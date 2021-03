TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / LIXIL EMENA oslavuje spuštění zážitkové digitální platformy GROHE X

LIXIL EMENA oslavuje spuštění zážitkové digitální platformy GROHE X

„Poznejte budoucnost“. To je hlavní slogan, se kterým společnost GROHE, součást skupiny LIXIL, spustila revoluční digitální platformu GROHE X. Její součástí je velké množství informativního a inspirativního multimediálního obsahu šitého na míru obchodním partnerům a zákazníkům společnosti GROHE. Příkladem jsou instalační videa, články ze zákulisí společnosti nebo 360° zážitkové místnosti, ve kterých se návštěvníci mohou seznámit detailně s připravenými produktovými novinkami.

Skvělý start: první den navštívilo web GROHE X přes 12 000 návštěvníků a téměř 4 000 diváků sledovalo tři online prezentace.

Působivá angažovanost do udržitelného rozvoje: během úvodní prezentace společnost GROHE představila historicky první produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified ®

Zákazníci jako hybná síla rozvoje: společnost GROHE rozšiřuje své portfolio o inovativní produkty a služby na míru potřebám zákazníků

Kromě toho se na GROHE X nachází zajímavé video formáty, například série rozhovorů „Na skleničku vody s…“, v rámci které naši experti poodhalují tajemství výrobních procesů, nebo „Wow okamžik týdne“, ve kterém je každý týden představen nový, inspirativní projekt nebo téma. Návštěvníci platformy mohou svět GROHE zkoumat sami dle svých potřeb. GROHE X však současně nabízí nový způsob interakce: Obchodní partneři mohou GROHE X využít ke sjednání schůzek a výměně informací o inovacích, se kterými se právě seznámili.

„GROHE X je pro naši značku historickým milníkem. Otevírá svět doposud nemyslitelných možností, jak objevovat a zkoumat naše produktové novinky a témata, kterými se zabýváme. Ke GROHE X se můžete připojit kdykoliv a kdekoliv budete chtít. GROHE X nás proto sbližuje, a to i v době, která fyzickou blízkost nedovoluje. Pozitivní zpětná vazba, kterou jsme získali od zákazníků po celém světě, nás ujistila v tom, že jsme se před osmi měsíci rozhodli správně. Cesta, na kterou jsme se prostřednictvím GROHE X vydali, však sotva začala. Máme s touto platformou dlouhodobé plány a v průběhu příštích měsíců ji budeme dále rozvíjet. Děkuji týmu, který vznik této platformy umožnil, a to během práce z domova. Jsem velmi hrdý na odhodlání a kuráž, se kterou přeměnili sen o GROHE X do skutečnosti,“ říká Jonas Brennwald, Leader LIXIL EMENA a Co-CEO Grohe AG.

Nový milník na cestě k udržitelnému rozvoji

U příležitosti spuštění platformy GROHE X jsme kromě volně dostupného obsahu připravili několik exkluzivních živých prezentací pro pozvané hosty. Speciální program, který doprovází spuštění platformy GROHE X, odstartovala zahajovací prezentace. Během ní dostala společnost GROHE příležitost opět obhájit svou pozici průkopníka udržitelného rozvoje v sanitárním průmyslu. Společnost GROHE představila nové varianty svých čtyř bestsellerů s certifikací Cradle to Cradle Certified®1. Vyrobit, prodat, spotřebovat a vyhodit – tak funguje takzvaná lineární ekonomika. Fenomén Cradle to Cradle jde přesně opačnou cestou. Produkt je vyroben takovým způsobem, že na konci jeho životnosti lze komponenty použít k vytvoření nových produktů. K dosažení certifikace je produkt hodnocen z hlediska následujících pěti kategorií: zdraví materiálu, opětovné použití materiálu, obnovitelná energie, péče o vodu a sociální spravedlnost. „Dosažení certifikace Cradle to Cradle na úrovni Gold významně posune naše aktivity v oblasti udržitelného rozvoje. Jsem mimořádně hrdý na to, že jsme jednou z prvních značek v sanitárním průmyslu, které se na tuto certifikaci podařilo dosáhnout. Jsme odhodlaní v našem úsilí pokračovat a dále posouvat standardy udržitelné transformace. Jelikož stavební sektor představuje více než 50 procent celosvětové spotřeby materiálu, je nutné zastavit plýtvání přírodními zdroji a odklonit se od lineárního modelu ve prospěch cirkulární ekonomiky. Musíme transformovat náš obchodní model směrem k cirkulárnímu hospodářství, a namísto další a další spotřeby zdrojů považovat produkty na konci jejich životnosti za cenné materiály,“ vysvětluje Thomas Fuhr, Leader Fittings LIXIL International a Co-CEO Grohe AG, důležitost cirkulární ekonomiky v kontextu strategie udržitelnosti značky GROHE.

