Ocenění German Innovation Award pro společnost GROHE za digitální zážitek ze sprchování

Inovativní hlavová sprcha GROHE Rainshower 310 SmartConnect byla oceněna prestižní German Innovation Award. Nabízí pohodlné přepínání mezi jednotlivými režimy proudu prostřednictvím technologie SmartConnect.

Digitalizace v koupelně – zákazníci hledají inteligentní technologie s intuitivním ovládáním

Digitalizace v posledních několika letech dramaticky proměnila mnoho oblastí soukromého i veřejného života. Výsledkem jsou sofistikovaná digitální řešení, která čím dál tím častěji nachází cestu do našich domovů. Řešení, která propojují fyzický a digitální rozměr každodenního života. A koupelna není žádnou výjimkou. Zákazníci do ní hledají inteligentní technologie, které se snadno ovládají a obohacují každodenní očistný rituál. „Inteligentní technologie nejsou samy o sobě řešením. Měli bychom na ně však pohlížet jako na prostředek, který nám umožní řešení najít,“ zdůrazňuje Thomas Fuhr, COO Fittings LIXIL International a CEO ve společnosti Grohe AG. „Pokaždé, když vyvíjíme novou technologii nebo výrobek, se ptáme: Jaký to má význam? Jak to ovlivní životy našich zákazníků? Vyřeší to nějaký problém nebo usnadní každodenní život? Uživatelé a jejich potřeby jsou pro nás samozřejmě středem pozornosti. Pouze s tímto uvažováním jsme schopni vyvíjet technologie a produkty, které nabízí opravdovou přidanou hodnotu.“

Tímto způsobem vznikl například GROHE SmartConnect, revoluční způsob ovládání sprchy. Jedná se o bezdrátový dálkový ovladač, který se k hlavové sprše GROHE Rainshower 310 připojuje prostřednictvím Bluetooth, a který umožňuje přepínání nebo kombinaci různých režimů proudu. Nabízí tím bezkonkurenční komfort a moderní požitek z vody.

Mezioborová porota ocenění German Innovation Award 2020 také věří, že originalita, způsob provedení a efektivita této technologie posouvá sanitární průmysl kupředu, a proto vyhlásila sprchu GROHE Rainshower 310 SmartConnect vítězem v kategorii „Excellence in Business to Consumer – Heating & Bathroom“. Tato kategorie sdružuje produktová řešení napříč průmyslovými sektory, která se významně liší od svých předchůdců zejména v oblasti uživatelské přívětivosti a přidané hodnoty.

Bezkonkurenční komfort

GROHE Rainshower 310 SmartConnect nabízí inovativní způsob ovládání vody. Tato hlavová sprcha je prostřednictvím Bluetooth propojena s dálkovým ovladačem napájeným z baterie, který vám umožní přepínat mezi šetrným proudem GROHE PureRain a dynamickým proudem ActiveRain, nebo je oba navzájem kombinovat. Bezdrátový dálkový ovladač lze umístit na libovolné místo a díky jednoznačným piktogramům je velmi intuitivní ho používat. Hlavová sprcha s opulentním průměrem 310 mm je k dostání v kulaté a hranaté variantě. Snadno a rychle ji lze nasadit na stávající sprchové rameno. Sprcha GROHE Rainshower 310 SmartConnect vás nadchne svou flexibilitou a komfortem, a stane se technologickým klenotem každé moderní koupelny.

