslíme si, že je to budoucnost elektrického ohřevu. ČR na rozdíl třeba od Německa není postavena na průtokových ohřívačích a nemá zázemí pro průtokový ohřev, ačkoliv průtokové ohřívače jsou úspornější než zásobníky a to je samozřejmě problém.“

TZB-info: S novinkami souvisí možnosti náhrady. Lze jen jednoduše vyměnit novou řadu za stávající zásobník?

Ing. Jaroslav Oliva: „Snažíme se stále držet tvar a připojovací rozměry co nejpodobněji k předcházejícím zásobníkům, ale ne vždy to jde. Mění se design a změny rozměrů jsou v milimetrech, tj. šikovný instalatér by se s tím měl bez problémů poradit.“

TZB-info: Kromě úspor vám záleží i na něčem navíc, protože z webu vím, že jste získali prestižní ocenění BIG SEE Product Design Awards 2021 pro maloobjemový ohřívač TO. Gratulace.

Ing. Jaroslav Oliva: „TO 5 a TO 10 jsou malé ohřívače, většinou na jedno odběrné místo, například v kuchyňkách, v kancelářích. K tomu jsme dodesignovali i malé průtokové ohřívače a na příští rok připravili i zásobník TO 20, což je nejmenší zásobník, který se dá již použít i na sprchování a připravili jsme jej v novém designu. TO 5 a TO 0 nabízíme dokonce ve 2 variantách, je zde možné zvolit i dotykové ovládání termostatu, u základní varianty je termostat nastaven na pevno, protože si myslíme, že většina lidí s termostatem stejně netočí. Dotykový termostat je jedna z cest, kterou se chtějí Dražice dále ubírat v dohledné době. Rádi bychom na dotykové ovládání přešli i u dalších zásobníků, protože je to designově velice zajímavé.“

TZB-info: Na jaký počet odběrních míst jsou navrženy vaše průtokové ohřívače?

Ing. Jaroslav Oliva: „My máme několik typů průtokových ohřívačů. Vyrábí nám je sesterská firma koncernu NIBE v Hlinsku. Máme 3,5/5/6,5 a 8 kW. 3,5 a 5 kW jsou více měně ohřívače bateriové, kde nemůžeme čekat žádné velké zázraky. 8 kW už by při troše dobré vůle mohl zvládnout i sprchování. Rádi bychom řadu rozšířili i o větší výkony, ale narážíme na problém jističů, kde málokterá rodina má 3×25 A jistič.“

TZB-info: Shrňme tedy novinky aktuální novinky.

Ing. Jaroslav Oliva: „Letos jsou to malé ohřívače s dotykovým ovládáním, druhá skupina jsou ohřívače ve třídě A (OKC a OKC NTR/HV pod plynové kotle) a do konce roku bychom rádi uvedli na trh nový design topných jednotek TJ a rozjeli zkušební výrobu TO 20 v novém designu, což bude novinka začátku příštího roku.“

TZB-info: Jak vám chybí představení výrobků fyzicky na výstavách? Vystačíte si s velkoobchodem a showroomy obchodníků?

Ing. Jaroslav Oliva: „Výstavy nám samozřejmě chybí. Jsme rádi za letošní FOR ARCH. Velkoobchody se svým sortimentem nemohou pobrat všechny novinky, obchodní zástupci na trhu fungují, komunikují, ale za nás dost často ten tlak na velkoobchod a instalatéra a topenáře vyvíjí koncový zákazník, uživatel toho výrobku. Ví, co si představuje a co by chtěl domů. Výstavy jsou pro nás z tohoto důvodu velice důležité.“

TZB-info: Hovořil jste o školení obchodníků, je podobné školení i pro montážní firmy?

Ing. Jaroslav Oliva: „My přímo s montážními firmami nepracujeme. V ČR jich je sice z pohledu zakázek málo, ale pořád ještě dost. A vycházíme z toho, že průtokový nebo akumulační ohřívač je věc, kterou velmi dobře znají a vycházíme z předpokladu, že má základní odborné znalosti. Více ale školí naše servisní oddělení servisní techniky, kterých máme v ČR asi 200. Je potřeba, aby byli schopni pracovat s novými výrobky. Kvalitní servis byl a je pro nás důležitý.“

TZB-info: Hovořili jsme o ohřevu vody ke kotlům, ale jak je na tom nabídka DZD pokud má zákazník zájem o FV a akumulaci do vody.

Ing. Jaroslav Oliva: „FV je pro nás důležitá a je to směr, kterým se chceme ubírat. Pracujeme s ní dlouhodobě. Ať již to byl v roce 2011 zásobník na stejnosměrný proud, který stále ještě vyrábíme pro partnera, ačkoliv my sami ho již neprodáváme, tak pracujeme s ohřívači na střídavý proud, za měničem apod. Do standardních zásobníků jsme upravili topná tělesa pro využití s FV a na letošním FOR ARCHu jsme představili úplnou novinku, ve zcela novém designu a variantách S1 a S2. S1 je pouze pro FV ohřev, S2 je s možností napojení na TČ. Ve variantě S3, novince pro rok 2022, by měl být bateriový pack, kde elektřinu z baterií lze pak využít i pro cokoliv jiného v domácnosti.“

Novinky jsou na webu dzd.cz, na letácích ve velkoobchodech a na prodejních místech.

TZB-info: Vraťme se ještě k tomu minulému roku. Zatímco jiní měli home office, vy jste za pouhý půlrok vystavěli v Luštěnicích nový moderní skladový areál a upravili truhlárnu na výrobu palet, na kterých se nově skladují a expedují naše výrobky. Kapacita skladu je až 17 000 ohřívačů. Splňuje očekávání?

Ing. Jaroslav Oliva: „Stavět jsme začali ještě před covidem v roce 2019. V době covidu jsme novou halu otvírali. V současné době nám skladový areál už nestačí. Už je naplánována a mateřskou firmou NIBE schválena výstavba nové haly, která naváže na stávající halu a zdvojnásobí skladovou plochu. Důvodem potřeby nových prostor je ale také výstavba 2 nových výrobních linek včetně smaltovny a mořírny, abychom zvýšili kapacitu výroby.“

TZB-info: Děkuji za rozhovor, ať se vám daří i nadále. Je krásné v dnešní době slyšet, jak se daří a jak skladová hala nestačí záhy poté, co byla dokončena.