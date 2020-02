TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / V továrně ve městě Porta Westfalica začala výroba nového podomítkového instalačního rámu GROHE Rapid SLX

V továrně ve městě Porta Westfalica začala výroba nového podomítkového instalačního rámu GROHE Rapid SLX

Instalační systém Rapid SLX s integrovaným řízením průtoku je ideální pro toalety s mísou bez okrajového splachovacího kruhu.

Továrna GROHE v německém městě Porta Westfalica startuje revoluci na trhu s instalačními systémy.

Integrované řízení spotřeby vody a napájení – možnost kdykoliv dovybavit sprchovou toaletou.

Společnost GROHE již od roku 1994 neustále rozšiřuje svou továrnu ve městě Porta Westfalica, která se postupem času stala centrem pro sanitární technologie. Investice do této továrny se za poslední 4 roky vyšplhaly na přibližně 3 miliony eur. Zahájením výroby nového podomítkového systému Rapid SLX se továrna v Porta Westfalica stává pro společnost GROHE vstupní bránou do budoucnosti sanitárních systémů. „Je mi neuvěřitelnou ctí stát v čele výroby tak důležité součásti portfolia společnosti GROHE, jakou je instalační systém Rapid SLX. Trh s instalačními systémy neustále roste. Díky tomu, že nabízíme řešení s integrovaným řízením průtoku, které lze snadno nastavit i bez demontáže vypouštěcího ventilu, a snadno dostupným zapojením vodovodní a elektrické přípojky pro dodatečnou instalaci sprchové toalety, nabízíme jednoznačně sofistikovanější produkt než konkurence,“ vysvětluje Peter Brendecke, vedoucí továrny v Porta Westfalica.

Řešení pro současnost…

Společnost GROHE je spolehlivým partnerem všech řemeslníků v oboru. A prostřednictvím nového podomítkového instalačního rámu Rapid SLX představuje produkt, který práci instalatérů ještě více usnadní, a to nejen dnes, ale i do budoucna. Tento rám je vybaven nejen osvědčeným rychlomontážním systémem GROHE, ale také velkým, ergonomickým přístupem k celému splachovacímu systému a všem přípojkám. Mimořádně praktickým prvkem je také integrované řízení průtoku, které usnadňuje regulaci objemu a intenzity splachování. Objem spláchnutí lze nastavit během několika vteřin bez nutnosti demontovat vypouštěcí ventil, a to i po dokončení instalace rámu a obložení koupelny. Instalační rám tak oceníte zejména při montáži toalety s mísou bez okrajového splachovacího kruhu, protože můžete snadno a rychle seřídit sílu spláchnutí tak, aby voda nestříkala kolem.

…a budoucnost

Instalační systém Rapid SLX od společnosti GROHE nabízí obrovskou míru flexibility, která sahá mnohem dál než k úvodní montáži. Kromě regulátoru průtoku obsahuje nový rám také dedikované trubky pro zapojení vodovodní a elektrické přípojky pro pozdější montáž sprchové toalety. Univerzální vodovodní přípojka a integrovaná elektrická zásuvka jsou snadno dostupné skrze otvor za toaletou. Provádět rozsáhlé konstrukční zásahy kvůli maličkostem tak již nebude zapotřebí.

GROHE garantuje maximální flexibilitu i na povrchu

Nový instalační rám umožňuje výběr ze dvou velikostí splachovacích tlačítek. Ty se vyrábí ve stejné továrně v Porta Westfalica. Naše splachovací tlačítka jsou neobvykle tenká – jejich tloušťka činí pouhých 5 mm. Představují tak dokonale řešení do nadčasových a esteticky vyladěných koupelen. Každá velikost je dostupná ve třech designových variantách a dvanácti barvách. „Spojení instalačního systému Rapid SLX a našich splachovacích tlačítek tvoří úžasně flexibilní produkt pro odborníky ze sanitárního průmyslu a projektanty z celého světa, kteří díky němu mohou svým zákazníkům nabízet osobitá koupelnová řešení, jaká byla ještě nedávno nemyslitelná,“ uzavírá Peter Brendecke.

Inovativní výroba s bohatou německou řemeslnou tradicí

Společnost GROHE je technologickým lídrem sanitárního průmyslu, který neustále investuje do rozšiřování svých pěti továren po celém světě. Příkladem těchto investic je montážní jednotka AV1, kterou je vybavena právě továrna v Porta Westfalica. Jedná se o jednu z nejpokročilejších výrobních jednotek na světě, jejíž součástí je osm vzájemně propojených strojů pro vstřikování plastů a sofistikovaný kolejnicový systém pro distribuci výrobních komponent a materiálu. Tato výrobní jednotka se stará, mimo jiné, o výrobu nové generace instalačních systémů. Výrobní cyklus od zpracování granulátu po hotový produkt trvá pouhých 15 minut, díky čemuž dokáže společnost GROHE až zdvojnásobit svou výrobní kapacitu. Investice ovšem proudí také do infrastruktury.

Továrna GROHE v Porta Westfalica

Výrobky: Instalační systémy, ventily, splachovací tlačítka a splachovací ventily

Počet zaměstnanců: 475

Statistiky: Každý rok továrna vyrobí přibližně 1,8 milionu instalačních systémů, asi 2,2 milionu splachovacích tlačítek a bezmála 300 000 samozavíracích baterií.

Více informací získáte na webových stránkách www.grohe.com.

