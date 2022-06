TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Tři důvody, proč používat bidet

Tři důvody, proč používat bidet

Bidet patří ke koupelnovému vybavení, které si ještě stále hledá cestu do českých domácností, a to i přes to, že jeho kořeny sahají už do roku 1700. Podle průzkumu české značky koupelnového vybavení Jika si jej do nové koupelny pořizuje pouze 7 % lidí. Důvodem, proč tomu tak mnohdy je a bidety zatím nepatří k základnímu vybavení, jsou často různé předsudky, ale také nedostatečná osvěta. Používání bidetu má přitom řadu benefitů, mezi kterými je i pozitivní vliv na zdraví. Proč dát bidetu šanci? Máme pro vás tři hlavní důvody.