Důležitost změny uvažování ve stavebním průmyslu a zaměření na zelené budovy stavěné podle principů Cradle to Cradle® byla jedním z hlavních témat úterní odpolední panelové diskuze, které se zúčastnili Dr. Ing. Peter Mösle, Partner Drees & Sommer SE a Managing Director, EPEA GmbH a Thomas Fuhr. V diskuzi zaznělo několik podnětných myšlenek o tom, jakými způsoby lze implementovat udržitelnou architekturu již dnes a v nejbližší budoucnosti.

Během úvodní prezentace společnost GROHE také představila nový program zaměřený na odborné vzdělávání v oboru instalatérství – GIVE2. Tento program posiluje sociální rozměr strategie udržitelného rozvoje společnosti. GROHE již spolupracuje s 26 institucemi, které nabízejí vzdělávání v oboru instalatérství v regionu EMENA. V rámci programu GIVE bude GROHE podporovat střední a vyšší odborné školy při sestavování vzdělávacího rámce, instalacemi moderních školicích zařízení a poskytováním vzdělávacích materiálů a zkušených techniků. Studenti absolvují specifické produktové školení připravené společností GROHE, za které obdrží mezinárodně uznávaný certifikát.

Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných instalatérů v sanitárním průmyslu je důležitější než kdy jindy nabídnout atraktivní vzdělávací program, který mladým lidem pomůže získat potřebné znalosti a zajistit si tak budoucí uplatnění.

Skutečné inovace pro domovy budoucnosti

Dalším zásadním tématem úvodní prezentace byla naše nepřehlédnutelná orientace na zákazníka. Zaměření na očekávání a potřeby zákazníků se neodráží pouze v GROHE X nebo nové prodejní strategii, která nabízí oddělené produktové portfolio a specializované služby přizpůsobené cílovým skupinám. Je také hlavním principem při vývoji nových produktů. To bylo patrné zejména při představení nové generace bestselleru GROHE Eurosmart3. Již čtvrtá generace jednoho z našich nejprodávanějších produktů přináší do řady Eurosmart mimořádně praktické a všestranné modely: zákazníci mohou sáhnout po hybridní baterii, která kombinuje ruční ovládání a bezdotykovou hygienu, nebo si vybrat z více variant ovládací páky. Například páku s průřezem, který usnadňuje úchop, nebo prodlouženou páku, která umožňuje ovládání loktem. To je ideální zejména do ordinací lékařů, ve kterých je žádoucí minimalizovat kontakt s povrchy.

„Při návrhu každého nového produktu začínáme otázkou: Pro koho tento produkt navrhujeme? Myšlení zaměřené na člověka a hluboké porozumění zákazníkům jsou klíčem k vývoji smysluplných produktů, které zlepšují a zvyšují hodnotu každodenního života lidí po celém světě. S našimi produkty chceme reagovat na měnící se potřeby spotřebitelů a sociální trendy. Při vývoji našich produktů se řídíme třemi klíčovými trendy: urbanizace, fyzické a duševní zdraví a udržitelný rozvoj4. Například v loňském roce se představa o ideální koupelně vyvíjela opravdu rychle. Zákazníci hledají koupelnové výrobky, které jim pomohou vytvořit nezapomenutelné zážitky a chtějí proměnit svou koupelnu v prostor, kde se mohou dobře starat o své tělo i duši. Odpovědí na tento trend je naše nová kolekce GROHE SPA5, pečlivě sestavený výběr prémiových produktů z našeho portfolia, které umožňují zákazníkům poznat pocit opravdového štěstí,“ vysvětluje Patrick Speck, Leader LIXIL Global Design, EMENA.

Jaké trendy definují životní styl dnešních zákazníků? To byl ústřední bod včerejší druhé panelové diskuze s Patrickem Speckem a expertkou na trendy, Oonou Horx-Strathern, výkonnou ředitelkou proslulého Zukunftsinstitut Horx.

Návštěvníci platformy GROHE X se mohou v následujících dnech těšit na celou řadu dalších zajímavých prezentací a originálního obsahu. V budoucnu bude GROHE X rozšířena z čistě digitální platformy na model poskytující živé vizuální zážitky.

Poznejte budoucnost na grohe-x.com.

