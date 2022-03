TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Bodové odtoky Viega

Bodové odtoky Viega

Liniové odvodnění sprchových koutů neboli sprchové žlábky jsou velmi oblíbené, ale zdaleka nejsou jediným řešením, které současné technologie nabízí. Kromě zpravidla bílých nebo antracitových monolitických sprchových vaniček, které často nejsou zcela bezbariérové, je to systém tzv. bodového odvodnění.

Zjednodušeně řečeno se jedná o systém podobný liniovému odvodnění, avšak odpadní voda odtéká v úrovni podlahy pouze v jednom místě. Tímto místem může být roh, střed, případně okraj sprchového koutu nebo celé místnosti. Tento typ odtoku se hodí nejenom pro koupelny, ale také pro garáže, sklepy, technické místnosti, wellness centra nebo sauny.









Rošty Advantix pro individuální design. (foto: Viega) Rošty Advantix pro individuální design. (foto: Viega)

Bezbariérový přístup ocení nejenom senioři

Bezbariérové řešení odtoků v garážích nebo technických místnostech je samozřejmostí a nutností současně. Naproti tomu bezbariérové odtoky v koupelnách jsou stále spíše vzácností. Naštěstí názor, že bezbariérová sprcha patří do domu seniorů, je již přežitý a zpravidla nově budované nebo rekonstruované prostory již automaticky počítají s bezbariérovým řešením. Pohodlný přístup do sprchovací zóny, ať už se jedná o klasický sprchovací kout nebo sprchu typu walk-in, ocení všichni členové domácnosti, a to ve všech věkových kategoriích. Sprcha bez zvýšené vaničky je nejenom pohodlná, ale rovněž vysoce estetická. Celkově toto řešení podtrhuje minimalistický styl případně industriální tón interiérového designu. Odtoky Viega Advantix lze snadno integrovat i do tzv. bezobkladových systémů, kdy stěny a rovněž podlaha sprchy nebo rovnou celé místnosti nemají jedinou spáru vyžadující pravidelné čistění a náročnou obnovu.



Bodový odtok Advantix Top se instaluje do izolačních systémů, kapacita odtoku dosahuje až 1 l/s. Montážní podpěry jsou flexibilně výškově nastavitelné. (foto: Viega) Bodový odtok Advantix Top se instaluje do izolačních systémů, kapacita odtoku dosahuje až 1 l/s. Montážní podpěry jsou flexibilně výškově nastavitelné. (foto: Viega)

Stop zápachu

K odbornému odvodnění patří rovněž spolehlivá ochrana proti pronikání kanalizačních plynů. Odtoky Advantix udržují bezpečnou výšku vodní uzávěry v sifonu minimálně 25 mm (podle modelu). Výhodná konstrukce základního tělesa z hlediska hydrauliky spolehlivě zabraňuje jejímu zpětnému odsátí. Proto funguje spolehlivě, i když odtok není dlouho používán. Promyšlená hydraulika mimo jiné zajišťuje i samočistící funkci odtoků Advantix. Tvar sifonu je navržen tak, aby proud vody s sebou odnášel i veškeré nečistoty včetně vlasů.

Rošty pro každý prostor

Bodové podlahové odtoky Advantix nabízí celou řadu roštů v různých tvarech a perforacích včetně protiskluzové úpravy. Všechny designové modely jsou vyrobené z masivní ušlechtilé oceli a spojují unikátní estetiku s vysokou odolností. Díky velmi kvalitní oceli jsou obzvláště hygienické a odolají nejen vysokému zatížení, ale také agresivním čisticím prostředkům. Mnohé zaujme i netradiční materiálový mix u některých roštů z ušlechtilé oceli a skla – kombinace, která již byla vícekrát oceněna mezinárodními cenami pro design. Pro sklepní prostory, kde není nárok na design tak velký, spolehlivě poslouží jednoduchý rošt z šedého plastu v kombinaci s odtokem Kellermeister s vložkou se sítkem.

Kvadratické rošty jsou nejrozšířenější a nabízí vysokou designovou flexibilitu. Z celkem 19 vzorů roštů Advantix si vybere opravdu každý, ať už je jeho styl jakýkoli. V nabídce má Viega i speciální obložitelný rošt (model 4932.2), který umožňuje dokonalou integraci do okolní dlažby. Krycí rošt je totiž tvořen výřezem samotné dlažby. Může být umístěn v podstatě kdekoliv v nášlapné ploše sprchy, nejčastěji ve středu nebo na okraji, případně kdekoliv v místnosti.

Alternativou ke kvadratickým jsou rošty kulaté, které roztáčí hru individuálního designu. Organicky tvarované rošty obzvláště dobře ladí s koupelnami, jejichž zařízení je utvářeno oblými konturami a kulatými sprchami. Jsou také proto ideálním řešením pro podlahy z lomového kamene nebo mozaikové podlahy. Zákazník může vybírat ze sedmi designů, včetně kombinace skla a ušlechtilé oceli (Visign RS15).









I při rekonstrukci lze snadno realizovat sprchy v úrovni podlahy. S využitím koupelnových odtoků Viega Advantix, které se vyznačují extrémně nízkou montážní výškou. (foto: Viega) I při rekonstrukci lze snadno realizovat sprchy v úrovni podlahy. S využitím koupelnových odtoků Viega Advantix, které se vyznačují extrémně nízkou montážní výškou. (foto: Viega)