TZB-info / Voda, kanalizace / Armatury pro vodovod / Univerzální systémové armatury Easytop

Univerzální systémové armatury Easytop

Ventily a kulové kohouty jsou nezbytnou součástí jakékoliv potrubní instalace, ať už se jedná o pitnou vodu, plyn, topení nebo jiné technické rozvody. Každý takový rozvod musí mít možnost rychlého a snadného uzavření z důvodu kontroly, údržby, rekonstrukce, opravy nebo třeba havárie. Řešením pro celou řadu instalací jsou armatury Easytop společnosti Viega, které lze i za extrémních provozních podmínek, a i po delší době nepoužívání, vždy snadno a spolehlivě ovládat.

Všestranné použití

Tělesa ventilů systémových armatur Easytop jsou vyrobené z červeného/křemičitého bronzu (CC499K/CC246E, CuSi4Zn9MnP) podle DIN 50930 6/DIN EN 1982. Dají se tak podle aktuálně platných směrnic použít pro veškeré rozvody pitné vody. Dále se dají integrovat do průmyslových, topných a tlakovzdušných zařízení, stejně jako do rozvodů dešťové vody, chladicí vody v uzavřeném okruhu a do zařízení pro technické plyny. Všechny armatury Easytop mají certifikaci německé Asociace pro plyn a vodu (Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.), známou pod zkratkou DVGW, která je přes 150 let zárukou vysoké kvality technických standardů pro bezpečnou a spolehlivou dodávku vody i plynu. Ventily Easytop lze přímo kombinovat a napojovat na osvědčené lisovací spojovací systémy Profipress, Sanpress, Sanpress Inox stejně jako na závitová šroubení G a Rp, případně příruby. Maximální provozní tlak v instalaci je 1,6 MPa (PN 16) a provozní teplota do 110 °C.



Díky ventilům pro odběr vzorků proběhne odběr vzorku pro pitnou vodu doslova v laboratorní kvalitě. Těleso ventilu a výtoková trubička jsou nastavitelné o 360° a ventil lze montovat v pozicích po 45°, takže lze odběr provézt i z velmi nepřístupného místa. Lze termicky i chemicky dezinfikovat. (foto: Viega) Díky ventilům pro odběr vzorků proběhne odběr vzorku pro pitnou vodu doslova v laboratorní kvalitě. Těleso ventilu a výtoková trubička jsou nastavitelné o 360° a ventil lze montovat v pozicích po 45°, takže lze odběr provézt i z velmi nepřístupného místa. Lze termicky i chemicky dezinfikovat. (foto: Viega)

Portfolio systémových armatur od společnosti Viega zahrnuje celou řadu produktů pro nejrůznější typy instalací. (foto: Viega) Portfolio systémových armatur od společnosti Viega zahrnuje celou řadu produktů pro nejrůznější typy instalací. (foto: Viega)

Termostaticky řízené regulační cirkulační ventily Easytop dokáží automaticky regulovat průtok vody a postarají se o vyrovnanou, stálou teplotu v instalaci. (foto: Viega) Termostaticky řízené regulační cirkulační ventily Easytop dokáží automaticky regulovat průtok vody a postarají se o vyrovnanou, stálou teplotu v instalaci. (foto: Viega)



Dlouhodobá spolehlivost kulových kohoutů Easytop

Už vrchní díly upoutají ergonomickými tvary, ale rozhodující procesy se odehrávají uvnitř tělesa armatury. Jednotka talířkového ventilu je vyrobena kompletně z ušlechtilé oceli s továrně vulkanizovaným těsněním. Podle principu bočních sil najede toto těsnění při zavření ventilu přesně na sedlo ventilu vyrobené rovněž z ušlechtilé oceli. Okraj talířku ventilu slouží jako kovový doraz a brání tak zbytečnému a nadměrnému namáhání těsnění. Všechny ventily jsou bezúdržbové, nevykazují mrtvé prostory a těsní i ve zpětném směru.

Ovládání

Ergonomická ovládací madla a kolečka disponují výměnným označením média a indikátorem směru otáčení, případně polohy otevřeno/zavřeno. Podle aktuální dispozice na stavbě lze zvolit ovládací páčku ve tvaru T nebo L tak, aby se armatura dala umístit opravdu kamkoli. Do ovládací páčky lze také instalovat teploměr, a to kdykoli dodatečně, aniž by to znamenalo narušení instalace. Samozřejmostí je zamezovač zpětného toku, který zabrání zpětnému tlaku, resp. toku v potrubí a rovněž bezpečnostní pojistka SC-Contur umožňující okamžitou detekci nezalisovaného spoje při tlakové zkoušce potrubí. Lisované trubkové spoje jsou ihned po zalisování trvale těsné a ihned plně zatížitelné.



Dlouhodobou funkčnost ventilů se šikmým sedlem zajišťuje talířkové těsnění uložené v drážce, která jej chrání před poškozením vlivem působení mechanické síly. (foto: Viega) Dlouhodobou funkčnost ventilů se šikmým sedlem zajišťuje talířkové těsnění uložené v drážce, která jej chrání před poškozením vlivem působení mechanické síly. (foto: Viega)

Model 2275CO disponuje izolačním pouzdrem u ovládání. Pouzdro umožňuje dokonalé spojení s izolací potrubí a zabraňuje tak vzniku kondenzátu. (foto: Viega) Model 2275CO disponuje izolačním pouzdrem u ovládání. Pouzdro umožňuje dokonalé spojení s izolací potrubí a zabraňuje tak vzniku kondenzátu. (foto: Viega)

Trojdílné kulové kohouty Megapress najdou uplatnění hlavně v průmyslových aplikacích. Vynikají snadnou a rychlou montáží i údržbou. (foto: Viega) Trojdílné kulové kohouty Megapress najdou uplatnění hlavně v průmyslových aplikacích. Vynikají snadnou a rychlou montáží i údržbou. (foto: Viega)



Bohatá rodina ventilů a kohoutů Easytop

Portfolio systémových armatur zahrnuje ventily se šikmým sedlem (přímoprůtočné ventily), KRV ventily (kombinované průtokové ventily se zpětnou klapkou), samostatné zpětné klapky, vypouštěcí ventily a ventily pro odběr vzorků i regulační ventily pro cirkulace. Ty naposled zmiňované se starají o konstantní teplotu vody v každém odběrném místě. Sortiment doplňují kulové kohouty, podomítkové ventily a jednotky podomítkových bytových vodoměrů. Z materiálů si mohou zákazníci vybírat mezi červeným bronzem nebo ušlechtilou ocelí. Vysoce praktické jsou autofixační izolační šály pro jednotlivé typy ventilů.