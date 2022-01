TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Nový rok – nová koupelna? Tipy na malé i velké změny

Nový rok – nová koupelna? Tipy na malé i velké změny

Koupelna patří k místnostem, které se rekonstruují nejčastěji, ať už kvůli funkčnosti nebo designu. Česká značka koupelnového vybavení Jika přináší několik tipů na malé i velké změny, díky kterým dostane vaše koupelna nový vzhled.

Přemýšlíte o rekonstrukci koupelny, nebo byste chtěli vaši stávající jen trochu oživit? Pokud toužíte po změně, ale nejste si jisti celkovou rekonstrukcí, můžete se do proměny pustit postupně. „V naší široké nabídce najdete vše od van, sprchových koutů, umyvadel, klozetů, koupelnového nábytku a doplňků. Naše produkty v sobě spojují funkčnost a nadčasový design, s nimiž vytvoříte příjemné relaxační prostředí a díky kterým bude mít vaše koupelna moderní vzhled po mnoho let,“ uvádí Iva Šedivá, vedoucí marketingové komunikace společnosti Laufen CZ, pod níž spadá i česká značka Jika.

Než se do rekonstrukce pustíte, měli byste si ujasnit, kde a jak začít a jaký styl koupelny budete chtít. Na výběr máte hned řadu možností – provence, moderní minimalismus nebo třeba ladění do přírodních dekorů. Následně si podle stylu vyberete veškeré vybavení, které by spolu mělo ladit. I proto je dobré volit vybavení z jedné koupelnové série. Dále byste také měli zvážit, zda si pořídíte vanu či sprchový kout. Pokud si však nevíte rady, můžete si nechat poradit od odborníků, kteří vám zpracují návrh na míru.

Prvním tipem pro novou nadčasovou koupelnu je designový sprchový kout. Pokud máte rádi aktuální trendy, představují skvělou volbu walk-in sprchové kouty, které působí elegantně a vzdušně. Skleněná stěna Pure značky Jika má bezbariérový vstup a dodá koupelně moderní vzhled. Sprchový kout perfektně vynikne v kombinaci s dalším vybavením s příjemným čistým designem.

Sprchová stěna Pure se hodí zejména do větších koupelen a speciální skla můžete poskládat do několika podob tak, abyste dokonale využili prostor, který máte k dispozici. Bezpečností sklo má tloušťku 8 mm a je zasazeno do pevné a odolné konstrukce.





Pokud si nejste jisti, zda pořídit vanu nebo sprchový kout, máme pro vás řešení v podobě kombinace vany a vanové zástěny.

Skvělou volbou tak pro vás může být prostorná vana Cubito, ve které můžete pohodlně relaxovat. Vyrobena je ze 100% akrylátu, což zaručuje stálobarevnost a snadnou údržbu.

Vanová zástěna ze stejné série je vyrobena z 6 mm bezpečnostního skla a má bezrámovou konstrukci. Zástěnu lze pořídit ve dvou délkách, které vám poskytnou dostatek prostoru při sprchování.





Nezapomínejte ani na úložné prostory, kterých by mělo být v každé koupelně dostatek. Zvolit můžete nábytek ze série Cubito, který patří v sortimentu značky Jika k velmi oblíbeným. Jeho design je nadčasový a výběr materiálu a barev vždy reaguje na aktuální trendy. Kombinovat můžete hned několik různých typů skříněk v bílém nebo dubovém dekoru. Čisté linie a moderní vzhled koupelně dodá podumyvadlová deska Cubito v kombinaci s kruhovou umyvadlovou mísou ze stejné série.





Zapomínat byste neměli ani na toaletu. Časy se mění a technologie zaujímají místo i v koupelnách. Klozet už není pouze nezbytnou součástí koupelny, ale i designovým prvkem s mnoha funkcemi. Vhodnou volbou jsou klozety s technologií rimless, tedy bez oplachového kruhu, které poskytují vysokou hygienickou úroveň. Tou disponuje například klozet Mio s úsporným splachováním 4,5/3 l.

Drobné změny

Pokud nepotřebujete kompletní rekonstrukci, ale chcete koupelnu oživit, můžete začít u doplňků. Značka Jika má ve své nabídce doplňky, které by neměly chybět v žádné koupelně. Jedná se zejména o držáky a háčky na ručníky, košíčky a mýdlenky, poličky, madla a spoustu dalších. Vybere si tak úplně každý. Na co je však důležité myslet, je celkový design vaší koupelny. Ať už vaše srdce bije pro jakýkoli styl, je dobré vybírat doplňky ze stejné série, aby koupelna působila útulným a sjednoceným dojmem. Dalším úskalím je materiál doplňků. „Naše doplňky vyrábíme zejména z chromu, nerezu a skla. Tyto materiály nejsou náročné na údržbu, ale zároveň dodávají jednoduchý a elegantní vzhled s důrazem na funkčnost a dlouhou životnost,“ dodává Iva Šedivá.





Základní doplněk, který by neměl chybět v žádné koupelně, je police na ručník se závěsnou tyčí. Doplňky ze série Basic značky Jika jsou funkční a elegantní zároveň.

Chromová police se závěsnou tyčí se snadno udržuje v čistotě a vaší koupelně poskytne prostor pro ukládání a sušení ručníků.

Na volbě správných doplňků stojí dokonalý vzhled koupelny. V každé by tak neměl chybět dávkovač mýdla, háčky a držák na toaletní papír.

Díky minimalistickým doplňkům ze série Cubito Pure získá vaše koupelna elegantní jednoduchý styl. Doplňky Pure jsou vyrobeny z chromu a matného skla, díky čemuž splní všechny požadavky na údržbu a funkčnost.