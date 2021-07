TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Jak zajistit hygienu vody a sanity v bytových a komerčních budovách?

Jak zajistit hygienu vody a sanity v bytových a komerčních budovách?

Ideální je zajistit i v době odstávky provozu pravidelný odběr odpouštěním vody v celé instalaci. Významnou roli hraje i bezdotyková technika ovládání toalet a pisoárů, materiál potrubí a technika spojování.

Sanita a hygiena ve stínu pandemie COVID-19

2020 nebyl pro nikoho příjemný rok. Samá omezení, izolace, karantény, spousty neštěstí okolo nás. V oblasti hygieny to byl rok výzev a zcela pragmatických zjištění. Jako příklad můžeme uvést fakt, že v současné době technického, technologického i vědeckého pokroku jsme se začali bát toho nejmenšího, co kolem nás vůbec může být a toho, co ani nevidíme – mikroorganismů. Lidé se začali více hlídat, začali být důslední při hygienických návycích, obezřetní při osobních kontaktech a podobně. Z hlediska sanity se lidé začali více zajímat o naše ovládací desky Visign k toaletám a pisoárům, které fungují zcela bezdotykově a jsou nositeli mnoha designových ocenění.

Hygienický standard u bytových staveb

Co se týká Viegy, tak jsme samozřejmě stejně jako mnozí, byli zpočátku v nejistotě, co bude následovat. Nicméně výzkum, vývoj i výroba běžely podle plánů.

U bytových a rodinných domů je důležité, že nedocházelo k přerušování odběru pitné vody, spíše naopak. I zde ale můžeme aplikovat řešení, která přispívají k zajištění hygieny vody.

Toalety je dobré osadit speciálními ovládacími deskami s tzv. hygienickou funkcí, které mohou samy spustit splachovací proces v předem nadefinovaném časovém odstupu a množství od posledního manuálního spláchnutí. Tím je zajištěna výměna vody v samostatném úseku vedoucím k toaletě.

Rozvody pitné vody je dobré ideálně lisovat, aby se zabránilo uvolňování zbytků materiálu, těsnění a jiných částic, které později poslouží jako živná půda pro růst biofilmů a bakterií.

Jako nejvhodnější materiál z hlediska zdravotní nezávadnosti pro novostavby lze považovat ušlechtilou ocel. Dalším vhodným materiálem je měď, případně vysoce kvalitní vicevrstvé plastové systémy.

Hygienický standard u komerčních budov

Z pozice Viegy jsme řešili otázky a doporučení při nucených několikatýdenních přestávkách v provozech hotelů, restauračních zařízení, sportovišť, wellness center, kanceláří nebo některých průmyslových továren, kdy nedocházelo k pravidelnému odběru pitné vody. To představovalo a stále představuje hrozbu pro lidské zdraví – při opětovném obnovení provozu. Voda v potrubí dlouho stagnovala a vzniklo tím ideální prostředí pro vznik zdraví nebezpečných bakterií, jako je Legionella pneumophila, E.coli, koliformní bakterie a další.

Ideální je zajistit i v době odstávky provozu pravidelný odběr odpouštěním vody v celé instalaci. Interval kompletní výměny vody v celém systému by neměl být delší než 72 hodin. To je ale nekomfortní a mnohdy i nerealizovatelné. My ve Viega se této problematice dlouhodobě věnujeme a pravidelně komunikujeme se Státním zdravotním ústavem a dalšími odborníky z oboru. A majitelům odstavených provozů doporučujeme pro další používání při opětovném uvedení do provozu jednorázovou chemickou a termickou dezinfekci celé instalace dle požadavků ČSN EN 806-4 a ČSN EN 806-5.

Nucenému stagnování pitné vody v rozvodech lze předcházet i do budoucna. A to správným způsobem instalace a volbou použitého materiálu. Je proto na zvážení i případná úprava rozvodů samotných. V těchto případech je nutné upravit rozvody potrubí do takzvané okružní instalace, kdy jsou odstraněna odběrná místa ve slepých ramenech tak, aby voda mohla neustále proudit v celém systému. Okružní instalace s maximálně dvěma odběrnými místy se doplňují tzv. tlakovou tryskou. Ta na základě Venturiho efektu dokáže rozproudit vodu v potrubí díky samovolnému vyrovnávání rozdílu tlaku v potrubí při každém odběru vody.

Pro veřejné prostory jsou také klíčové chytré bezdotykové a senzorové technologie. Například naše skryté splachování pisoárů nabízí úspornou variantu spláchnutí jedním litrem, komfortní spláchnutí třemi litry vody a dynamickou variantu, která automaticky rozpoznat časté intervaly použití, na základě čehož sníží množství splachovací vody ze tří na jeden litr. K častým intervalům použití dochází například v poločase fotbalového utkání nebo při koncertní přestávce. Četnost splachování je pak také omezena na jedno spuštění za minutu. V závislosti na zvoleném programu se po 24 hodinách navíc provede ještě jedno automatické hygienické spláchnutí.

Trendy v sanitě

Z hlediska instalací se jedná o bezproblémový a bezúdržbový provoz po celou dobu životnosti budovy. V této oblasti tak nacházejí své místo pouze kvalitní materiál instalovaného potrubí a lisované spoje. Kombinací obojího dochází k úsporám za dodatečné nebo pozdější opravy a přitom k zachování těch nejvyšších hygienických standardů.

Určitě velkým tématem bude stále úspora vody, a to nejenom při hygieně. Šetrné splachování toalety s co nejmenším, ale stále dostačujícím množstvím splachované vody, využití šedé vody, spolehlivá těsnost potrubních spojů a armatur, ekologický ohřev teplé užitkové vody, atd. Vždy bylo a stále je co zdokonalovat. To nás žene dopředu a i proto na trh dodáváme stále sofistikovanější řešení v oblasti potrubních systémů, předstěnových splachovacích systémů i odvodňovací techniky.

Co se mění v sanitě u budov s téměř nulovou spotřebou energie? Jak lze šetřit vodu, energie a životní prostředí?

Ovládací deska u toalety je jedním ze základních designových prvků moderní toalety. Avšak kromě své typické funkce, jakou je splachování toalety a estetického oživení daného prostoru, umožňuje významnou měrou šetřit přírodní zdroje. Ovládací desky Viega Visign spolu s předstěnovým prvkem Prevista totiž umožňují nastavit jak malé, tak velké množství splachované vody, a to v rozmezí 2/3/4, resp. 3,5/4,5/6/7,5 litrů. V kombinaci s vhodně tvarovanou a bezokrajovou keramickou mísou je pak možné nastavit opravdu i to nejmenší možné nastavitelné množství pro dostatečně čisté spláchnutí toalety. Automatické splachování s možností předdefinovaného množství splachované vody je výborným řešením pro úsporné bydlení.

Každý zákazník se orientuje na něco jiného. V tomto ohledu je dobré, že vznikají standardy a normy, kterých se pak výrobci drží. V rámci svého portfolia jsou pak schopni nabídnout různé varianty produktů, které vyhoví jak z pohledu funkčnosti, ekonomičnosti, ekologické ohleduplnosti i designu. Pak už je jenom na zákazníkovi, co přesně si vybere.



Moderní skleněná ovládací deska Visign for Style 25 nejenom šetří vodou, ale funguje zcela bezdotykově. (foto: Viega) Moderní skleněná ovládací deska Visign for Style 25 nejenom šetří vodou, ale funguje zcela bezdotykově. (foto: Viega)