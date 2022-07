TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Koupelna ve dřevě – nádech přírody i elegance

Koupelna ve dřevě – nádech přírody i elegance

Abyste se v koupelně cítili příjemně, je její design stejně důležitým aspektem jako její praktičnost. Jen správně zvolený styl, kdy jsou jednotlivé prvky v harmonii, totiž může navodit tu pravou atmosféru domova, ve které se cítíte uvolněně. Na poli designu se už dlouhou dobu těší velké oblibě dekor dřeva a není divu. Do koupelny vnese pocit tepla a zároveň ladí s téměř jakýmkoliv stylem.

Dřevěný dekor můžete do koupelny zakomponovat hned několika způsoby. Můžete sáhnout po obkladech a dlažbě imitujících dřevo nebo po přírodních doplňcích. Skvělou a oblíbenou volbou je i nábytek. „Dřevěný dekor je univerzální a nadčasový, takže je vhodný do jakýchkoliv typů prostor, ať už do malých koupelen, nebo naopak do těch prostorově velkorysých. Zároveň jej lze jednoduše sladit s různorodými designovými styly, a to i díky pestré paletě odstínů,“ uvádí Iva Šedivá, vedoucí komunikace společnosti Laufen CZ, pod níž spadá i česká značka Jika.

Vlastnosti koupelnového nábytku

Pokud zvažujete pořízení nábytku, sáhněte vždy po takovém, který je určen pro použití ve vlhkém prostředí koupelny. „Oproti ostatním místnostem v domě nebo bytě panují v koupelně poměrně specifické podmínky, není výjimkou, že v koupelně není okno a tím i možnost lepšího odvětrávání. Aby vám nábytek vydržel dlouho funkční i krásný, je potřeba, aby byl odolný proti vzdušné vlhkosti a zároveň i proti mechanickému poškození,“ doplňuje Iva Šedivá a dodává, že obě tyto vlastnosti splňuje HPL povrch, který používá i značka Jika. Vlhkuodolnost nábytku Jika pak podporují i ABS hrany lepené PUR lepidlem, které jsou současně vysoce odolné proti mechanickému poškození.

Elegantní dub

Nábytek Cubito značky Jika je vyroben v příjemném dřevodekoru dub, který svým provedením s výraznou strukturou vzbuzuje dojem skutečného masivu. Elegantní jednoduchý design nábytku je nadčasový a potěší jak příznivce přírodního stylu, tak nadšence do minimalismu. Benefitem nábytku jsou velkorysé úložné prostory, které nabízí, a také jeho variabilita, díky níž poskytuje vhodné řešení pro každý typ koupelny. Vedle designu potěší nábytek také svým precizním zpracováním. Disponuje kvalitními pojezdy s plnovýsuvem a brzdou dovírání a dveřními panty, které jsou testovány na 20 tisíc cyklů. Samozřejmostí jsou ABS hrany lepené PUR lepidlem pro zajištění maximální vlhkuodolnosti nábytku.

Příjemný jasan

Nábytek Mio-N v dřevodekoru jasan, který vzbuzuje pocit opravdového dřeva, působí jemným dojmem, díky němuž v koupelně vytvoří příjemnou relaxační atmosféru. Harmonický design je navíc umocněn i absencí úchytek díky systému push to open. Součástí jsou skříňky pod umyvadlo, vysoké skříňky a také desky pod umyvadlové mísy, které spolu se speciálními skříňkami vytváří praktický a zároveň velmi elegantní designový prvek. Samozřejmostí je odolnost nábytku proti vzdušné vlhkosti i proti mechanickému poškození.

V dřevodekoru jasan je vyhotoven také nábytek z koupelnové série Deep by JIKA. Jednoduché skříňky s designovými hliníkovými úchytkami, které jsou umístěny na hraně skříněk, lze perfektně kombinovat s dalším koupelnovým vybavením. K dostání jsou jak vysoké skříňky, tak také skříňky pod umyvadlo, takže vám poskytnou dostatečný úložný prostor na všechny nezbytnosti.