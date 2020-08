TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / GROHE v projektu Prvok, v 3D tištěném domě, prvním na světě

GROHE v projektu Prvok, v 3D tištěném domě, prvním na světě

Prvok je 3D tištěný dům. Je rozložitelný, převozitelný, složitelný a plující aktuálně v Praze na Vltavě. A v koupelně je luxusní baterie z kolekce GROHE Icon 3D. Jednotlivé komponenty se vyrábějí pomocí jedinečného systému laserového práškového 3D tisku.

První český 3D tištěný dům o váze 30 tun a délce přes 13 metrů

Prvoka jeho tvůrci v čele se sochařem Michalem Trpákem prověřili na 150 kilometrové cestě z Českých Budějovic do centra Prahy. Prvok během cesty podstoupil rozdělení na tři části, sedmihodinovou cestu na korbě vozu jako nadměrný náklad, nalodění na ponton a cestu přes tři plavební komory z Holešovic na Střelecký ostrov. Tam bude k vidění do konce srpna. 1)

Experimentální tištěný dům Prvok má ambici změnit vývoj ve stavebnictví. Architektura inspirovaná organickým světem získá své tvary díky robotickému ramenu. Počítač si informaci přečte, jako to dřív dělal mistr stavebník. Sám navede pumpu směsi s milimetrovou přesností do cíle.









Prvok od Buřinky kotví v Praze, autorský kolektiv zvládl projekt i přesun z Budějovic. Fotograf: Václav Filip Prvok od Buřinky kotví v Praze, autorský kolektiv zvládl projekt i přesun z Budějovic. Fotograf: Václav Filip

S využitím přelomové technologie 3D tisku betonem a díky unikátní spolupráci Buřinky se sochařem Michalem Trpákem vznikl objekt přelomovější, než cokoli u nás dosud zkoušené. Tištěné sochy, městský mobiliář, prvky pro dětská hřiště? Testujeme, zda si můžeme dovolit něco většího – dům. V našich podmínkách, právě teď. Se vším, co už víme. Buřinka – Stavební spořitelna České spořitelny se nebála podpořit cestu, kterou se u nás ještě nikdo nevydal.







Prvok od Buřinky má i specifický interiér, fotograf: Václav Filip Prvok od Buřinky má i specifický interiér, fotograf: Václav Filip

GROHE v projektu Prvok, prvním 3D tištěném domě

V doprovodných tiskových materiálech k projektu je napsáno: „Hlavním materiálem baterie, která byla vytištěna na 3D tiskárně, je práškový titan. Baterii dodala firma Grohe“. A tak naše otázky mířily právě tam.

TZB-info: Samozřejmě, že čtenáře TZB-info zajímají technické podrobnosti. Co to přesně znamená?

Ing. Václav Kužílek, Marketing Activation Manager CZSK, Grohe: „Baterie Icon 3D v sobě kombinuje ty nejnovější digitální technologie a precizní ruční zpracování, natolik typické pro všechny produkty značky GROHE. Jednotlivé komponenty se vyrábějí pomocí jedinečného systému laserového práškového 3D tisku. Skládají se z přibližně 4 700 vrstev, z nichž každá je pouze 0,06 milimetrů tenká. Po vytištění těchto komponent dochází k ošetření pomocí CNC frézování, které následuje ruční broušení a jemné kartáčování, což je zároveň posledním krokem výroby.

Tento komplexní výrobní proces podtrhuje jedinečnost řady Icon 3D: Každý produkt je unikát, a celá kolekce je dostupná pouze jako limitovaná edice několika kusů ročně. Kolekce GROHE Icon 3D k dispozici na vyžádání jako exkluzivní produkt do skutečně luxusních koupelen.“

TZB-info: Je jasné, že se jedná o zajímavý projekt a účast v něm je spojena s mediální pozorností. Ale je pro vás účast ještě něčím víc? Technickou výzvou? Trendem, kdy lidé chtějí něco výjimečného a zároveň minimalistického nebo netradičního?

Václav Kužílek: „Určitě, tento projekt perfektně zapadá do naší vize. GROHE již dlouhodobě zastupuje roli průkopníků v sanitárním průmyslu. Stále se snažíme rozšiřovat naše technologické mistrovství a investujeme nejen do výzkumu a vývoje, ale také do inovativních výrobních procesů v našich továrnách. Implementací 3D tisku z kovu vstupujeme do zcela nové, vzrušující éry průmyslové výroby. Zaměřujeme se na náš hlavní předmět podnikání a prostřednictvím nejen našich vodovodních baterií pokrýváme celý hodnotový řetězec, což nás jednoznačně odlišuje od konkurence. Naším cílem bylo samozřejmě udržet osvědčenou kvalitu GROHE a přenést ji do 3D tisku. Abychom toho mohli dosáhnout, vyvinuli jsme svůj vlastní proces 3D tisku z kovu, jehož kouzlo spočívá v jedinečném složení granulátu, který si sami vyrábíme.“



Koupelna v domě Prvok od Buřinky a baterie z kolekce GROHE Icon 3D, která je k dispozici na vyžádání jako exkluzivní produkt, fotograf: Václav Filip Koupelna v domě Prvok od Buřinky a baterie z kolekce GROHE Icon 3D, která je k dispozici na vyžádání jako exkluzivní produkt, fotograf: Václav Filip

Zdroj: 1) Tisková zpráva k projektu Prvok