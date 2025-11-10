Jak instalovat odtok z terasy a balkonu, aby byl bezpečný a nezapáchal?
Jak instalovat odtok z terasy a balkonu, aby byl bezpečný a nezapáchal?
Terasové a balkonové vtoky HL využívají suchou zápachovou klapku určenou pouze do venkovního prostředí. Pro výběr těchto vtoků je důležitá znalost skladby střešní konstrukce a vhodná volba příslušenství.
Problémy s odtokem z teras mohou být vážné a vést k poškození konstrukce, zatékání do spodních pater nebo narušení dlažby. Tyto potíže často vznikají kvůli kombinaci špatného návrhu, chybně provedené instalaci a nedostatečné údržbě. Vady související s provedením hydroizolací jsou jedny z nejčastějších. Dobře provedená hydroizolace je klíčová pro ochranu terasy, a to včetně návaznosti na odtoky a prostupy konstrukcemi. Špatně provedený detail prostupu hydroizolací vede k zatékání vody, plísním až poškození konstrukce. Proto volte odtokový systém s osvědčenými těsnicími manžetami, které se napojí na hydroizolaci střechy. Tuto práci by měl provádět zkušený odborník, který zajistí perfektní utěsnění všech spojů.
Terasové a balkonové vtoky Hutterer & Lechner (HL) jsou navrženy tak, aby bezpečně odváděly vodu z povrchu, chránily konstrukci podlahy a izolaci před poškozením a problémům předcházely.
- Balkonové odtoky HL: Jsou určené pro menší plochy. Mají nízkou stavební výšku a integrovaný těsnicí límec, popř. izolační soupravy, které usnadňují napojení na hydroizolace. Jsou dostupné s bočním, spodním odtokem ale také otáčivým odtokem (kloub).
- Terasové odtoky HL: Navržené pro větší terasy a střechy. Často mají větší průměr odtokového potrubí, což jim umožňuje odvést větší množství vody. Jsou k dispozici v různých variantách, včetně svislých a ležatých odtoků, a s nerezovým rámečkem pro lepší vzhled.
Důležitý je správný výběr příslušenství v návaznosti na typy teras, které se řeší např. jako:
- Terasy s dlažbou na aretačních podložkách, popř. dřevěných roštech
- Terasy s dlažbou ve štěrkovém podsypu
- Terasy s vlepovanou dlažbou
- Odtoky s izolační manžetou: Některé modely jsou vybaveny asfaltovou izolační manžetou, která se napojí na hydroizolaci a zajistí tak spolehlivé utěsnění. Na ostatní typy hydroizolací (TPO, FPO, EPDM, PVC…) se dodávají izolační soupravy, které nabízejí 100% napojení na tělesa terasových – balkónových vtoků.
- Jedním z nejčastějších problémů v našich klimatických podmínkách je zamrzání vody v odtoku, když odtok není správně spádován nebo se v něm shromažďuje voda, může v zimě zamrznout. To vede k poškození samotného odtoku, ale hlavně k poškození hydroizolace a dlažby, protože zamrzlá voda se rozpíná. V oblastech ve vyšších nadmořských výškách (nad 400 m n. m.) je vhodné použít odtoky s integrovaným topným tělesem, které udrží odtokové potrubí bez námrazy. Odtoky HL s topnými tělesy jsou vybaveny topnými tělesy, která brání zamrzání vody v odtoku během zimy.
Odtoky od firmy Hutterer & Lechner jsou certifikované a testované. Jejich hlavní výhodou je, že nabízejí kompletní systém pro správné odvodnění s kvalitním utěsněním a dlouhou životností.
Důležité komponenty spolehlivých odtoků HL pro terasy a balkony
- Těsnicí manžeta, izolační příruba: Nejdůležitější část odtoku, která zajišťuje spojení s hydroizolační vrstvou.
- Lapač nečistot, sítko: Pomáhá bránit ucpání odtokové roury listím a jinými nečistotami.
- Suchá-nezamrzná zápachová klapka: Zamezuje průniku zápachu z jednotné kanalizace.
- Nerezový rámeček, nerezová mřížka: Slouží k estetickému zakončení odtoku na úrovni dlažby.
- Prodlužovací nástavec s manžetou nebo izolační přírubou: Většinou slouží k prodloužení tělesa vtoku přes vrstvu tepelné izolace spádové vrstvy na hydroizolaci a k vytvoření správného spádu.
Ani sebelepší odtok nevyřeší špatný spád terasy a zanedbanou údržbu
Pro správný odtok vody je klíčový spád odvodňované plochy. Pokud terasa nemá dostatečný spád (doporučený spád je 2 %) směrem k odtokovému místu, voda se bude hromadit v prohlubních a stát na povrchu. Správný spád musí být zajištěn již ve fázi projektu a dodržen při stavbě. Pro nápravu chybně provedené terasy je často potřeba provést rozsáhlé stavební úpravy. Odtok se může ucpat listím, jehličím, prachem nebo jinými nečistotami. Pravidelná údržba je nezbytná. Ujistěte se, že odtokové mřížky a lapače nečistot jsou čisté. Pokud dojde k ucpání, je nutné ho mechanicky vyčistit.
