Proč jsou zasakovací rošty AS-TTE ideálním řešením pro okolí stromů
Přehrát audio verzi
Proč jsou zasakovací rošty AS-TTE ideálním řešením pro okolí stromů
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Zdravé stromy jsou neocenitelnou součástí městského prostoru. Přinášejí stín, zlepšují mikroklima, zachycují prach a vodu a vytvářejí příjemnější prostředí pro život lidí. Ve městech však stromy často rostou v podmínkách, které jejich vitalitě příliš nepřejí – kořenový systém bývá uzavřen pod nepropustnými povrchy a vystaven nadměrnému zhutnění půdy. Řešením, které v posledních letech získává stále větší uznání, jsou zasakovací rošty AS-TTE. Tyto rošty umožňují vytvořit stabilní, pochozí nebo pojízdnou plochu v bezprostřední blízkosti stromů, aniž by docházelo k poškození jejich kořenů nebo narušení přirozeného koloběhu vody.
Hlavní výhodou systému AS-TTE je schopnost rozložit tlak zátěže rovnoměrně po celé ploše. Díky tomu nedochází ke zhutnění půdy nad kořeny, což bývá jednou z nejčastějších příčin chřadnutí stromů v městském prostředí. Systém funguje podobně jako sněžnice – přenáší zátěž plošně a zabraňuje tomu, aby byla koncentrována do několika málo míst, která by mohla poškodit jemné kořínky.
Důležitou vlastností zasakovacích roštů AS-TTE je jejich plná propustnost pro vodu. Zatímco klasická dlažba umožňuje vsakování pouze skrze spáry, zde může dešťová voda přirozeně pronikat celým povrchem. Voda tak zůstává v místě dopadu a obohacuje půdní profil o vláhu, kterou stromy potřebují. Systém tím přispívá k přirozené vodní bilanci území a zároveň snižuje riziko přetížení kanalizace při přívalových deštích.
Velkou výhodou je také šetrnost instalace. Konstrukce zasakovacích roštů je samonosná, proto nevyžaduje výrazné úpravy terénu ani hluboké výkopy. To je zásadní v případech, kdy se pracuje v blízkosti existujících stromů a je třeba vyhnout se poškození kořenů. Nízká výška konstrukce navíc umožňuje zachovat původní profil terénu a přirozené proudění vody v půdě. Díky speciálním spojovacím zámkům se rošty jednoduše sestavují do stabilního celku, který má dostatečnou únosnost i pro pojezd vozidel.
Systém zasakovacích roštů AS-TTE je univerzální – lze jej použít nejen kolem stromů, ale také na parkovištích, pěších zónách, cyklostezkách či příjezdových cestách. Typickým příkladem může být realizace, kde byly rošty položeny přímo ke kmenům stromů, a přitom zajistily jejich dokonalou ochranu.
Esteticky mohou rošty působit velmi přirozeně. Je možné je vyplnit různými materiály – od štěrku po vegetační výplně, které zlepšují vzhled prostoru a napomáhají mikroklimatickým funkcím. Kombinace technického řešení, propustnosti a vizuálního souladu s okolní zelení dělá ze zasakovacích roštů AS-TTE moderní prostředek, jak skloubit funkčnost a ekologii v městské architektuře.
Z hlediska ochrany kořenů přilehlých stromů nejsou ideální betonové obruby, které je potřeba instalovat min. 30 cm hluboko od povrchu včetně základů. Lepší alternativou jsou hrany z dlažeb nebo ocelových pásů v betonovém základu, protože to umožňuje tenkou konstrukci. Nebo lze použít fixaci roštů za pomocí X-trnů. Tato řešení jsou ale vhodná pouze pro nízké zatížení a provoz.
Zasakovací rošty AS-TTE tedy představují komplexní řešení, které chrání kořenové systémy stromů, zajišťuje vsakování dešťových vod, stabilizuje povrchy a zároveň podporuje udržitelnost městského prostředí. Jejich použití se osvědčilo v celé řadě realizací, od parkovišť po městské parky, a potvrzuje, že moderní urbanismus může být technicky vyspělý a zároveň šetrný k přírodě.
Ochrana stromů pomocí AS-TTE na Sendlinger Tor v Mnichově
Společnost ASIO TECH, spol. s r.o. a ASIO NEW, spol. s r.o. poskytuje komplexní dodavatelské služby v oblasti čištění odpadních vod, úpravy vod a čištění vzduchu.