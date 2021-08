TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Atypická umyvadla: specifické kouzlo koupelny bez kompromisů

Atypická umyvadla: specifické kouzlo koupelny bez kompromisů

Při výběru koupelnové sanity se mnozí uchylují k osvědčené klasice. Bílá keramika v lesku, tradiční oblé tvary, standardní tloušťka a klasický odtok znamenají pro většinu také jistotu funkčnosti a praktičnosti.

„Právě argument praktičnosti slýcháme nejčastěji. Zákazníci volí tradici, i když by jejich vkusu a stylu mnohdy vyhovovaly atypické kousky, čistě jen ze strachu, že designové umyvadlo nebude vyhovovat všem požadavkům na funkčnost. Moderní umyvadla rozličných tvarů a struktur jsou přitom navrhována především tak, aby byla uživatelsky přívětivá a splňovala nároky i těch nejnáročnějších zákazníků,“ vysvětluje Iva Šedivá, vedoucí marketingové komunikace společnosti Laufen CZ s tím, že předností této keramiky jsou také nejmodernější technologie, kterými umyvadla disponují.

Každý prvek v koupelně ovlivňuje její celkové vyznění a atmosféru – od obkladů přes výběr baterie až k jednotlivým kouskům sanitární keramiky. Právě umyvadlo patří v koupelně k vybavení, které se používá vůbec nejčastěji, přesto se na něj nejvíce zapomíná. „Po příchodu domů si umyjete ruce, během dne ho použijete k oplachování všeho možného, ráno a večer jej využijete při čištění zubů. I proto si výběr umyvadla zaslouží velkou péči a je samozřejmostí, že jsou na něj kladeny vysoké požadavky. Ty však končívají pouze u toho, aby bylo umyvadlo dostatečně hluboké a voda se z něj nerozstřikovala po okolí. Proto volí zákazníci nejčastěji klasická umyvadla, tenkostěnnému designu, struktuře nebo neobvyklému mělkému tvaru jednoduše nevěří,“ sděluje zkušenosti Iva Šedivá z Laufen CZ. I designová umyvadla jsou však vytvořená a testovaná vždy tak, aby byla vysoce funkční. Také umyvadla Laufen v sobě spojují švýcarské technologie a funkčnost s vrcholným designem celosvětově uznávaných architektů.

SaphirKeramik: Nová technologie, nový design

Posun k funkčnosti designových umyvadel jistě umožnil i vývoj materiálu SaphirKeramik, tenkostěnné keramiky, který se právě u atypických kousků dokonale uplatňuje. Díky tomuto inovativnímu materiálu, jedné z nejpůsobivějších koupelnových inovací posledních let, je možné vytvářet ladné linie a tenké pevné hrany s tloušťkou pouhých 2–3 mm. Vůbec první, kdo využil benefity tenkostěnné keramiky SaphirKeramik čtvrté generace, byla španělská designérka Patricia Urquiola. Navrhla umyvadla, která disponují jemným reliéfem, a dokonale tak vyniknou v interiéru minimalistických koupelen. Zároveň tato umyvadla disponují například i netradiční keramickou krytkou odtoku, designovým detailem, který zajišťuje bezpečný odtok vody.

Precizní zpracování ruku v ruce s vysokou funkčností najdou zákazníci u celé řady umyvadel značky Laufen. Ať už se při výběru rozhodnete jakkoliv, nedovolte, aby strach z nefunkčního umyvadla zabránil výběru designu, který vás doopravdy vystihuje!

Design umyvadel ze série Val, pro níž jsou typické odkládací plošky, které celou kolekci posunují ještě o úroveň výše z hlediska funkčnosti, je umožněn využitím tenkostěnné keramiky SaphirKeramik. Novinkou je i umývátko, které je možné rozměrově přizpůsobit přímo požadavkům koupelny. Kruhové umývátko je totiž doplněné keramickou policí, kterou lze upravit na zakázku, řezaný povrch je znovu utěsněný keramickým materiálem, takže řez není vidět. Je jen na vás, jak dlouhá bude vzniklá odkládací plocha.

Umyvadla z kolekce Il Bagno Alessi One italského architekta Stefana Giovannoniho v prostoru zaujmou svými jemnými vyhlazenými liniemi, které celý interiér změkčují a dodávají mu lehkost. Umyvadlo je k dostání v několika rozměrech s různě dlouhou odkládací plochou. Je na vás, kolik prostoru využijete. Oblé tvary pak prolínají celou kolekci, v jednotném stylu tak můžete vybavit kompletní koupelnu.

Designérka Patricia Urquiola španělský temperament převedla do své série SONAR, která v sobě snoubí geometrické prvky tenkostěnné keramiky a dramatické textury. Neobvyklé dvojumyvadlo na desku disponuje na první pohled rozpoznatelným reliéfem, který je u koupelnové keramiky zajímavým prvkem. Keramické krytky odtoku jsou pak dokonalou technologickou třešinkou. Umyvadla jsou k dostání také v matném provedení. Matný povrch pak posune design vaší koupelny ještě o kousek výše.

Kolekce Kartell by Laufen vyniká divokými barevnými kombinacemi. Na své si však přijdou i minimalisté – stačí zvolit pouhou jednu barvu doplňků a vybrat odpovídající keramiku. Solitérní, samostatně stojící umyvadlo pak v interiéru zaujme na první pohled. Chcete-li, aby vynikla jeho čistá krása, nebojte se umístit ho do prostoru daleko od obvodových zdí. Každý solitérní kousek si zaslouží patřičnou pozornost a u kolekce Kartell by Laufen to platí dvojnásob!

Atypickým kouskem, který osvěží každou koupelnovou místnost, je i umyvadlová mísa z kolekce Kartell by Laufen. Ať už bude ústředním a výrazným prvkem místnosti, který poutá pozornost na první pohled, nebo svým jedinečným vzhledem doplní design vaší koupelny, nikdy nezklame. Skvěle dá vyniknout zejména transparentním doplňkům, jako jsou zrcadla, poličky nebo držáky na ručníky. Vybírat můžete z bílé, černé a grafitové barvy, u všech v provedení s lesklým i matným povrchem.

Zaujala vás atypická umyvadla? V showroomu Laufen Prague Gallery v blízkosti pražského náměstí I. P. Pavlova si můžete prohlédnout nejen neobvyklá umyvadla, ale také novinky značek Laufen, Jika a Roca. www.laufen.cz