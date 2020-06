TZB-info / Voda, kanalizace / Armatury pro vodovod / Senzorová baterie GROHE Bau Cosmopolitan E: Nová generace bezdotykového komfortu

Baterie řízené senzorem se stávají čím dál tím populárnější nejen u hotelů, restaurací a dalších veřejných zařízení, ale také v domácích koupelnách.

Slučují v sobě praktickou funkcionalitu a vysokou úroveň hygieny a nyní, díky baterii GROHE Bau Cosmopolitan E, jsou to také stylové prvky, které zpestří každou moderní koupelnu. Vzhledem k velmi intuitivnímu ovládání jsou bezdotykové baterie snadno použitelné pro děti i seniory. Infračervená řešení GROHE jsou velmi atraktivní také z pohledu úspor: Jejich pořizovací náklady jsou relativně nízké a snížení spotřeby vody a elektrické energie je zásadní. Díky jednoduché instalaci ve stylu „upevnit a spustit“ jsou jednoznačnou výhodou této baterie také nízké provozní náklady.

Přesné infračervené senzory elektronických bezdotykových baterií dokáží automaticky rozpoznat ruce

Maximální funkcionalita a hygiena s intuitivním ovládáním v minimalistickém provedení

Udržitelné řešení pro koupelny pro hosty a veřejná zařízení za atraktivní cenu

Bezdotykový požitek z vody bez kompromisů

Součástí baterie GROHE Bau Cosmopolitan E je spolehlivý a přesný senzor, který úsporným způsobem řídí proud vody, jakmile se ruce přiblíží k baterii. Rozsah detekce rukou i dobu, po kterou voda teče, lze snadno nastavit pomocí dálkového ovladače. Kromě komfortu se společnost GROHE při vývoji této baterie zaměřila na udržitelný rozvoj. Samotný princip senzorové technologie, kdy voda teče pouze ve chvíli, kdy se pod výpustí nachází pár rukou, eliminuje zbytečné plýtvání. A díky technologii GROHE EcoJoy baterie spotřebuje o 50 % méně vody, aniž by se to však jakkoliv projevilo na komfortu. Baterie Bau Cosmopolitan E každého uchvátí svým sofistikovaným, minimalistickým designem a chromovým povrchem, a to i v malých koupelnách nebo koupelnách pro hosty. Baterii lze vhodně kombinovat s mnoha modely umyvadel.





Spolehlivá hygiena

Díky bezdotykovému ovládání baterie GROHE Bau Cosmopolitan E zabraňuje doslova veškerému možnému přenosu bakterií mezi jednotlivými uživateli. A další benefit: Protože při používání baterie nedochází prakticky k žádnému kontaktu s kůží, nebudou na ní zůstávat šmouhy a otisky, takže nutnost pravidelného čištění je minimální. Optimalizované vnitřní rozvody maximálně využívají vnitřního prostoru baterie a zaručují spolehlivé směšování vody se zanedbatelným rizikem mikrobiální kontaminace vody. Bezpečnost a hygienu dále zvyšují praktické funkce jako proplachování, tepelná desinfekce nebo speciální režim čištění. Všechny tyto funkce je možné snadno nastavit ručně nebo pomocí dálkového ovládání. Technologie GROHE StarLight zaručuje bezkonkurenční odolnost chromového povrchu baterie. Instalace a uvedení do provozu je díky rychlomontážnímu systému GROHE hračkou a baterii je možné používat během několika minut od rozbalení. Baterie Bau Cosmopolitan E je k dispozici ve verzi se směšovací páčkou a bez ní. Dále pak nabízíme model s baterií, která dlouho vydrží nebo model napájený z elektrické sítě.

Společnost GROHE vyrábí spolehlivá infračervená řešení pro precizní regulaci vodního proudu již mnoho let a uspokojuje potřeby mnoha skupin zákazníků. Mezi další dva klenoty z portfolia bezdotykových baterií patří nepochybně baterie GROHE Essence E a GROHE Eurocube E. Design baterií Essence E je zaměřen na čistotu tvaru a jejich jednoduchost jde ruku v ruce se sofistikovanými funkcemi. Moderní vzhled a impozantní tvar z nich činí na první pohled výjimečný produkt. Je vaše koupelna spíše v hranatém stylu plném výrazných linií a okrajů? Pak je jednoznačnou volbou baterie Eurocube E, která se ve vaší kubistické koupelně stane okamžitým středem pozornosti.

